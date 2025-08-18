"קורה משהו לא ברור, ההדחה פגעה בביטחון"

בהפועל באר שבע נתנו לשחקנים היום (שני) חופש ויחזרו מחר לאימונים כדי להתכונן למשחק פתיחת הליגה של הקבוצה נגד מכבי נתניה. הדרומיים מגיעים לליגה במומנטום שלילי כשהם סופרים חמישה משחקים ללא ניצחון ועם שער אחד בלבד.

בהפועל ב"ש מקווים שהגישה של השחקנים תשתנה לעומת הגישה הכבויה שהציגו נגד הפועל ת"א. "משהו לא ברור עובר על הקבוצה, ההדחה מאירופה פגעה בביטחון”, אמרו במועדון, “בצוות יודעים מה צריך לעשות כדי להיראות טוב יותר וזה יקרה אם נהיה ביחד".

המאמן רן קוז'וק יערוך מחר וברביעי שני אימונים כפולים, וביום חמישי שוב ייצאו לחופש, כשהוא מבין שיהיה צריך להעביר מסר לשחקנים. קוז'וק יודע היטב שצריכים לחזק את ההגנה וההתקפה, בתפקידי בלם וקיצוני ימני, וביקש זאת גם מאלונה ברקת.

רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

הבעלים נתנה אור ירוק לחזק את הקבוצה כדי לשדרג את הסגל מבחינה התקפית והגנתית, אך לא באותו התקציב שהיה אמור להיות במקרה של העפלה לשלב בתים בקונפרנס ליג.

בתוך כך, איגור זלטאנוביץ' ואליאל פרץ עדיין בספק גדול למכבי נתניה. רועי לוי יחזור לסגל מהרחקה ועשוי לקבל הזדמנות בהרכב הפותח. מיגל ויטור יעבור ניתוח ארתרוסקופיה מחר ולאחר מכן יחל בשיקום.