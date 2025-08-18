יום שני, 18.08.2025 שעה 17:12
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
00-00נאפולי1
00-00אינטר2
00-00אטאלנטה3
00-00יובנטוס4
00-00רומא5
00-00פיורנטינה6
00-00לאציו7
00-00מילאן8
00-00בולוניה9
00-00קומו10
00-00טורינו11
00-00אודינזה12
00-00גנואה13
00-00ורונה14
00-00קליארי15
00-00פארמה16
00-00לצ'ה17
00-00ססואולו18
00-00פיזה19
00-00קרמונזה20

האלופה בצרות: לוקאקו צפוי להיעדר עד 2026

חלוץ נאפולי נפצע במהלך משחק ידידות מול אולימפיאקוס, אובחן עם קרע בשריר הירך ויושבת לפחות עד ינואר. ג'ושוע זירקזי המועמד הבכיר לתפוס את מקומו

|
רומלו לוקאקו (רויטרס)
רומלו לוקאקו (רויטרס)

חדשות רעות לאלופת איטליה המכהנת, כאשר היום (שני) התאמתו החששות באשר למצבו של רומלו לוקאקו. החלוץ הענק ספג פציעה במהלך משחק הידידות של נאפולי מול אולימפיאקוס, ואובחן עם קרע בשריר הירך השמאלי, וצפוי להיעדר מן המגרשים לזמן משמעותי, רגע לפני פתיחת העונה בסרייה א’.

הניתוח שעל הפרק צפוי להשבית את הבלגי בין ארבעה לחמישה חודשים, כאשר נשקל גם טיפול אלרנטיבי שעשוי להחזיר את לוקאקו לאימונים מוקדם יותר, אך לא בהכרח יחליף את הצורך בניתוח, ועל כן החזרה מסומנת סביב ינואר-פברואר.

החלוץ, שרשם בעונה שעברה 14 שערים ו-11 בישולים בכל המסגרות, יפספס בכל מקרה את הבכורה על הדשא לצד חברו לנבחרת בלגיה קווין דה בריינה, שהגיע בקול תרועה רמה בתחילת הקיץ לגליאזורי אחרי עשור במנצ’סטר סיטי. לואקו ודה בריינה ידועים בקשר הקרוב ביניהם, שחוזר אחרוה עד לשנים בהם שיתפו פעולה בצ’לסי של ז’וזה מוריניו.

קווין דה בריינה ורומלו לוקאקו באימון (רויטרס)קווין דה בריינה ורומלו לוקאקו באימון (רויטרס)

דיווחים באיטליה מדברים על כך שג’ושוע זירקזיי, שיכול לתפקד גם כקיצוני, הוא המועמד המוביל מבחינת קונטה כדי למלא את החלל שמותיר לוקאקו בהיעדרו. גם שמותיהם של ארטם דובביק מרומא ואנדראה פימונטי מססואלו עלו כאופציה להצטרף לשורות האלופה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */