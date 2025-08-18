יום שני, 18.08.2025 שעה 14:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מכה לטבריה: באצ'ו לא יהיה כשיר למשחק בשבת

הבלם, שנפצע בתוספת הזמן מול הפועל פ"ת בגביע הטוטו, לא יעמוד לרשותו של אלירן חודדה במשחק פתיחת העונה מול הפועל חיפה. ואהיב חביבאללה החלים

|
אונדרז'יי באצ'ו מודה לאוהדים (עמרי שטיין)
אונדרז'יי באצ'ו מודה לאוהדים (עמרי שטיין)

עירוני טבריה תעלה למשחק פתיחת העונה שלה (שבת, 20:30, גרין) מול הפועל חיפה ללא הבלם הצ'כי שלה, אונדרז' באצ'ו. השחקן נפגע בקרסול בתוספת הזמן של משחק הדירוג על המקום ה-11 מול הפועל פתח תקווה ביום שבת, וכרגע איננו מצליח לדרוך על הרגל.

טרם התקבלה הערכה לזמן ההיעדרות של הצ’כי, אך כבר עכשיו ברור שלמחזור הראשון באצ'ו לא יהיה כשיר. את מקומו בהרכב אמור ככל הנראה למלא עומר יצחקי. 

גיא חדידה, שלא שיחק בשבת במושבה עקב רגישות ברגלו ו-ווהיב חביבאללה, שהוחלף באותו המשחק במהלך המחצית השנייה עקב מתיחה בשריר הארבע ראשי, ההשלימו היום שניהם אימון מלא ויעמדו לרשותו של אלירן חודדה במשחק.

אלירן חודדה על הקווים (עמרי שטיין)אלירן חודדה על הקווים (עמרי שטיין)
הוספת תגובה



