ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
11-11ולנסיה8
11-11ריאל סוסיאדד9
00-00ריאל מדריד10
00-00בטיס11
00-00אוססונה12
00-00אלצ'ה13
03-21סביליה14
02-11לבאנטה15
02-11אתלטיקו מדריד16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

"אתה יותר מסתם אבא, אתה אליל והשראה עבורי"

אחרי התבוסה הקשה 6:0 שספג עם סנטוס מול וואשקו, ניימאר זכה לחיזוק מבנו, דאבי לוקה: "אל תוותר על החלום שלך בגלל אנשים שלא באמת מכירים אותך"

ההודעה של הבן של ניימאר (רויטרס, אינסטגרם)
ניימאר לא ישכח כל כך מהר את המפלה שספג הלילה (בין ראשון לשני) עם סנטוס בתבוסה 6:0 לוואשקו דה גאמה של פיליפה קוטיניו בליגה הברזילאית. ניימאר שיחק את כל 90 הדקות ובסופו של דבר ירד מהדשא כשהוא ממרר בבכי ולוקח את התבוסה בצורה קשה במיוחד. כעת, הוא קיבל חיזוק מבנו, דאבי לוקה נובו. 

בנו של ניימאר כתב: "ערב טוב, אבא. אני יודע שהיום היה יום קשה עבורך ועבורנו, אבל אני רוצה שתדע שברגעים הקשים האלה, כשאף אחד אחר לא נמצא לצידך, אני תמיד אהיה כאן לידך כדי לתמוך בך”.

“אתה יותר מסתם אבא מצוין, אתה אליל, אתה ההשראה שלי, וגם בימים שבהם אתה בוכה, אני רוצה שתזכור שאני אוהב אותך מאוד. תמיד תזכור את זה. תזכור שהמשפחה שלך נמצאת כאן לצדך כדי לתמוך בך ולעזור לך בכל רגע, בין אם הוא קשה ובין אם הוא טוב”.

“אתה האבא שלי, ותמיד תדע שאני כאן בשבילך. עכשיו אני רוצה שתרים את הראש ותלך אחריהם כמו שתמיד עשית ותמיד תעשה. אתה מדהים. אני אוהב אותך מכל הלב”.

“ואל תוותר לעולם על החלום הכי גדול שלך בגלל אנשים שלא באמת מכירים אותך או יודעים מי אתה, כי אתה מסוגל. אל תראה את ההפסד של היום ככישלון, תראה בו מוטיבציה להיות תמיד טוב יותר מאתמול. לעולם אל תשכח, אתה מדהים”.

