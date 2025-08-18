בארסה תשחק שוב עם המדים של העונה שעברה

ברצלונה פתחה את עונת 25/26 בליגה הספרדית בצורה נהדרת עם ניצחון 0:3 על מיורקה במשחק חוץ. אך מעבר להופעה המרשימה של לאמין ימאל, ההחלטות התמוהות של השופט, והיכולת המצוינת של הבלאוגרנה, היה דבר מסוים שתפס את עיניהם של רבים מאוהדיה, עוד לפני שריקת הפתיחה.

אחד הדברים שהכי מרגשים אוהדים לקראת עונה חדשה של קבוצתיהם, מלבד כמובן רכישות חדשות, האפשרות לראות שוב את הכוכבים שהם מעריצים וכמובן תקוות נוספות לתארים, זה השקת המדים החדשים. אבל בארסה, שכבר השיקה את מדי הבית, החוץ וביום שלישי הקרוב גם את החולצה השלישית, ככל הנראה תאלץ להמשיך לחכות עד שתלבש אחד מהסטים הללו במשחק רשמי.

כזכור, האלופה עלתה למשחק הראשון כשהיא לובשת את הסט השלישי הירוק של העונה הקודמת, לאחר שהליגה לא אישרה לה ללבוש אף אחד מהסטים אותם הוציאה עד כה, בטענה ששניהם דומים מדי למדים האדומים של מיורקה. עכשיו ב’ספורט’ מדווחים שהקטלונים נדרשים ללבוש סט זה גם במחזור הקרוב נגד לבאנטה (שבת, 22:30, שידור חי בערוץ ONE) בגין אותה טענה.

ראפיניה חוגג עם המדים הירוקים בעונה שעברה (רויטרס)

אז למרות שהמועדון הקטלוני צפוי להשיק את מדיו השלישיים, שיהיו בצבע כתום, עוד לפני המשחק בשבת, ובכך להיות בעל שלושה סטים שונים כנהוג מדי עונה, בלה ליגה טוענים כי כל אחד מהסטים של בארסה מתנגש מבחינת צבעים עם המדים של לבאנטה, מה שייאלץ אותם ללבוש, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, את המדים הירוקים של העונה הקודמת שוב.

בתקשורת הקטלונית כבר מצאו למה ההחלטה כה תמוהה. בעונת 2014/2015, העונה בה הבלאוגרנה זכו ב’טריפלט’ ההיסטורי עם ה-msn (מסי, סוארס וניימאר) הם יצאו למשחק חוץ נגד אותה לבאנטה כשהם לבושים במדים כתומים, שנראים דומה מאוד לסט השלישי אותו הם ישיקו. אז מה השתנה? הליגה הספרדית שינתה מאז את הקריטריונים וקבעה כי הכתום דומה מדי לאדום במדי הבית של הקבוצה מוולנסיה.

מסי עם המדים הכתומים המדוברים (IMAGO)