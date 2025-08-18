יום שני, 18.08.2025 שעה 19:50
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

רשמית: הגארד חסן דיארה מצטרף לעירוני רעננה

ממכללת קונטיקט אל לב השרון: הרכז (24, 1.88 מ') חתם על חוזה לעונה אחת אצל החבורה של שי סגלוביץ', ויסייע לחזק את הקו האחורי של העולה החדשה

|
חסן דיארה (IMAGO)
חסן דיארה (IMAGO)

מועדון הכדורסל מכבי עירוני רעננה הודיע על החתמתו של חסן דיארה (24, 1.88 מ׳), ששיחק שנתיים במכללת טקסס A&M, ובשלוש השנים האחרונות במכללת קונטיקט. בעונת 2022/23 ובעונת 2023/24 אף זכה עם קונטיקט באליפות. בעונת החולפת רשם הרכז ב-35 משחקים ממוצעים של 7.7 נקודות, 5.7 אסיסטים, 3.7 ריבאונדים ו-1.6 חטיפות בממוצע למשחק.

לפני שהפך לרכז הבכיר של קבוצתו, בעונת 2023/24 נבחר לשחקן השישי בליגה שלו וכעת כאמור מגיע לעירוני רעננה, שכזכור העפילה בעונה האחרונה לליגה הראשונה בישראל, זאת לאחר שסיימה במקום הראשון בלאומית, כשכזכור מכבי ראשון לציון העפילה מהפלייאוף יחד איתה.

דיארה הוסיף לאחר החתימה: “אני מתרגש מאד להיות חלק מהקבוצה ומהזדמנות שלפניי.אני מצפה לשחק עם כישרונות טובים ולהכיר את האוהדים מקרוב, נתראה בקרוב!”.

שחקני מכבי רעננה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי רעננה חוגגים (ראובן שוורץ)

ברעננה חתומים עד כה לעונה הקרובה בנוסף לדיארה גם חואקין שוכמן, ווילי וורקמן, אלכס לדר, אפי טיומקין וחן גיא, הממשיכים עם הקבוצה מהליגה הלאומית. מלבדם חתמו בקבוצה לעונה הקרובה גם יותם חנוכי והזרים לנארד פרימן וטייריס רדפורד.

