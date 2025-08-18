ק"ש הוחרגה בנוער, יורדת אחת ואחת במבחנים

מזכירות ההתאחדות לכדורגל התכנסתה היום (שני) בצהריים לפגישה דרמטית עם השפעה ישירה על עתידה של עירוני קריית שמונה בליגת הנוער. בסופו של דבר הוחלט להחריג את הקבוצה הצפונית מירידה גם בעונת 2025/26.

ההחלטה הזו התקבלה במסגרת פשרה, שכוללת שתי החלטות נוספות: במקום שתי יורדות העונה בנוער, אחת תרד ואחת נוספת תשחק במבחנים. כמו כן, בעונה הבאה הליגה תגדל ל-19 קבוצות.

כזכור, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, הציע להחריג את הירידה של עירוני ק"ש, זאת בשל היעדר מגרש ביתי בעיר וגם אפשרויות האימון של הקבוצה מוגבלות. זאת כמובן בשל נזקי המלחמה בצפון, שעדיין משפיעים על הספורט בעיר.

שינו זוארץ (רדאד ג'בארה)

עם זאת, המהלך עורר התנגדות חריפה מצד חלק ניכר מקבוצות ליגת העל לנוער, שחוששות מהשפעה על סיכויי ההישרדות שלהן בליגה. כבר לפני כשנתיים הוקפאו הירידות בשל המלחמה, והליגה תפחה ל-18 קבוצות מבלי שצומצמה מאז.

בשבוע שעבר הופיע בפני ועדת הנוער יו"ר מחלקת הנוער של ק”ש, דורון שנפר, והגיש בקשה להחרגה נוספת גם השנה. בהתחלה הייתה התנגדות, לאחר דיונים, נערכה הצבעה ובה נרשמה תוצאה של 12–9 נגד המהלך. עם זאת, כאמור, לבסוף הושגה פשרה והוחרגה הירידה של ק"ש בנוער.