רשמית: ז'אן פלורן באטום חתם במ.ס אשדוד

חלוץ נבחרת קמרון, ז’אן פלורן באטום חתם באשדוד על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. החלוץ בן ה-23 מגיע לקבוצה מעיר הנמל מדינמו דואלה מהליגה הבכירה בקמרון, בה הציג יכולת טובה וזכה לזימון יוקרתי לנבחרת הלאומית. על סיכומו של באטום במ.ס אשדוד, פורסם לראשונה ב-ONE.

כבר במשחק הבכורה לפני חודשיים החלוץ כבש את שער הבכורה שלו נגד נבחרת אוגנדה, ועכשיו, הוא מצטרף באופן רשמי לסגל הקבוצה של חיים סילבס לקראת פתיחת הליגה.

באטום אמר לאחר החתימה: "אני שמח מאוד להצטרף לאשדוד. אני מגיע כדי לעזור לקבוצה ומחכה כבר לעשות את הדבר שאני הכי אוהב בעולם, להבקיע שערים".