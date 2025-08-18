"פלורס לא קשור לאירוע ויפוטר במחזור השלישי"

מכבי חיפה נראית לא משהו מפתיחת העונה, וזה בלשון המעטה. הירוקים מאכזבים – גם בתוצאות ובטח ביכולת – ויש סימני שאלה רבים סביב דייגו פלורס, שעדיין לא הוכיח את עצמו. אחרי ההפסד 2:0 למכבי בני ריינה ולפני המפגש איתה בפתיחת ליגת העל, הפרשן ניסן קניאס דיבר על מצב המועדון בתוכנית "שיחת היום".

“במכבי חיפה יש פוסק אחד וקוראים לו יענקל’ה שחר”, אמר קניאס, “אני יודע כמה הוא דעתן וחשובה לו צורת המשחק של מכבי חיפה. אני לא חושב שמישהו נהנה לראות את הקבוצה, לא האוהדים המסכנים שנסעו להונגריה. אם פלורס חושב שהוא ישנה את ה-DNA של חיפה אז הוא טועה, מאמנים גדולים ממנו ניסו ולא הצליחו. מכבי חיפה זו לא קבוצה של בונקר ועד עכשיו בכל 5 המשחקים הראשונים, מכבי חיפה שיחקה כדורגל שלא מאפיין את המועדון הזה”.

מה אתה חושב עליו?

”אולי הוא חושב שהוא מאמן אתלטיקה, הוא לא בלופ ולא קשור לאירוע, אני לא יודע מאיפה הביאו אותו וזה לא מסרט בירוק-לבן, אלא בסרט באפור. החוכמה של צוות ומנהלים זה להבין שהם טעו וכמה שיותר מהר. שיענקל’ה יבוא בטענות למנהלים של הקרקס ולא ללוליינים”.

מה יהיה? דייגו פלורס (שחר גרוס)

למה לא מחתימים לו רכש?

”מחפשים ‘יס מן’, לא מישהו דעתן כמו איביץ’ או לאזטיץ’”.

בראיון שלו אחרי ההפסד לריינה הוא נשמע מאוד מערכתי, אמר שהם יכולים לזכות באליפות.

”מכבי חיפה לא קבוצה של פלייאוף עליון, זו קבוצה שאם היא עוברת את החצי היא צריכה לעשות מסיבה. אין מי שיבקיע. בעונת ליגת האלופות, מכבי חיפה פתחה בהרכב שני והשיגה 12 נקודות מ-12, כשהמערכת עובדת אתה תשיג את התוצאות. גם בהרכב מחליף מול ריינה, מכבי חיפה לא יכולה להיראות כמו שהיא נראתה אתמול. הלחץ זה דבר שלא ראיתי בחיי, ריינה עושה 2 פסים וכל שחקני ההגנה מאחור – ויש בור במרכז המגרש”.

מה אתה היית עושה?

”מה שאני הייתי עושה לא יעשו, אבל אם אני שחר אני מחזיר את ברק בכר. משלם לו גם את השכר. אבל יש אגו וזה לא יקרה”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

בכר היה חוזר לסגל שהוא לא בנה?

”כן, אם שחר היה קורא לו אז כן. יש עוד חודש לשנות את הסגל ואפשר לשנות. אני הייתי מביא את תומר יוספי, הייתי הולך עליו בכל הכוח, הוא שחקן של מספרים. הייתי לוקח סיכון על עונה אחת עם אופציה לעוד עונה על שחקן כמו יונתן כהן, חסר למכבי חיפה דמות של ווינר – אני מאמין בו ואני חושב שהוא יכול להצליח. כמובן שאבו פאני זה חלום רטוב ואולי ככל שהזמן עובר זה כן יהיה ריאלי.

“מכבי חיפה עם 3-4 שחקנים ועם מאמן טוב על הקווים, היא בהחלט מועמדת לאליפות בליגת העל. אבל נכון להיום, היא תתקשה להגיע לפלייאוף העליון ואני אסביר. כי שבאה קבוצה כמו ריינה למכבי חיפה, אימפריה עם 30 אלף צופים, משחקים נגדך בונקר גם אם אתה חלש. ואז אם אין לך שחקנים יצירתיים כמו דיא סבע, אתה פשוט לא יכול להתמודד עם זה”.

פלורס, עד איזה מחזור הוא יישאר?

”אני מעריך עד המחזור השלישי, כלומר אחרי טדי הוא יפוטר ואני חושב שחבל על השבועיים האלה שמכבי חיפה תאבד נקודות, היא כנראה תהיה בפלייאוף התחתון. במערכת כל כך גדולה כמו מכבי חיפה, שאתה רואה שיותר מבן אדם אחד אומר לך שאתה שיכור – אז אתה שיכור. עדיף לשלם 100-200 אלף אירו למאמן ולהתעורר מהטעות”.