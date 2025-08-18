יום שלישי, 19.08.2025 שעה 02:56

שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)

התפוצצה על המגרש: בית"ר בגמר עם 0:5 גדול

עצבים בחדר ההלבשה? הירושלמים הוציאו הכל על הפועל חיפה, עם הצגה בדרך למפגש ענק מול הפועל בגמר הטוטו. קאלו, אצילי, לוי, חוגי ובן שימול חגגו

גיא בן זיו | 18/08/2025 20:00
יום שני, 18/08/2025, 20:00אצטדיון טדי - 15,000 צופיםגביע הטוטו - חצי גמר
הפועל חיפה
הסתיים
5 0
שופט: עידן לייבה (ציון: 7)
שער ג'ונבוסקו קאלו (28)
שער עומר אצילי (30)
שער ירין לוי (48)
שער דור חוגי (66)
פנדל זיו בן שימול (73)
בית"ר ירושלים
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
דעת המבקר
השחקן המצטיין
טימוטי מוזי, ציון: 8
שני בישולים, לא מפסיק לרוץ, עושה עבודה נהדרת בשיטת הלחץ שמתווה יצחקי. משחק אדיר של מוזי
השחקן המאכזב
לארי אנגולו, ציון: 3
לא הצליח להתמודד עם ההתקפה של בית״ר, מסורבל ולא ממוקד, צריך עוד זמן להתאקלם
הרכבים וציונים
 
 

בית”ר ירושלים הראתה הערב (שני) שהרגעים הפחות טובים של פתיחת העונה, כבר מאחוריה. בצל השבוע הלא פשוט שעבר על הקבוצה מהבירה, עם ההדחה המאכזבת מאירופה והעימות בין ירדן שועה לאלמוג כהן שהוביל להשעיית הקפטן, הקבוצה של ברק יצחקי שמה את הכל מאחור, וסיפקה לאוהדים בטדי, במפגש הראשון איתם העונה, את מה שהם חיכו לו: תצוגת כדורגל מהפנטת עם שערים מרהיבים ו-0:5 על הפועל חיפה בחצי גמר גביע הטוטו והעפלה לגמר, שם תחכה לה למפגש ענק היריבה הגדולה מכולן – הפועל תל אביב. 

כאמור, הרוחות סערו בבית וגן השבוע, בעיקר בגזרתו של הקפטן ירדן שועה, אך החניכים של ברק יצחקי הראו שהם יודעים לעשות את ההפרדה בצורה הכי טובה שאפשר לבקש. אירופה כבר היסטוריה, וכעת, עושה רושם שעם שועה או בלעדיו, הצהובים-שחורים נראים מוכנים למחזור הראשון של העונה, שם מחכה להם מפגש מול עוד יריבה גדולה, בני סכנין. מנגד, הפועל חיפה, שסיימה ראשונה בבית הצפוני בגביע הטוטו, מוכיחה שלגל אראל יש לא מעט עבודה כדי להצליח לשחזר את השנתיים האחרונות האדירות תחת רוני לוי. 

פתיחת המשחק דווקא הייתה שקולה. בית”ר התקשתה לפתח דומיננטיות, כאשר מנגד, הפועל חיפה דווקא עמדה טוב והצליחה גם לצאת קדימה בהתקפות מתפרצות, בעיקר בהובלתו של יונתן פרבר, נקודת האור של האורחת. אלא שבדקה ה-28, התחיל הבליץ הבית”רי שסגר עניין.

הוא התחיל עם ג’ונבוסקו קאלו, חלוץ הרכש שבהחלט מותיר רושם חיובי עד כה וכבש את הרשון מבישול של מוזי הנהדר, והמשיך שלוש דקות מאוחר יותר עם שער פשוט מדהים וכל כך אופייני של עומר אצילי, שהוריד את הירושלמים ביתרון כפול להפסקה. 

אריאל מנדי נותן לעומר אצילי את הכבוד אחרי גול ענק (אורן בן חקון)אריאל מנדי נותן לעומר אצילי את הכבוד אחרי גול ענק (אורן בן חקון)

ההצגה נמשכה במחצית השנייה, ובדקה ה-48, לסתות האוהדים בטדי שוב נשמטו אחרי עוד שער ענק. הפעם, אצילי היה אחראי על הבישול עם העקב לשער מופלא של ירין לוי. וכשהכל הולך – הכל הולך. גם המחליפים של ברק יצחקי השתלבו בצורה מושלמת, כאשר בדקה ה-67 דור חוגי כבש שער יפה גם כן, מול האקסית, מעוד בישול של מוזי. נגמר? ממש לא. אקורד הסיום היה של זיו בן שימול, “קשר המריבה” שהגיע ממכבי חיפה, שסחט פנדל וגם כבש אותו בקור רוח בדקה ה-74. 

