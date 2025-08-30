"אנחנו דומים לישראל, דני אבדיה מהטובים שיש"

נבחרת ישראל תפגוש היום את פולין, המארחת של בית ד' באליפות לאחר תצוגת תכלית הן על הקווים והן עם על הפרקט מצד המארחת. הפולנים שלטו במשחק ללא עוררין ובפעם השנייה בשלוש השנים האחרונות סיימו 40 דקות של כדורסל עם ניצחון יוקרתי על לוקה דונצ'יץ' ושות'.

אליפות אירופה 2025 שנערכת הקיץ בלטביה, קפריסין, פולין ופינלנד סיפקה עד כה כמה משחקים מעניינים במיוחד ולקראת המשחק הערב ובטח לאור המפגש הקודם בין השתיים ביורובאסקט הקודם, אז ישראל ופולין נפגשו במסגרת הבית הצ'כי עשינו ב-ONE ראיון בלעדי מסוגו, כזה שנדיר מאוד במיוחדותו, ראיון של אב ובן שהם גם המאמן של הנבחרת איגור מיליצ'יץ' וגם שחקן כדורסל, בנו איגור מיליצ'יץ' ג'וניור.

השניים התיישבו לשיחה לאחר שג'רמי סוהאן שוחרר מהסגל בעקבות פציעה ומספר ימים לפני שמיליצ'יץ' ג'וניור שוחרר מהסגל גם כן בדומה לסוהאן בעקבות פציעה. הדבר אומנם שינה את הסגל של המארחת אך את הראיון עצמו? מבטיחים לכם שלא תרצו לפספס.

איגור מיליצ'יץ' האב (IMAGO)

איך הכל מתקדם מבחינת ההכנות ליורובאסקט?

"תקופת ההכנה לטורניר סולידית עד כה עבדנו מבחינה טקטית, טכנית וכושר, הדבר הטוב הוא שלא היו בעיות גדולות, שיחקנו שבעה משחקים בהכנה אז היה קצת לחוץ לקראת היורובאסקט, אבל יש לנו לוח זמנים ואנחנו חיוביים עם מה שעשינו. היו לנו בעיות שבהן לא יכולנו לשלוט, אך מלבד זאת הכל היה כשורה".

זה לא ראיון טיפוסי כי לא יוצא בכל יום לראיין מאמן ושחקן שהם אב ובן מוכשרים מאוד. תספרו לנו מעט על זה, קואץ' האם זיהית קווים מקבילים אצל איגור הבן שהיו לך כשחקן? ולך איגור השחקן עליהם שמעת מהתקופה בה שיחק?

איגור הבן: "כשהייתי צעיר יותר ראיתי אותו משחק אז תמיד צפיתי בכדורסל ודי עקבתי אחריו, אבל הייתי צעיר אז לא יכולתי בדיוק ללמוד ממנו, אולם עכשיו הוא מעביר את זה אליי ולאחיי כך שאני לא יכול להתלונן. זה די אדיר".

איגור האב: "כן הוא משחק סגנון שונה של כדורסל, הוא שחקן שונה ממני, אבל מה שאני יכול ללמד אותו שיהיה שימושי עבורו אני מנסה לעשות זאת, יש לו הרבה מאוד אנשים אחרים שעוזרים לו. אני חושב שאנחנו מסתדרים היטב. גם כאשר אנחנו באימונים בקיץ ובמחנות הקיץ, כשהיינו עושים מחנות משפחתיים, זה לא היה משהו ש-'אתם הילדים חייבים לעסוק בזה' אלא זה היה יותר ההיפך, הם רצו לעשות את זה.

איגור בגובה של 2.08, זו פרספקטיבה שונה לחלוטין מלשחק בעמדת הרכז בה שיחקתי לפני 30 שנה כך שהכדורסל התקדם והילדים הרבה יותר מוכשרים. אי אפשר להשוות את זה מהבחינה של הכדורסל האינדיבידואלי, אבל אני חושב שהכדורסל זה הלב והתשוקה שלו וזה משותף לכל המשפחה".

