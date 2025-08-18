התפוצצה על המגרש: בית"ר בגמר עם 0:5 גדול

השחקן המצטיין
טימוטי מוזי, ציון: 8
שני בישולים, לא מפסיק לרוץ, עושה עבודה נהדרת בשיטת הלחץ שמתווה יצחקי. משחק אדיר של מוזי
השחקן המאכזב
לארי אנגולו, ציון: 3
לא הצליח להתמודד עם ההתקפה של בית״ר, מסורבל ולא ממוקד, צריך עוד זמן להתאקלם
בית”ר ירושלים הראתה הערב (שני) שהרגעים הפחות טובים של פתיחת העונה, כבר מאחוריה. בצל השבוע הלא פשוט שעבר על הקבוצה מהבירה, עם ההדחה המאכזבת מאירופה והעימות בין ירדן שועה לאלמוג כהן שהוביל להשעיית הקפטן, הקבוצה של ברק יצחקי שמה את הכל מאחור, וסיפקה לאוהדים בטדי, במפגש הראשון איתם העונה, את מה שהם חיכו לו: תצוגת כדורגל מהפנטת עם שערים מרהיבים ו-0:5 על הפועל חיפה בחצי גמר גביע הטוטו והעפלה לגמר, שם תחכה לה למפגש ענק היריבה הגדולה מכולן – הפועל תל אביב.
כאמור, הרוחות סערו בבית וגן השבוע, בעיקר בגזרתו של הקפטן ירדן שועה, אך החניכים של ברק יצחקי הראו שהם יודעים לעשות את ההפרדה בצורה הכי טובה שאפשר לבקש. אירופה כבר היסטוריה, וכעת, עושה רושם שעם שועה או בלעדיו, הצהובים-שחורים נראים מוכנים למחזור הראשון של העונה, שם מחכה להם מפגש מול עוד יריבה גדולה, בני סכנין. מנגד, הפועל חיפה, שסיימה ראשונה בבית הצפוני בגביע הטוטו, מוכיחה שלגל אראל יש לא מעט עבודה כדי להצליח לשחזר את השנתיים האחרונות האדירות תחת רוני לוי.
פתיחת המשחק דווקא הייתה שקולה. בית”ר התקשתה לפתח דומיננטיות, כאשר מנגד, הפועל חיפה דווקא עמדה טוב והצליחה גם לצאת קדימה בהתקפות מתפרצות, בעיקר בהובלתו של יונתן פרבר, נקודת האור של האורחת. אלא שבדקה ה-28, התחיל הבליץ הבית”רי שסגר עניין.
הוא התחיל עם ג’ונבוסקו קאלו, חלוץ הרכש שבהחלט מותיר רושם חיובי עד כה וכבש את הרשון מבישול של מוזי הנהדר, והמשיך שלוש דקות מאוחר יותר עם שער פשוט מדהים וכל כך אופייני של עומר אצילי, שהוריד את הירושלמים ביתרון כפול להפסקה.
ההצגה נמשכה במחצית השנייה, ובדקה ה-48, לסתות האוהדים בטדי שוב נשמטו אחרי עוד שער ענק. הפעם, אצילי היה אחראי על הבישול עם העקב לשער מופלא של ירין לוי. וכשהכל הולך – הכל הולך. גם המחליפים של ברק יצחקי השתלבו בצורה מושלמת, כאשר בדקה ה-67 דור חוגי כבש שער יפה גם כן, מול האקסית, מעוד בישול של מוזי. נגמר? ממש לא. אקורד הסיום היה של זיו בן שימול, “קשר המריבה” שהגיע ממכבי חיפה, שסחט פנדל וגם כבש אותו בקור רוח בדקה ה-74.
מחצית שניה
-
'90
- לייבה שרק לסיום! ניצחון ענק של בית"ר שעולה לגמר!
-
'83
- יאן יוסופוב נכנס במקומו של עומר אצילי
-
'82
- גם השער נשער נעול. מיגל סילבה עם עצירה גדולה מול רועי זיקרי מקרוב
-
'74
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:5: מופע של הירושלמים, ועכשיו גם זיו בן שימול נכנס לחגיגה. הכישרון הצעיר שהגיע ממכבי חיפה עשה פעולה אישית נהדרת ברחבה והוכשל על ידי דור מלול, לייבה הצביע על הפנדל, אותו התכבד לבעוט הקשר הצעיר, וגם לכבוש
-
'69
- זיו בן שימול נכנס במקומו של עדי יונה
-
'69
- ירדן כהן נכנס במקום אריאל מנדי
-
'67
- שער! בית"ר עלתה ל-0:4: גם דור חוגי הצטרף לחגיגה. מוזי הפנטסטי פרץ ממחצית המגרש, התקדם, ומסר לחלוץ, שהתקדם מעט ובעט מחוץ לרחבה כדור מדויק לפינה שלא הותיר לאנטמן סיכוי
-
'63
- סער אלקיים נכנס במקומו של יונתן פרבר בהפועל חיפה
-
'63
- חוגי כמעט כבש. החלוץ קיבל מסירת רוחב נהדרת ממוזי, אנטמן מנע את הרביעי
-
'59
- טבארש פינה את מקומו לאביאל זרגרי
-
'59
- כובש השער הראשון, קאלו, פינה את מקומו לדור חוגי, שעלה לשחק מול האקסית
-
'55
- רועי זיקרי במקום רג'יס אנדו בהפועל חיפה
-
'53
- נגיחה של לארי אנגולו, בלם הפועל חיפה, חלפה לא רחוק מהמסגרת
-
'48
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:3: עוד שער מדהים תוצרת הבית"רים! אריאל מנדי הגביה לרחבה, אצילי הוריד בעקב לירין לוי, שמ-16 מטרים, השתלט ובעט כדור אדיר לחיבורים. טדי בטירוף
-
'46
- סאנה גומס במקום ייסמו קבדה
-
'46
- רוי נאווי במקום ג'ורג' דיבה בהפועל חיפה
מחצית ראשונה
-
'36
- הפועל חיפה כמעט חזרה למשחק. יונתן פרבר הנהדר פרץ לכיוון הרחבה והעמיד את אג'יס אנדו לבדו מול מיגל סילבה, אך השוער עצר
-
'31
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2: טדי בטירוף! ואין יותר שער עומר אצילי מזה. הכוכב של בית"ר ירושלים קיבל את הכדור בצד ימין, חתך למרכז ומחוץ לרחבה, שחרר טיל אלכסוני אדיר אל בין החיבורים של ניב אנטמן חסר הסיכוי. איזה בליץ!
-
'28
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1: הירושלמים עלו ליתרון בהזדמנות המסוכנת הראשונה שלהם. טימוטי מוזי לחץ את ג'ורג' דיבה וחטף לו, דהר נהדר לרחבה והשאיר כדור רוחב לג'ונבוסקו קאלו, שלא התבלבל וממרכז הרחבה בעט בנגיעה לרשת
-
'27
- בעיטה חופשית של יונתן פרבר הלכה מעט מעל השער
-
'21
- איום ראשון של בית"ר למסגרת, בעיטה של אריאל מנדי מרחוק נעצרה על ידי ניב אנטמן
-
'20
- לארי אנגולו, בלמה של הפועל חיפה, הפך למוצהב הראשון במשחק
-
'15
- המשחק היה די שקול ברבע השעה הראשונה. בית"ר לא הצליחה לפתח דומיננטיות, כששתי הקבוצות היו מאוד לא מדויקות
-
'1
- עידן לייבה הוציא את ההתמודדות בטדי לדרך