ירין לוי כובש (אורן בן חקון)ירין לוי כובש (אורן בן חקון)
ירין לוי חוגג (אורן בן חקון)ירין לוי חוגג (אורן בן חקון)
זיו בן שימול חוגג (אורן בן חקון)זיו בן שימול חוגג (אורן בן חקון)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)
מחצית שניה
  • '90
  • החלטת שופט
  • לייבה שרק לסיום! ניצחון ענק של בית"ר שעולה לגמר!
  • '83
  • חילוף
  • יאן יוסופוב נכנס במקומו של עומר אצילי
  • '82
  • החמצה
  • גם השער נשער נעול. מיגל סילבה עם עצירה גדולה מול רועי זיקרי מקרוב
זיו בן שימול חוגג (אורן בן חקון)זיו בן שימול חוגג (אורן בן חקון)
זיו בן שימול. חלם על הרגע הזה (אורן בן חקון)זיו בן שימול. חלם על הרגע הזה (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)
זיו בן שימול חוגג (אורן בן חקון)זיו בן שימול חוגג (אורן בן חקון)
זיו בן שימול. גם סחט את הפנדל וגם כבש (אורן בן חקון)זיו בן שימול. גם סחט את הפנדל וגם כבש (אורן בן חקון)
זיו בן שימול ושחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)זיו בן שימול ושחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
זיו בן שימול כובש (אורן בן חקון)זיו בן שימול כובש (אורן בן חקון)
  • '74
  • שער בפנדל
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:5: מופע של הירושלמים, ועכשיו גם זיו בן שימול נכנס לחגיגה. הכישרון הצעיר שהגיע ממכבי חיפה עשה פעולה אישית נהדרת ברחבה והוכשל על ידי דור מלול, לייבה הצביע על הפנדל, אותו התכבד לבעוט הקשר הצעיר, וגם לכבוש
  • '69
  • חילוף
  • זיו בן שימול נכנס במקומו של עדי יונה
  • '69
  • חילוף
  • ירדן כהן נכנס במקום אריאל מנדי
שחקני בית&qout;ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)
דור חוגי (אורן בן חקון)דור חוגי (אורן בן חקון)
ניב אנטמן נכנס לבעיטה של דור חוגי (אורן בן חקון)ניב אנטמן נכנס לבעיטה של דור חוגי (אורן בן חקון)
  • '67
  • שער
  • שער! בית"ר עלתה ל-0:4: גם דור חוגי הצטרף לחגיגה. מוזי הפנטסטי פרץ ממחצית המגרש, התקדם, ומסר לחלוץ, שהתקדם מעט ובעט מחוץ לרחבה כדור מדויק לפינה שלא הותיר לאנטמן סיכוי
  • '63
  • חילוף
  • סער אלקיים נכנס במקומו של יונתן פרבר בהפועל חיפה
  • '63
  • החמצה
  • חוגי כמעט כבש. החלוץ קיבל מסירת רוחב נהדרת ממוזי, אנטמן מנע את הרביעי
דור מלול בולם את הבעיטה של עומר אצילי (אורן בן חקון)דור מלול בולם את הבעיטה של עומר אצילי (אורן בן חקון)
  • '59
  • חילוף
  • טבארש פינה את מקומו לאביאל זרגרי
  • '59
  • חילוף
  • כובש השער הראשון, קאלו, פינה את מקומו לדור חוגי, שעלה לשחק מול האקסית
  • '55
  • חילוף
  • רועי זיקרי במקום רג'יס אנדו בהפועל חיפה
  • '53
  • החמצה
  • נגיחה של לארי אנגולו, בלם הפועל חיפה, חלפה לא רחוק מהמסגרת
ירין לוי חוגג (אורן בן חקון)ירין לוי חוגג (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
בריאן קרבאלי מרים את ירין לוי (אורן בן חקון)בריאן קרבאלי מרים את ירין לוי (אורן בן חקון)
טימוזי מוזי מחבק את ירין לוי (אורן בן חקון)טימוזי מוזי מחבק את ירין לוי (אורן בן חקון)
ירין לוי חוגג (אורן בן חקון)ירין לוי חוגג (אורן בן חקון)
ירין לוי כובש (אורן בן חקון)ירין לוי כובש (אורן בן חקון)
ירין לוי כובש (אורן בן חקון)ירין לוי כובש (אורן בן חקון)
  • '48
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:3: עוד שער מדהים תוצרת הבית"רים! אריאל מנדי הגביה לרחבה, אצילי הוריד בעקב לירין לוי, שמ-16 מטרים, השתלט ובעט כדור אדיר לחיבורים. טדי בטירוף
