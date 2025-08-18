יום שני, 18.08.2025 שעה 16:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

ק"ש הוחרגה בנוער, יורדת אחת ואחת במבחנים

אחרי התנגדות הקבוצות, התקבלה הצעת זוארץ להחריג את הצפוניים. במסגרת הפשרה, במקום שתי יורדות, אחת תתמודד במבחנים ובעונה הבאה בליגה תגדל ל-19

|
שחקני הנוער של קריית שמונה (עמרי שטיין)
שחקני הנוער של קריית שמונה (עמרי שטיין)

מזכירות ההתאחדות לכדורגל התכנסתה היום (שני) בצהריים לפגישה דרמטית עם השפעה ישירה על עתידה של עירוני קריית שמונה בליגת הנוער. בסופו של דבר הוחלט להחריג את הקבוצה הצפונית מירידה גם בעונת 2025/26.

ההחלטה הזו התקבלה במסגרת פשרה, שכוללת שתי החלטות נוספות: במקום שתי יורדות העונה בנוער, אחת תרד ואחת נוספת תשחק במבחנים. כמו כן, בעונה הבאה הליגה תגדל ל-19 קבוצות.

כזכור, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, הציע להחריג את הירידה של עירוני ק"ש, זאת בשל היעדר מגרש ביתי בעיר וגם אפשרויות האימון של הקבוצה מוגבלות. זאת כמובן בשל נזקי המלחמה בצפון, שעדיין משפיעים על הספורט בעיר.

שינו זוארץ (רדאד גשינו זוארץ (רדאד ג'בארה)

עם זאת, המהלך עורר התנגדות חריפה מצד חלק ניכר מקבוצות ליגת העל לנוער, שחוששות מהשפעה על סיכויי ההישרדות שלהן בליגה. כבר לפני כשנתיים הוקפאו הירידות בשל המלחמה, והליגה תפחה ל-18 קבוצות מבלי שצומצמה מאז.

בשבוע שעבר הופיע בפני ועדת הנוער יו"ר מחלקת הנוער של ק”ש, דורון שנפר, והגיש בקשה להחרגה נוספת גם השנה. בהתחלה הייתה התנגדות, לאחר דיונים, נערכה הצבעה ובה נרשמה תוצאה של 12–9 נגד המהלך. עם זאת, כאמור, לבסוף הושגה פשרה והוחרגה הירידה של ק"ש בנוער.

