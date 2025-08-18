ספונסר נוסף להפועל תל אביב ל-3 עונות הקרובות

הפועל תל אביב של אדמונד ספרא, צירפה לרשימת נותני החסות את רשת חנויות הבגדים ואתר האונליין למותגי יוקרה, "BEN MEN WEAR", המשווקת הבלעדית של המותגים CREW MILANO, STRAYE ו-PREMIUM ICON.

החוזה אשר נחתם במועדון האדום עם נותנת החסות החדשה יהיה לשלוש עונות, כאשר למעשה בחברה חוזרים לתמוך באדומים לאחר הפסקה שאורכה הייתה כשנה.

בעל החברה שקמה לפני 12 שנים, הוא בן מסילתי, אוהד הפועל ת”א. “אני שמח שהמועדון חזר לליגת העל. רואים שההנהלה החדשה מביאה עמה ניהול רציני ובונה כאן משהו גדול לתקופה ארוכה. אנחנו שמחים להצטרף לנותני החסות ולהיות חלק מהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות”.