אמרת שהוא 2.08 וזו פרספקטיבה שונה. האם היה מישהו שעזר במיוחד כשהוא גדל, איזה חבר ספציפי אולי?

איגור האב: "היו לנו הרבה אנשים שהשפיעו על הילדים שלי, אנשים שונים משפיעים בצורה שונה, אבל אני אגלה לך סוד – איגור היה במחנה בישראל בתל אביב כשהמאמן מלאדן שסטן היה אחראי על תוכנית הנוער. אז הוא היה שם למספר שבועות ועבד בישראל כדי להרחיב את סט היכולות האישיות שלו".

אנחנו רואים שאתה מחייך (איגור הבן) עכשיו אתה חייב לספר לנו על התקופה הזו, נראה שנהנית מאוד…

"זה היה לפני זמן רב, הייתי עדיין ילד קטן והגעתי לתל אביב שהייתה העיר הכי גדולה שראיתי בחיי. כמובן שהייתה את מכבי, קבוצת יורוליג, כך שנפעמתי מכך וזו הייתה חוויה מגניבה. פגשתי הרבה משחקני מכבי באותה השנה כך שזה היה אדיר להסתובב לראות את העיר ולראות איך הם חיים כשאני עוד הייתי גר בפולין".

איגור מיליצ'יץ' ג'וניור בנבחרת פולין (IMAGO)

ספר לנו על החוויה של לגדול עם אב שהוא מאמן כדורסל בכל מה שקשור למעורבות, וקואץ' גם מבחינתך איך זה לגדל ילד שהוא כה מוכשר ולראות אותו מתפתח כך לאור השנים?

איגור הבן: "זה היה תהליך, מאז שהייתי ילד קטן תמיד היה לי ולאחיי כדור כדורסל ביד כך שזה היה טבעי שאנחנו הולכים לשחק הרבה ואיתו, שהוא היה שחקן ברמה גבוהה מאוד ומאמן. זה תמיד היה שונה מילדים אחרים. אנשים שונים ראו בי כבן של המאמן, אחרים חשבו שהדברים היו קלים יותר עבורי והיו שחשבו שהיו קשים יותר, אבל לא הייתי משנה את זה בעד שום הון שבעולם. זה היה נהדר להיות הבן של המאמן או בן של שחקן וזה עדיין כך, זה בהחלט מיוחד וייחודי וזה גם לא לכל אחד".

איגור (האב), בהתחשב בכך שיצא לנו לראות כמה משחקים שלו בטנסי היות ואנחנו משדרים את המכללות בערוץ ONE, איך זה לראות את הכישרון האדיר הזה מתפתח לנגד עיניך כי אנחנו ראינו את זה, אבל אתה חווית את זה.

"עבורי הכל קרה עם הבנים שלי, יש לי עוד שני בנים בנוסף לאיגור ושניהם מוכשרים. זה לא משהו שהגיע בתור הפתעה, זה משהו שהיה תוצר של עבודה קשה לאורך השנים וזה לא תמיד עבודה קשה מהסוג שחושבים עליו שאבא שדוחף את הילדים שלו להיות שחקני כדורסל, זה פשוט היה תהליך שאני ואשתי כהורים חשבנו ליישם אותו כחלק מגידול הילדים באופן כללי. היינו בדירה שבאחד החדרים הייתה פינת משחקים שבה היה סל. החדר לא היה מרובע, זה היה חדר עם זוויות כך שהם שיחקו כדורסל עם סל מפלסטיק, אז הכדור היה ניתז מהקירות שהיו בזווית שונה.

כך שחשבתי שהדבר יסייע להם לפתח את הכישרון שלהם ולחשוב על דברים מראש, וזה אחד מהדברים שהם משתמשים בהם עכשיו. הם יודעים שאם מוסרים מכיוון אחד, הכדור יילך בזווית אחרת ולא יחזור בחזרה כך שהם 'חזו' דברים שיקרו עם הכדור והם היו בגילאי 3 ,4 ו-7. היו הרבה דברים מהסוג הזה שיישמנו איתם כשהם היו נערים, שהם לא היו מודעים שיוכלו לעזור להם להפוך לשחקנים מוכשרים, לדוגמה לקפוץ בדרכים שונות – מה שמשפר את הקואורדינציה של הגוף, או לשחק כדורגל.

כל הדברים שלא קשורים לכדורסל ושמובילים לכך שהיום הם מה שהם ומעבר לכך. הם ממש רצו את זה כמו שאמרתי כל קיץ, היה לנו מחנה אפילו בתקופת הקורונה והמחנה הזה נתן להם המון מבחינת הכדורסל. אז כל הדברים האלו יחדיו גורמים לי לחוש גאווה כשאני רואה אותם עכשיו, זו לא הפתעה אני פשוט שמח ונרגש שהדברים הולכים בכיוון הזה".

איגור מיליצ'יץ' ג'וניור בטנסי (IMAGO)

ציינת שיש לך שני בנים נוספים. מבין השלושה, וכמובן שיש את עניין פער הגילאים, אבל מי לוקח באחד על אחד?

איגור הבן: "(עונה במהירות בביטחון ועם ארשת פנים רצינית) אני".

איגור האב: "עד עכשיו אני בלתי מנוצח. בפעם האחרונה ששיחקנו אחד על אחד אני ניצחתי".

איגור הבן: "(צוחק) אתה לא רוצה לשחק נגדי יותר".

איגור האב: "ניצחתי גם את הצעירים יותר בפעם הקודמת כך שזה יישאר כך".

יצא לך לשמוע את הסיפורים על אביך בצעירותו? שהוא שיחק עם צולבת קרועה ושהוא היה משחק אחד נגד שניים ופשוט מכסח אותם?

איגור הבן: "לא על זה שהוא שיחק אחד נגד שניים, אבל שמעתי על כל הפציעות שלו, על איך הוא שיחק איתן, על השיקום שהיה לו והקשיים שהיו לו עם זמנים קשים. אבל עדין לא שמעתי על זה".

זה משהו שקרה, עשינו את המחקר שלנו וזה נכון…

איגור האב: "(מחייך) איך אתה יודע את זה?".

אז אתה יודע שאבא שלך היה שחקן תותח.

"כמובן, כשהוא שיחק זה היה ברור מאליו גם כשהוא היה קרוב לסוף הקריירה שלו, הוא תמיד היה חשוב וידעתי שהוא היה אחד השחקנים היותר טובים בליגה ובקבוצה שלו. כך שכשגדלתי, בכנות, זה היה די טבעי שאבא שלי היה חשוב ועכשיו אני רואה את הערך של הדברים. כמה זה קשה להיות טוב וכמה קשה הוא היה צריך לעבוד כל חייו כדי להיות תותח, כמו שאמרת, כך שאני גאה בו מאוד גם על כך שהוא העביר את הגנים של העבודה הקשה לי ולאחיי".

איגור מיליצ'יץ' בתדריך (IMAGO)

אם כבר מדברים על עבודה וכל מה שהוא העביר אליך כולל האהבה לכדור הכתום שכולנו חולקים, ביורובאסקט הקודם יצא לך לראות את אחד הדברים הכי מיוחדים עבור הכדורסל הפולני, ספר לנו איך זה היה לראות את אבא ולחוות מאחורי הקלעים את הטירוף של יורובאסקט 2022 עבור הנבחרת הפולנית.

איגור הבן: "הלוואי והייתי שם לחוות את זה מקרוב, אבל הייתי כבר בארצות הברית ועקבתי מרחוק. כמובן שכל משחק נתן לי יותר ריגוש ואושר כשצפיתי בו, היו הרבה הפתעות ומהלכים גדולים והרבה רגש במשחקים האלו, ואני זוכר שצלצלתי אליו לאחר כל משחק ואמרתי לו 'יואו מה אתה עושה, איך זה אפשרי? איך אתה מנצח את הקבוצות האלו?'. זו הייתה תקופה נהדרת ואנחנו מקווים לעשות תוצאה זהה או טובה יותר השנה".

נזכרתי הרגע שפגשת השנה את טנסי את יוסטון, בה משחק עמנואל הבן של דריק שארפ, אגדת מכבי תל אביב.

"הוא קלע שתי שלשות נגדנו וגמר את המשחק, כן אני זוכר את זה מצוין".

