רשמית: דור תורג'מן מצטרף לניו אינגלנד רבולושן

מכבי תל אביב מכרה הערב (רביעי) באופן רשמי את אחד הכוכבים שלה, ואחד הכישרונות הגדולים שיצאו ממחלקת הנוער שלה בשנים האחרונות. העסקה נסגרה והוכרזה, ודור תורג’מן עובר כעת ליעד שלישי בקריירה וראשון בחו”ל, כשחתם בניו אינגלנד רבושלן בארצות הברית, המשחקת ב-MLS, אליה הצטרף בחוזה עד 2028 עם אופציה לעונה נוספת.

תורג’מן, שחתם באמצעות סוכנו עידן בן אבו, עבר בדיקות רפואיות לקראת המעבר, כשהוא ביצע אותן פה בארץ מכיוון שלא צריך להיות פיזית בארצות הברית, והמעבר הושלם כשהוא נמצא בארץ ועמד בדדליין של עד יום חמישי בחצות, שעון אמריקה. הישראלי חובר לישראלי נוסף שמשחק בניו אינגלנד, עיליי פיינגולד.

פרטי העסקה הם קודם כל שמכבי תקבל מהאמריקאים שישה מיליון דולר על החלוץ כעת, ועוד מיליון דולר בבונוסים שתלויים בהישגיות של החלוץ במועדון, כאשר הבונוסים מתחלקים לפי נקודות שנקבעו מראש. בנוסף, הצהובים יזכו ב-25% מהרווח במקרה של מכירה עתידית.

כמו כן, מ.ס. אשדוד, אצלה שיחק החלוץ עד לשנת 2018 במחלקת הנוער (משם המשיך לקריית שלום), צפויה לקבל מהמכירה הנוכחית לקבוצה האמריקאית דמי סולידריות של כ-45 אלף דולר. תורג’מן מחכה כעת לרישיון עבודה כדי לטוס לשם, דבר שעתיד לקחת בין שבוע לשבועיים.

דור תורג'מן (ראובן שוורץ)

לאחר החתימה אמר המנהל המקצועי של ניו אינגלנד, קורט אונלפו: “אנחנו שמחים לחזק את ההתקפה שלנו עם שחקן כמו דור תורג’מן, שהוא איום עבור היריבות בכיבוש השערים. הוא שובר שוויון עבור קבוצתו בישראל וכוכב עולה בנבחרת הלאומית. להביא את דור לניו אינגלנד יהפוך אותנו ליותר דינמיים בשליש ההתקפי ותכליתיים מול השער”.

“דור יודע לסיים מול השער מטבעו”, התייחס מאמנו החדש, קיילב פורטר. “יש לו עתיד גדול לפניו. הוא שחקן התקפה צעיר ודינמי, שיודע ליצור לעצמו מצבים ובנוסף יודע למצוא עצמו בעמדות טובות כדי לכבוש מתוך הרחבה. אני בטוח שהפרופיל שלו יתאים ל-MLS. נעבוד במהירות כדי לשלב אותו בקבוצה ובליגה”.

תורג’מן זכה בשתי אליפויות עם מכבי תל אביב, אצלה עלה לבוגרים ממחלקת הנוער. הוא שיחק כבר 114 משחקים בגיל 21 בלבד במדים הצהובים, ורשם 32 שערים בנוסף ל-10 בישולים. כעת, אחרי ערן זהבי, ז’רקו לאזטיץ’ איבד חלוץ נוסף מהסגל שלו בדמות הכישרון מהנוער.

מכבי תל אביב נפרדה מהחלוץ: “מכבי תל אביב מודה לתורג'מן על מסירותו, מקצועיותו ותרומתו לאורך שנותיו הבלתי נשכחות בצהוב־כחול. תודה דור על כל מה שעשית במכבי ובהצלחה בהמשך דרכך”.