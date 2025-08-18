יום שני, 18.08.2025 שעה 18:29
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
11-11ולנסיה8
11-11ריאל סוסיאדד9
00-00ריאל מדריד10
00-00בטיס11
00-00אוססונה12
00-00אלצ'ה13
03-21סביליה14
02-11לבאנטה15
02-11אתלטיקו מדריד16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

בארסה תשחק שוב עם המדים של העונה שעברה

אחרי שהקטלונים שיחקו עם הסט הירוק של העונה הקודמת במחזור הפתיחה של הליגה, נראה שהם ייאלצו ללבוש אותו פעם נוספת במשחק נגד לבאנטה. הסיבה בפנים

שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)
שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)

ברצלונה פתחה את עונת 25/26 בליגה הספרדית בצורה נהדרת עם ניצחון 0:3 על מיורקה במשחק חוץ. אך מעבר להופעה המרשימה של לאמין ימאל, ההחלטות התמוהות של השופט, והיכולת המצוינת של הבלאוגרנה, היה דבר מסוים שתפס את עיניהם של רבים מאוהדיה, עוד לפני שריקת הפתיחה.

אחד הדברים שהכי מרגשים אוהדים לקראת עונה חדשה של קבוצתיהם, מלבד כמובן רכישות חדשות, האפשרות לראות שוב את הכוכבים שהם מעריצים וכמובן תקוות נוספות לתארים, זה השקת המדים החדשים. אבל בארסה, שכבר השיקה את מדי הבית, החוץ וביום שלישי הקרוב גם את החולצה השלישית, ככל הנראה תאלץ להמשיך לחכות עד שתלבש אחד מהסטים הללו במשחק רשמי.

כזכור, האלופה עלתה למשחק הראשון כשהיא לובשת את הסט השלישי הירוק של העונה הקודמת, לאחר שהליגה לא אישרה לה ללבוש אף אחד מהסטים אותם הוציאה עד כה, בטענה ששניהם דומים מדי למדים האדומים של מיורקה. עכשיו ב’ספורט’ מדווחים שהקטלונים נדרשים ללבוש סט זה גם במחזור הקרוב נגד לבאנטה (שבת, 22:30, שידור חי בערוץ ONE) בגין אותה טענה. 

ראפיניה חוגג עם המדים הירוקים בעונה שעברה (רויטרס)ראפיניה חוגג עם המדים הירוקים בעונה שעברה (רויטרס)

אז למרות שהמועדון הקטלוני צפוי להשיק את מדיו השלישיים, שיהיו בצבע כתום, עוד לפני המשחק בשבת, ובכך להיות בעל שלושה סטים שונים כנהוג מדי עונה, בלה ליגה טוענים כי כל אחד מהסטים של בארסה מתנגש מבחינת צבעים עם המדים של לבאנטה, מה שייאלץ אותם ללבוש, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, את המדים הירוקים של העונה הקודמת שוב.

בתקשורת הקטלונית כבר מצאו למה ההחלטה כה תמוהה. בעונת 2014/2015, העונה בה הבלאוגרנה זכו ב’טריפלט’ ההיסטורי עם ה-msn (מסי, סוארס וניימאר) הם יצאו למשחק חוץ נגד אותה לבאנטה כשהם לבושים במדים כתומים, שנראים דומה מאוד לסט השלישי אותו הם ישיקו. אז מה השתנה? הליגה הספרדית שינתה מאז את הקריטריונים וקבעה כי הכתום דומה מדי לאדום במדי הבית של הקבוצה מוולנסיה. 

מסי עם המדים הכתומים המדוברים (IMAGO)מסי עם המדים הכתומים המדוברים (IMAGO)
ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3
