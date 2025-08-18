יום שני, 18.08.2025 שעה 14:33
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

"המשכנו הלאה": אייל גולן לא יופיע באצטדיון ר"ג

חשיפת "שיחת היום": בעיריית ר"ג הביעו התנגדות לקיום מופעים נוספים בקנה מידה כזה, ובהתאחדות הבינו כי הנושא לא נמצא בראש סדר העדיפויות של הזמר

|
אייל גולן (שחר גרוס)
אייל גולן (שחר גרוס)

חשיפה של התוכנית "שיחת היום" ב-ONE: אחרי שעומר אדם הופיע באצטדיון רמת גן וההתאחדות ניסתה לחדש את המהלך גם עם הופעותיו של אייל גולן, הוחלט כי הדבר לא ייצא אל הפועל. בעיריית רמת גן הביעו התנגדות לקיום מופעים נוספים בקנה מידה כזה, ובהתאחדות הבינו כי הנושא אינו נמצא בראש סדר העדיפויות של הזמר. בעקבות זאת קבע ראש העיר כרמל שאמה כי בשלב זה גולן מודר מהעיר רמת גן.

המהלך הגיע לשיאו לאחר מכתב חריף ששלח היועץ המשפטי של ההתאחדות, עו"ד עמית פינס, לעו"ד אפרת דידי־קונפינו מהעירייה. במכתב טענה ההתאחדות כי העירייה "מתכחשת לעמדותיה הקודמות ונוקטת סחבת מכוונת", וזאת בניגוד להבנות שהושגו לאחר פיילוט ההופעות של עומר אדם. בהתאחדות ציינו כי התקיימה פגישה משותפת ב־3 באוגוסט ואף נכתב סיכום מוסכם, אולם לטענתם העירייה נסוגה מהתחייבויותיה.

מליאם הפקות נמסר: ”בעוד שעיריית רמת גן והעומד בראשה ממשיכים להתנצח בינם לבין עצמם, אנחנו כבר מזמן המשכנו הלאה. בתוך ימים ספורים נכריז על המיקום והתאריכים החדשים לחגיגת "גולד 2025" שעתידה להיות הפקה ברמה הגבוהה ביותר שנראתה בישראל, שיספק לקהל היפה בארץ חוויה בלתי נשכחת. נזכיר לראש העיר הנכבד ולמועצת העיר כי אצטדיון רמת גן היה עבורנו מלכתחילה לא יותר מברירת מחדל. אנו מבקשים להודות להתאחדות לכדורגל, אשר לאורך כל הדרך נהגה ביושרה, ברדיפת צדק ובדרך ארץ”.

אייל גולן (שחר גרוס)אייל גולן (שחר גרוס)

בין השאר דרשה ההתאחדות לדעת האם ניתן לעשות שימוש בחלקים מתפאורת ההפקה של עומר אדם לטובת הופעותיו של גולן, או שעליה להתחיל בהיערכות לשיקום הדשא באצטדיון. עוד צוין כי הסוגיות שעלו בדיונים, מהגנת הסביבה ועד להסדרת התנועה סביב המתחם, ניתנות לפתרון מיידי. במכתב התריעה ההתאחדות כי דחייה נוספת בקבלת ההחלטות עלולה לגרום לה לנזקים משמעותיים, בעוד היא לדבריה פועלת בתום לב ובשיתוף פעולה.

בעיריית רמת גן, מנגד, שלחו מכתב תשובה נרחב. בעירייה הסבירו כי פיילוט ההופעות של עומר אדם חשף שורת בעיות, בהן מטרדי רעש ותלונות תושבים, ולכן מתבצע כעת הליך למידה והפקת לקחים מסודר. "האצטדיון והשכונות הסמוכות יכולים להכיל את ההשלכות רק כל עוד מספר האירועים ותדירותם מידתיים ומתחשבים", נכתב בתשובה. ראש העיר עצמו נכח ברוב ההופעות והנחה לערוך בדיקה מעמיקה של כלל ההיבטים, מהתשתיות ועד השיח עם התושבים.

בהמשך הודיעה העירייה כי עד לסוף חודש ספטמבר לא יתקיימו הופעות ענק סדרתיות נוספות באצטדיון רמת גן. המשמעות היא שבשלב זה תוכניות לקיום מופעים של אייל גולן ירדו מהפרק. ההתכתבות החריפה בין ההתאחדות לבין העירייה משקפת מתיחות הולכת וגוברת, כאשר כל צד מאשים את האחר בגרירת רגליים ובפגיעה בציבור, ועתיד ההופעות באצטדיון נותר מעורפל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */