יום שני, 18.08.2025 שעה 14:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

אם תנצח: הפועל חיפה תרוויח עוד 300 אלף שקל

האדומים מהכרמל שהרוויחו כבר 550 אלף שקל, יוכלו להעשיר את קופת המועדון כשיפגשו את בית"ר ב-20:00. ג'ורג' דיבה, נאור סבג ופורת עיאש יחזרו לסגל

|
שחקני הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)

אחרי ששילשלה לקופת המועדון 550 אלף שקל, להפועל חיפה תהיה אפשרות להכניס עוד 300 אלף שקל אם תנצח הערב (שני, 20:00) את בית"ר ירושלים בגביע הטוטו. הקבוצה עצמה יצאה לבית מלון, שם תעשה את הכנותיה האחרונות למשחק.

למאמן גל אראל תינתן הזדמנות טובה לעמוד במבחן ולהעפיל לגמר גביע הטוטו. הפעם האחרונה שהפועל חיפה זכתה בגביע הטוטו הייתה ב-2013 אחרי ניצחון 1:2 על הפועל ב"ש בהארכה.

מהסגל של גל אראל יחסרו תמיר ארבל, לירן סרדל, נפתלי בלאי ואורן ביטון הפצועים. לעומת זאת חוזרים יחזרו ג'ורג' דיבה, נאור סבג ואניס פורת עיאש.

הרכב משוער: ניב אנטמן, דור מלול, לארי אנגולו, ג’ורג’ דיבה, יאסמו קבדה, יעד גונן, נאור סבג, סלאם ג’ידו, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורג’יס אנדו.