  • '46
  • חילוף
  • סאנה גומס במקום ייסמו קבדה
  • '46
  • חילוף
  • רוי נאווי במקום ג'ורג' דיבה בהפועל חיפה
מחצית ראשונה
  • '36
  • החמצה
  • הפועל חיפה כמעט חזרה למשחק. יונתן פרבר הנהדר פרץ לכיוון הרחבה והעמיד את אג'יס אנדו לבדו מול מיגל סילבה, אך השוער עצר
אריאל מנדי נותן לעומר אצילי את הכבוד אחרי גול ענק (אורן בן חקון)אריאל מנדי נותן לעומר אצילי את הכבוד אחרי גול ענק (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים בטירוף עם עומר אצילי (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים בטירוף עם עומר אצילי (אורן בן חקון)
עומר אצילי (אורן בן חקון)עומר אצילי (אורן בן חקון)
עומר אצילי חוגג (אורן בן חקון)עומר אצילי חוגג (אורן בן חקון)
עומר אצילי חוגג (אורן בן חקון)עומר אצילי חוגג (אורן בן חקון)
  • '31
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2: טדי בטירוף! ואין יותר שער עומר אצילי מזה. הכוכב של בית"ר ירושלים קיבל את הכדור בצד ימין, חתך למרכז ומחוץ לרחבה, שחרר טיל אלכסוני אדיר אל בין החיבורים של ניב אנטמן חסר הסיכוי. איזה בליץ!
ג'ונבוסקו קאלו. שער ראשון בטדי (אורן בן חקון)ג'ונבוסקו קאלו. שער ראשון בטדי (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מברכים את ג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים מברכים את ג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)
אריאל מנדי מברך את ג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)אריאל מנדי מברך את ג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)
ירין לוי וג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)ירין לוי וג'ונבוסקו קאלו (אורן בן חקון)
ג'ונבוסקו קאלו חוגג (אורן בן חקון)ג'ונבוסקו קאלו חוגג (אורן בן חקון)
  • '28
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1: הירושלמים עלו ליתרון בהזדמנות המסוכנת הראשונה שלהם. טימוטי מוזי לחץ את ג'ורג' דיבה וחטף לו, דהר נהדר לרחבה והשאיר כדור רוחב לג'ונבוסקו קאלו, שלא התבלבל וממרכז הרחבה בעט בנגיעה לרשת
הבעיטה של יונתן פרבר הולכת מעל השער (אורן בן חקון)הבעיטה של יונתן פרבר הולכת מעל השער (אורן בן חקון)
יונתן פרבר בועט (אורן בן חקון)יונתן פרבר בועט (אורן בן חקון)
  • '27
  • החמצה
  • בעיטה חופשית של יונתן פרבר הלכה מעט מעל השער
  • '21
  • החמצה
  • איום ראשון של בית"ר למסגרת, בעיטה של אריאל מנדי מרחוק נעצרה על ידי ניב אנטמן
עידן לייבה מוציא צהוב ללארי אנגולו (אורן בן חקון)עידן לייבה מוציא צהוב ללארי אנגולו (אורן בן חקון)
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • לארי אנגולו, בלמה של הפועל חיפה, הפך למוצהב הראשון במשחק
טימוטי מוזי (אורן בן חקון)טימוטי מוזי (אורן בן חקון)
  • '15
  • אחר
  • המשחק היה די שקול ברבע השעה הראשונה. בית"ר לא הצליחה לפתח דומיננטיות, כששתי הקבוצות היו מאוד לא מדויקות
  • '1
  • החלטת שופט
  • עידן לייבה הוציא את ההתמודדות בטדי לדרך
דור מלול וגיל כהן (אורן בן חקון)דור מלול וגיל כהן (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירשלים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירשלים (אורן בן חקון)
ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)
גל אראל (אורן בן חקון)גל אראל (אורן בן חקון)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)
הוספת תגובה
