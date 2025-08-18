למרות העונש: שועה החליט להגיע הערב לטדי

ירדן שועה יגיע היום (שני) לאצטדיון טדי. למרות העונש שספג בוועדת המשמעת, בו הורחק עד לאחר המשחק נגד בני סכנין בליגת העל, הכוכב מתכנן להגיע למפגש נגד הפועל חיפה כשהוא מרגיש שהוא צריך להיות במקום שבו החברים שלו משחקים את משחק חצי גמר גביע הטוטו (20:00).

את העונש שספג ירדן שועה הוא קיבל בהבנה, הוא היה מספיק כן להגיד שטעה, התנצל ובכך גם הוחלט לתת לו עונש קל יחסית לאחר שבתכנון מוקדם עוד לפני הוועדה, העונש עליו דיבר אלמוג כהן עם אנשי בית״ר היה צריך להיות הרחקה ליותר משני משחקים, קנס ואפילו אפשרות של שלילת סרט הקפטן.

במועדון הבינו כי עונש שכזה יהיה חמור וגם יגרום לכאוס בקרב כלל האוהדים שתומכים בירדן שועה. אברמוב שהה בחו״ל בזמן קיום הוועדה, אך היה שותף לדעה שעונש של הרחקה ממשחק ליגה אחד זה מספיק. בתום ועדת המשמעת הוחלט כי העונש המקורי איתו ״באו מהבית״ ישונה וירוכך למרות הרצון של המנהל המקצועי לעונש מרתיע.

אלמוג כהן וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

בסיום ועדת המשמעת הבינו בבית״ר כי העונש שתוכנן לתת לירדן לא יעבור את מבחן הקהל ובטח לא את שחקני הקבוצה שתומכים בשועה ולכן הוחלט על עונש אחר וקל יותר. בנוסף, גם ההחלטה שירדן יתאמן בשעה נפרדת משאר השחקנים שונתה והוא יגיע לאימון בזמן שכל הקבוצה מתאמנת.

כרגע המצב רגיש. במקום להרגיע את הסיטואציה בבית״ר ירושלים מנסים להוציא את אלמוג כהן כגיבור שהקל על ירדן שועה בעונש, אלא שמקורבים לשחקן טוענים שלא כך הם פני הדברים ושהמסרים שמנסים להעביר לאוהדים שגויים.