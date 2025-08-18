יום שני, 18.08.2025 שעה 18:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

למרות העונש: שועה החליט להגיע הערב לטדי

כוכב בית"ר מושעה ולא ישחק נגד הפועל חיפה ב-20:00, אך מרגיש שהוא צריך להיות איפה שחבריו משחקים והוא יצפה מהיציע. וגם: עוד פרטים מאחורי העונש

|
ירדן שועה (עמרי שטיין)
ירדן שועה (עמרי שטיין)

ירדן שועה יגיע היום (שני) לאצטדיון טדי. למרות העונש שספג בוועדת המשמעת, בו הורחק עד לאחר המשחק נגד בני סכנין בליגת העל, הכוכב מתכנן להגיע למפגש נגד הפועל חיפה כשהוא מרגיש שהוא צריך להיות במקום שבו החברים שלו משחקים את משחק חצי גמר גביע הטוטו (20:00). 

את העונש שספג ירדן שועה הוא קיבל בהבנה, הוא היה מספיק כן להגיד שטעה, התנצל ובכך גם הוחלט לתת לו עונש קל יחסית לאחר שבתכנון מוקדם עוד לפני הוועדה, העונש עליו דיבר אלמוג כהן עם אנשי בית״ר היה צריך להיות הרחקה ליותר משני משחקים, קנס ואפילו אפשרות של שלילת סרט הקפטן. 

במועדון הבינו כי עונש שכזה יהיה חמור וגם יגרום לכאוס בקרב כלל האוהדים שתומכים בירדן שועה. אברמוב שהה בחו״ל בזמן קיום הוועדה, אך היה שותף לדעה שעונש של הרחקה ממשחק ליגה אחד זה מספיק. בתום ועדת המשמעת הוחלט כי העונש המקורי איתו ״באו מהבית״ ישונה וירוכך למרות הרצון של המנהל המקצועי לעונש מרתיע. 

אלמוג כהן וירדן שועה (רדאד גאלמוג כהן וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

בסיום ועדת המשמעת הבינו בבית״ר כי העונש שתוכנן לתת לירדן לא יעבור את מבחן הקהל ובטח לא את שחקני הקבוצה שתומכים בשועה ולכן הוחלט על עונש אחר וקל יותר. בנוסף, גם ההחלטה שירדן יתאמן בשעה נפרדת משאר השחקנים שונתה והוא יגיע לאימון בזמן שכל הקבוצה מתאמנת. 

כרגע המצב רגיש. במקום להרגיע את הסיטואציה בבית״ר ירושלים מנסים להוציא את אלמוג כהן כגיבור שהקל על ירדן שועה בעונש, אלא שמקורבים לשחקן טוענים שלא כך הם פני הדברים ושהמסרים שמנסים להעביר לאוהדים שגויים.

בית"ר ירושלים בצל פרשת שועה
