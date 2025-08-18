"ללא מתקן - לא נוכל לפתוח את מחלקת הנוער"

בצל הסערה סביב הצעת יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ להחריג את קבוצת הנוער של קריית שמונה מירידת ליגה בשל מחסור במתקנים בעיר, דורון שנפר, יו"ר מחלקת הנוער של המועדון, התייצב היום לראיון ב"שיחת היום" לאחר אמירותיו החריפות אמש.

מגיע לך ברכות, זכית כיקיר העיר קריית שמונה.

”תודה, מעריך”.

תספר לנו קצת על המצב עם מחלקת הנוער.

”בזמן שכולם חושבים שהמלחמה הסתיימה, אנחנו עדיין מלקקים את הפצעים. המתקנים לא תוקנו, אין לנו מגרשים או אפילו שירותים, יש לנו מאות ילדים שלא יודעים איפה יפתחו את העונה. מה השערורייה? שאנחנו מבקשים משהו שמההתחלה היו צריכים לתת לנו?”

אז איפה תפתחו את העונה?

”אני לא יודע. ברגע שתהיה החרגה אנחנו נשקם קודם את הנפש, נדבר פחות על המקצועיות עד שהמתקנים ישוקמו. אבסורד לדבר על כדורגל במצב הזה”.

דורון שנפר (דוברות עיריית קריית שמונה)

למה עד היום זה לא תוקן?



”ברגע שהטילים נפלו זו בעיה של המדינה ולא של קריית שמונה, אני לא המדינה”.

קבוצות מליגת העל לנוער מתנגדות למהלך של החרגה, הם אומרים שזה מסכן את שאר הקבוצות לרדת ליגה. אם אומרים שהם ההתאחדות רוצה, שתגדיל את הליגה בעוד קבוצה. איך אתה רואה את שאר חבריך בוועדת הנוער בהתאחדות?

”אין סולידריות או ערבות הדדית, כל אחד מסתכל על חלקת האלוהים הקטנה שלו. במשך שנתיים, אף אחד לא התקשר לשאול אם אנחנו צריכים משהו. אחרי השיחה אגיד דברים יותר קשים. אף אחד לא עושה לי טובה, אנחנו נמצאים עדיין במלחמה, אין לילדי ק”ש מתקנים – איפה הם רוצים שנשחק? איפה הם רוצים שנארח? על הכביש? המדינה לא השכילה להשמיש את המתקנים, ילדי ק”ש צריכם לסבול שוב? אם אין כדורגל נחזור חזרה למרכז.

דורון שנפר בשיחה עם שחקני קבוצת נערים ב (באדיבות המועדון)

אמרת שזה יהיה ניצחון לחיזבאללה.



“זה יהיה ניצחון של חיזבאללה, אלה שמתנגדים להחרגה מקרבים את חיזבאללה אליהם. הם לא מבינים שאנחנו המגן האנושי? אין מעשים, כולם בורחים, כל אלה שיושבים בבתי קפה בזמן שאנחנו היינו יושבים עם ידיים על הראש”.

מה אתה הולך להגיד במזכירות של ההתאחדות?



”אם ההחלטה לא תהיה לטובתנו, פשוט לא נופיע למשחקים”.

יש סיכוי שמחלקת הנוער תיפגע משמעותית עקב החלטה כזאת?



“אני לא אפתח אותה. אין לי מתקן להתאמן בו ולארח, מה מצפים שאני כל משחק אסע ואתמודד נגד הירידה?”.

השר אלקין, שאחראי על מנהלת תקומה, מה הוא אומר לכם?

”זה לא מעניין אותי הפוליטיקה, אני מסתכל רק על הילדים ורוצה לפנות לראשי הקבוצות – אל תעשו לילדים שנה שלישית של סבל, אל תוציאו אותם מהליגה”.