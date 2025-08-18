יום שני, 18.08.2025 שעה 18:31
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
11-11ברייטון7
11-11פולהאם8
10-01צ'לסי9
10-01ניוקאסל10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00לידס14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

"סאביניו יישאר במנצ'סטר סיטי, רודריגו לא יגיע"

עיתונאי בכיר באירופה מדווח כי הקבוצה של פפ גווארדיולה קיבלה החלטה לא למכור את שחקן הכנף, מה שמשפיע באופן ישיר על אי הגעתו של כוכב ריאל מדריד

|
רודריגו וסאביניו (רויטרס ו-IMAGO)
רודריגו וסאביניו (רויטרס ו-IMAGO)

בימים האחרונים עלו לא מעט דיווחים ברחבי אירופה לפיהם מנצ’סטר סיטי מתכוונת להעמיד את סאביניו למכירה, כאשר טוטנהאם הוזכרה כמועמדת האפשרית ביותר לקלוט את שחקן הכנף הברזילאי. הערב (שני), עושה רושם שהסאגה מקבלת תפנית. 

על פי העיתונאי הבכיר ז’ילם בלאגו, סיטי קיבלה החלטה שלא למכור את סאביניו. על פי אותו דיווח, ההחלטה של האנגלים מורידה באופן סופי מסדר היום את האפשרות שרודריגו יגיע לקבוצה, כאשר הצעה רשמית לריאל מדריד על שחקן הכנף הייתה תלויה ישירות קודם כל בעזיבה של סאביניו. 

כזכור, פפ גווארדיולה הצהיר לקראת משחק הפתיחה של סיטי בפרמייר ליג מול וולבס כי סאביניו סוחב פציעה עוד ממשחק ההכנה מול פאלרמו האיטלקית וזו הסיבה שהוא לא בסגל, כאשר לאחר מכן, השחקן עורר סערה כשזמן קצר לפני המשחק, העלה תמונה שלו מחדר הכושר. 

כעת, יהיה מעניין לראות מה יעלה בגורלו של רודריגו, כאשר עדיין נדמה כי השחקן לא נמצא בתוכניות המרכזיות של צ’אבי אלונסו בריאל מדריד, שכן המאמן שהגיע מבאייר לברקוזן נותן את המפתחות בעמדה לארדה גולר, כאשר רודריגו מיעט לשחק ועל אחת כמה וכמה לפתוח בהרכב בגביע העולם למועדונים ובמשחקי ההכנה. 

רודריגו (IMAGO)רודריגו (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */