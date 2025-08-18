אם תנצח: הפועל חיפה תרוויח עוד 300 אלף שקל

אחרי ששילשלה לקופת המועדון 550 אלף שקל, להפועל חיפה תהיה אפשרות להכניס עוד 300 אלף שקל אם תנצח הערב (שני, 20:00) את בית"ר ירושלים בגביע הטוטו. הקבוצה עצמה יצאה לבית מלון, שם תעשה את הכנותיה האחרונות למשחק.

למאמן גל אראל תינתן הזדמנות טובה לעמוד במבחן ולהעפיל לגמר גביע הטוטו. הפעם האחרונה שהפועל חיפה זכתה בגביע הטוטו הייתה ב-2013 אחרי ניצחון 1:2 על הפועל ב"ש בהארכה.

מהסגל של גל אראל יחסרו תמיר ארבל, לירן סרדל, נפתלי בלאי ואורן ביטון הפצועים. לעומת זאת חוזרים יחזרו ג'ורג' דיבה, נאור סבג ואניס פורת עיאש.

הרכב משוער: ניב אנטמן, דור מלול, לארי אנגולו, ג’ורג’ דיבה, יאסמו קבדה, יעד גונן, נאור סבג, סלאם ג’ידו, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורג’יס אנדו.