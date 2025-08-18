יום רביעי, 20.08.2025 שעה 16:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

ספונסר נוסף להפועל תל אביב ל-3 עונות הקרובות

המועדון האדום צירף לרשימת נותני החסות את "BEN MEN WEAR" - רשת חנויות הבגדים ואתר האונליין למותגי יוקרה. לאחר הפסקה של שנה, החברה חוזרת לתמוך

|
הספונסר החדש של הפועל תל אביב (פרטי)
הספונסר החדש של הפועל תל אביב (פרטי)

הפועל תל אביב של אדמונד ספרא, צירפה לרשימת נותני החסות את רשת חנויות הבגדים ואתר האונליין למותגי יוקרה, "BEN MEN WEAR", המשווקת הבלעדית של המותגים CREW MILANO, STRAYE ו-PREMIUM ICON.

החוזה אשר נחתם במועדון האדום עם נותנת החסות החדשה יהיה לשלוש עונות, כאשר למעשה בחברה חוזרים לתמוך באדומים לאחר הפסקה שאורכה הייתה כשנה.

בעל החברה שקמה לפני 12 שנים, הוא בן מסילתי, אוהד הפועל ת”א. “אני שמח שהמועדון חזר לליגת העל. רואים שההנהלה החדשה מביאה עמה ניהול רציני ובונה כאן משהו גדול לתקופה ארוכה. אנחנו שמחים להצטרף לנותני החסות ולהיות חלק מהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */