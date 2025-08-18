"המשכנו הלאה": אייל גולן לא יופיע באצטדיון ר"ג

חשיפה של התוכנית "שיחת היום" ב-ONE: אחרי שעומר אדם הופיע באצטדיון רמת גן וההתאחדות ניסתה לחדש את המהלך גם עם הופעותיו של אייל גולן, הוחלט כי הדבר לא ייצא אל הפועל. בעיריית רמת גן הביעו התנגדות לקיום מופעים נוספים בקנה מידה כזה, ובהתאחדות הבינו כי הנושא אינו נמצא בראש סדר העדיפויות של הזמר. בעקבות זאת קבע ראש העיר כרמל שאמה כי בשלב זה גולן מודר מהעיר רמת גן.

המהלך הגיע לשיאו לאחר מכתב חריף ששלח היועץ המשפטי של ההתאחדות, עו"ד עמית פינס, לעו"ד אפרת דידי־קונפינו מהעירייה. במכתב טענה ההתאחדות כי העירייה "מתכחשת לעמדותיה הקודמות ונוקטת סחבת מכוונת", וזאת בניגוד להבנות שהושגו לאחר פיילוט ההופעות של עומר אדם. בהתאחדות ציינו כי התקיימה פגישה משותפת ב־3 באוגוסט ואף נכתב סיכום מוסכם, אולם לטענתם העירייה נסוגה מהתחייבויותיה.

מליאם הפקות נמסר: ”בעוד שעיריית רמת גן והעומד בראשה ממשיכים להתנצח בינם לבין עצמם, אנחנו כבר מזמן המשכנו הלאה. בתוך ימים ספורים נכריז על המיקום והתאריכים החדשים לחגיגת "גולד 2025" שעתידה להיות הפקה ברמה הגבוהה ביותר שנראתה בישראל, שיספק לקהל היפה בארץ חוויה בלתי נשכחת. נזכיר לראש העיר הנכבד ולמועצת העיר כי אצטדיון רמת גן היה עבורנו מלכתחילה לא יותר מברירת מחדל. אנו מבקשים להודות להתאחדות לכדורגל, אשר לאורך כל הדרך נהגה ביושרה, ברדיפת צדק ובדרך ארץ”.

אייל גולן (שחר גרוס)

בין השאר דרשה ההתאחדות לדעת האם ניתן לעשות שימוש בחלקים מתפאורת ההפקה של עומר אדם לטובת הופעותיו של גולן, או שעליה להתחיל בהיערכות לשיקום הדשא באצטדיון. עוד צוין כי הסוגיות שעלו בדיונים, מהגנת הסביבה ועד להסדרת התנועה סביב המתחם, ניתנות לפתרון מיידי. במכתב התריעה ההתאחדות כי דחייה נוספת בקבלת ההחלטות עלולה לגרום לה לנזקים משמעותיים, בעוד היא לדבריה פועלת בתום לב ובשיתוף פעולה.

בעיריית רמת גן, מנגד, שלחו מכתב תשובה נרחב. בעירייה הסבירו כי פיילוט ההופעות של עומר אדם חשף שורת בעיות, בהן מטרדי רעש ותלונות תושבים, ולכן מתבצע כעת הליך למידה והפקת לקחים מסודר. "האצטדיון והשכונות הסמוכות יכולים להכיל את ההשלכות רק כל עוד מספר האירועים ותדירותם מידתיים ומתחשבים", נכתב בתשובה. ראש העיר עצמו נכח ברוב ההופעות והנחה לערוך בדיקה מעמיקה של כלל ההיבטים, מהתשתיות ועד השיח עם התושבים.

בהמשך הודיעה העירייה כי עד לסוף חודש ספטמבר לא יתקיימו הופעות ענק סדרתיות נוספות באצטדיון רמת גן. המשמעות היא שבשלב זה תוכניות לקיום מופעים של אייל גולן ירדו מהפרק. ההתכתבות החריפה בין ההתאחדות לבין העירייה משקפת מתיחות הולכת וגוברת, כאשר כל צד מאשים את האחר בגרירת רגליים ובפגיעה בציבור, ועתיד ההופעות באצטדיון נותר מעורפל.