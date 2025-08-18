"סאביניו יישאר במנצ'סטר סיטי, רודריגו לא יגיע"

בימים האחרונים עלו לא מעט דיווחים ברחבי אירופה לפיהם מנצ’סטר סיטי מתכוונת להעמיד את סאביניו למכירה, כאשר טוטנהאם הוזכרה כמועמדת האפשרית ביותר לקלוט את שחקן הכנף הברזילאי. הערב (שני), עושה רושם שהסאגה מקבלת תפנית.

על פי העיתונאי הבכיר ז’ילם בלאגו, סיטי קיבלה החלטה שלא למכור את סאביניו. על פי אותו דיווח, ההחלטה של האנגלים מורידה באופן סופי מסדר היום את האפשרות שרודריגו יגיע לקבוצה, כאשר הצעה רשמית לריאל מדריד על שחקן הכנף הייתה תלויה ישירות קודם כל בעזיבה של סאביניו.

כזכור, פפ גווארדיולה הצהיר לקראת משחק הפתיחה של סיטי בפרמייר ליג מול וולבס כי סאביניו סוחב פציעה עוד ממשחק ההכנה מול פאלרמו האיטלקית וזו הסיבה שהוא לא בסגל, כאשר לאחר מכן, השחקן עורר סערה כשזמן קצר לפני המשחק, העלה תמונה שלו מחדר הכושר.

כעת, יהיה מעניין לראות מה יעלה בגורלו של רודריגו, כאשר עדיין נדמה כי השחקן לא נמצא בתוכניות המרכזיות של צ’אבי אלונסו בריאל מדריד, שכן המאמן שהגיע מבאייר לברקוזן נותן את המפתחות בעמדה לארדה גולר, כאשר רודריגו מיעט לשחק ועל אחת כמה וכמה לפתוח בהרכב בגביע העולם למועדונים ובמשחקי ההכנה.