מכה לטבריה: באצ'ו לא יהיה כשיר למשחק בשבת

עירוני טבריה תעלה למשחק פתיחת העונה שלה (שבת, 20:30, גרין) מול הפועל חיפה ללא הבלם הצ'כי שלה, אונדרז' באצ'ו. השחקן נפגע בקרסול בתוספת הזמן של משחק הדירוג על המקום ה-11 מול הפועל פתח תקווה ביום שבת, וכרגע איננו מצליח לדרוך על הרגל.

טרם התקבלה הערכה לזמן ההיעדרות של הצ’כי, אך כבר עכשיו ברור שלמחזור הראשון באצ'ו לא יהיה כשיר. את מקומו בהרכב אמור ככל הנראה למלא עומר יצחקי.

גיא חדידה, שלא שיחק בשבת במושבה עקב רגישות ברגלו ו-ווהיב חביבאללה, שהוחלף באותו המשחק במהלך המחצית השנייה עקב מתיחה בשריר הארבע ראשי, ההשלימו היום שניהם אימון מלא ויעמדו לרשותו של אלירן חודדה במשחק.