יום שני, 18.08.2025 שעה 18:55
דור תורג'מן על סף מעבר לניו אינגלנד רבולושן

חלוץ מכבי ת"א יעבור בדיקות רפואיות כבר בשעות הקרובות בישראל, כאשר אלופת המדינה תקבל 6 מיליון דולר ועוד מיליון בבונוסים. וגם: מכירה עתידית

|
דור תורג'מן (רדאד ג'בארה)
דור תורג'מן (רדאד ג'בארה)

נראה שמכבי תל אביב בדרך למכור את אחד הכוכבים הגדולים שלה, ואחד הכישרונות הגדולים שיצאו ממחלקת הנוער שלה בשנים הקרובות. העסקה על סף סגירה ודור תורג’מן צפוי לעבור ליעד שני בקריירה וראשון בחו”ל, כשיחתום בניו אינגלנד רבושלן בארצות הברית, המשחקת ב-MLS.

עד כמה קרוב? תורג’מן צפוי לעבור בדיקות רפואיות לקראת המעבר כבר היום (שני), כשהוא יבצע אותן פה בארץ מכיוון שלא צריך להיות פיזית בארצות הברית עד יום חמישי כדי להשלים את המעבר, אלא רק יש צורך להגיש את כל המסמכים בזמן, והוא יחתום על החוזה גם כן מישראל. כאמור, הזמן הזה הוא עד יום חמישי בחצות, זמן ארצות הברית.

פרטי העסקה הם קודם כל שמכבי תל תקבל מהאמריקאים שישה מיליון דולר על החלוץ כעת, ועוד מיליון דולר בבונוסים שתלויים בהישגיות של החלוץ במועדון, והבונוסים מתחלקים לפי נקודות שנקבע מראש. בנוסף, הצהובים יזכו ב-25% מהרווח במקרה של מכירה עתידית.

דור תורגדור תורג'מן (ראובן שוורץ)

תורג’מן זכה בשתי אליפויות עם מכבי תל אביב, אצלה עלה לבוגרים ממחלקת הנוער. הוא שיחק כבר 115 משחקים בגיל 21 בלבד במדים הצהובים, ורשם 33 שערים בנוסף ל-11 בישולים. כעת, אחרי ערן זהבי, ז’רקו לאזטיץ’ יאבד חלוץ נוסף מהסגל שלו בדמות הכישרון מהנוער.

