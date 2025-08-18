יום שני, 18.08.2025 שעה 17:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
11-11ולנסיה8
11-11ריאל סוסיאדד9
00-00ריאל מדריד10
00-00בטיס11
00-00אוססונה12
00-00אלצ'ה13
03-21סביליה14
02-11לבאנטה15
02-11אתלטיקו מדריד16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

"ברצלונה במיאמי? חייב להיעשות בפה אחד"

אלונסו לקראת המחזור הראשון של ריאל מדריד מול אוססונה: אי דחיית המשחק ("הלב חזק מהרגליים"), רודריגו ("יש שמועות"), מסטנטואונו ומסי והשופטים

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד רשמה עונה שהיא לא תרצה לזכור כשלמעט סופר קאפ אירופי אחד הוא נכשלה בכל החזיתות, וזאת למרות ההגעה הגרנדיוזית של קיליאן אמבפה. הבלאנקוס ינסו לשים הכל מאחור כשהם יפתחו באופן רשמי את המסע בלה ליגה לעונת 2025/26 מחר (שלישי, 22:00) בברנבאו מול אוססונה. לקראת המשחק, צ’אבי אלונסו דיבר במסע”ת המסורתית. המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

כולנו מגיעים למחזור הראשון בהתרגשות, בהתלהבות וברצון להתחיל את העונה. אלו היו שבועיים קצרים אך אינטנסיביים, ואנחנו כבר מצפים לעלות לדשא בברנבאו. אנחנו רוצים להתחיל טוב. המשחק הראשון תמיד חשוב”, פתח המאמן והוסיף: “אני סומך על כולם כאן, ואני רוצה שכולם יהיו ב-100%. אנחנו צריכים את זה”.

אלונסו נשאל מה דעתו על הרכש פרנקו מסטנטואונו: “בפעם הראשונה שדיברתי איתו, באמת התרשמתי מהאישיות שלו. הוא היה רק בן 17 ובטוח בעצמו מאוד. הוא לא פחד לעשות את הצעד ולבוא לריאל מדריד. אפשר לראות את הבגרות שלו, את הרצון שלו, את האיכות שלו. הוא הולך להשתלב מהר מאוד בקבוצה. אני יכול גם להבין למה זה הגיוני שהשחקן האהוב עליו הוא מסי. בהיותו ארגנטינאי, זה לא מפתיע אותי”.

פלורנטינו פרס ופרנקו מסטנטואונו (ריאל מדריד)פלורנטינו פרס ופרנקו מסטנטואונו (ריאל מדריד)

על העובדה שהמשחק לא נדחה למרות בקשת המועדון: “עכשיו זה כבר בלתי ניתן לשינוי, אבל הבקשה שלנו הייתה במיוחד עבור בריאות השחקנים, היה נחמד לקבל את התמיכה הזו. זה לא היה אפשרי. היו לנו רק שבועיים, ואין תירוצים. הקבוצה יכולה להתחרות מחר, הלב והתשוקה חזקים יותר מהרגליים”.

על סוגיית המשחק של ברצלונה מול ויאריאל במיאמי הבהיר: “אני מסכים לחלוטין עם הצהרת המועדון. אם ישנו את הכללים, זה חייב להיעשות פה אחד על ידי כל המשתתפים. זה לא המצב כעת”. על השופטים, שמעוררים המון עניין ושיח כזכור בליגה הספרדית: “אנחנו מתחילים את העונה ונראה איך הדברים ילכו. אני מקווה שלא נצטרך לדבר על השופטים”.

על רודריגו ועתידו בריאל מדריד, אלונסו אמר: “יש הרבה שמועות במהלך הקיץ. אני סומך על כולם, ואני רוצה שהם יהיו מחויבים לקבוצה ויהיו ב-100%. זה מה שמדאיג אותי ומה שמעסיק אותי כרגע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */