התפוצצה על המגרש: בית"ר בגמר עם 0:5 גדול

דעת המבקר

השחקן המצטיין טימוטי מוזי, ציון: 8

שני בישולים, לא מפסיק לרוץ, עושה עבודה נהדרת בשיטת הלחץ שמתווה יצחקי. משחק אדיר של מוזי טימוטי מוזי, ציון: 8

השחקן המאכזב לארי אנגולו, ציון: 3

לא הצליח להתמודד עם ההתקפה של בית״ר, מסורבל ולא ממוקד, צריך עוד זמן להתאקלם לארי אנגולו, ציון: 3

הרכבים וציונים

בית”ר ירושלים הראתה הערב (שני) שהרגעים הפחות טובים של פתיחת העונה, כבר מאחוריה. בצל השבוע הלא פשוט שעבר על הקבוצה מהבירה, עם ההדחה המאכזבת מאירופה והעימות בין ירדן שועה לאלמוג כהן שהוביל להשעיית הקפטן, הקבוצה של ברק יצחקי שמה את הכל מאחור, וסיפקה לאוהדים בטדי, במפגש הראשון איתם העונה, את מה שהם חיכו לו: תצוגת כדורגל מהפנטת עם שערים מרהיבים ו-0:5 על הפועל חיפה בחצי גמר גביע הטוטו והעפלה לגמר, שם תחכה לה למפגש ענק היריבה הגדולה מכולן – הפועל תל אביב.

כאמור, הרוחות סערו בבית וגן השבוע, בעיקר בגזרתו של הקפטן ירדן שועה, אך החניכים של ברק יצחקי הראו שהם יודעים לעשות את ההפרדה בצורה הכי טובה שאפשר לבקש. אירופה כבר היסטוריה, וכעת, עושה רושם שעם שועה או בלעדיו, הצהובים-שחורים נראים מוכנים למחזור הראשון של העונה, שם מחכה להם מפגש מול עוד יריבה גדולה, בני סכנין. מנגד, הפועל חיפה, שסיימה ראשונה בבית הצפוני בגביע הטוטו, מוכיחה שלגל אראל יש לא מעט עבודה כדי להצליח לשחזר את השנתיים האחרונות האדירות תחת רוני לוי.

פתיחת המשחק דווקא הייתה שקולה. בית”ר התקשתה לפתח דומיננטיות, כאשר מנגד, הפועל חיפה דווקא עמדה טוב והצליחה גם לצאת קדימה בהתקפות מתפרצות, בעיקר בהובלתו של יונתן פרבר, נקודת האור של האורחת. אלא שבדקה ה-28, התחיל הבליץ הבית”רי שסגר עניין.

הוא התחיל עם ג’ונבוסקו קאלו, חלוץ הרכש שבהחלט מותיר רושם חיובי עד כה וכבש את הרשון מבישול של מוזי הנהדר, והמשיך שלוש דקות מאוחר יותר עם שער פשוט מדהים וכל כך אופייני של עומר אצילי, שהוריד את הירושלמים ביתרון כפול להפסקה.

אריאל מנדי נותן לעומר אצילי את הכבוד אחרי גול ענק (אורן בן חקון)

ההצגה נמשכה במחצית השנייה, ובדקה ה-48, לסתות האוהדים בטדי שוב נשמטו אחרי עוד שער ענק. הפעם, אצילי היה אחראי על הבישול עם העקב לשער מופלא של ירין לוי. וכשהכל הולך – הכל הולך. גם המחליפים של ברק יצחקי השתלבו בצורה מושלמת, כאשר בדקה ה-67 דור חוגי כבש שער יפה גם כן, מול האקסית, מעוד בישול של מוזי. נגמר? ממש לא. אקורד הסיום היה של זיו בן שימול, “קשר המריבה” שהגיע ממכבי חיפה, שסחט פנדל וגם כבש אותו בקור רוח בדקה ה-74.

ירין לוי כובש (אורן בן חקון)

ירין לוי חוגג (אורן בן חקון)

זיו בן שימול חוגג (אורן בן חקון)

שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)