מתנצלים על הזיכרונות, אבל באופן כללי זה נראה משהו שהוא בלתי נמנע.

"כן זה נראה כך".

קואץ' תספר לנו קצת על הציפיות מהיורובאסקט הנוכחי, כי הקבוצה מוכשרת והמתאזרח מוכשר יותר במקום מסוים מבחינת מה שהוא מביא לשיטה, ונראה גם שהקבוצה פתוחה לחלוטין ושתוכלו לעשות טורניר נהדר נוסף.

"הציפיות עצומות, במיוחד בפולין כי באירופה מסתכלים בצורה ריאליסטית יותר על הקבוצה שלנו, אבל בפולין יש לנו ציפיות עצומות, מצפים שננצח בכל משחק וזה בסדר. אנחנו עובדים כעת כדי שנוכל להילחם בכל ערב ולעשות את הכי טוב שלנו ונראה לאן זה יוביל אותנו, כך שאני לא אדבר על תוצאות וכמובן שהמינימום שמצופה מאיתנו הוא לעבור את הסיבוב הראשון.

אנחנו מעט כמו ישראל, בנינו מאז שאני המאמן את התרבות של להביא את השחקנים הצעירים ולתת להם את ההזדמנות להתפתח, וכעת זו יכולה להיות הגרסה הכי טובה של הכדורסל הפולני. הוורסטיליות של השחקנים שיש לנו והאפשרויות של איך אנחנו יכולים להשתמש בהם, הן גדולות מאוד, אבל יש לנו בעיה גדולה עם העזיבה של ג'רמי סוהאן כך שזה משנה לחלוטין את הפרספקטיבה של הוורסטיליות שלנו ואיך שחשבנו שנוכל לשחק. זו מכה גדולה עבורנו, אולם היה לנו זמן למצוא את תוכנית ב' שלנו, למצוא את הדרך ואיך לנהל את הקבוצה הזו תחת הנסיבות החדשות.

יש לנו שחקנים צעירים שמגיעים לשיא שלם מוקדם יותר ממה שקורה בדרך כלל, וזה בגלל שהם קיבלו את ההזדמנות שלהם ודחפנו אותם לפוזיציה שבה הם יוכלו לתת את המיטב שלהם. וזה גם כך בישראל. לפני 3-4 שנים קבוצה צעירה ומוכשרת, אולי מעט חסרת ניסיון מגובה בכמה ווטרנים עם פניני וכו', וכעת הילדים האלו גדלו והם משחקים כדורסל ברמה גבוהה כבר כמה שנים. אפשר לומר שאין להם ניסיון, אבל הם בשיא שלהם והם צומחים, והקבוצה הזו מתפתחת. אנשים שלא מתעניינים או שאין להם מידע אינדיבידואלי על השחקנים, יאמרו שהם פייבוריטים לסיים בין מקומות 8-10, אבל אני לא חושב כך, אני חושב שלישראל יש פוטנציאל ממש גדול עם השחקנים שהתפתחו והמצב דומה איתנו. לדאבוננו יש לנו את הנסיבות האלו שגרמו לנו למצוא את תוכנית ב' שלנו ולבצע מעט התאמות לכל מה שחשבנו עד כה".

נבחרת ישראל (חגי מיכאלי)

ומה היא תוכנית ב'?

איגור האב: "תוכנית ב' היא למצוא את השחקנים שיוכלו למלא את עמדה 4, מהבחינה שלא נפסיד את היתרון שחשבתי שהיה לנו בעמדה. עם ג'רמי ואיגור אנחנו מאוד סולידיים, שני שחקנים שב-NBA או הולכים לשם והם באותה עמדה, הם כלי נשק עצום עבורנו וכעת אנחנו צריכים לתקן את זה. הרעיון המרכזי היה שעמדת הפאוור פורוורד היא עמדת הרכז העיקרית שלנו וכעת אנחנו צריכים להתאים את זה במעט".

ביורובאסקט הקודם נדהמתי לראות את אחת מתוכניות המשחק שבוצעו לעילא ולעילא ואת העבודה שעשית על דני אבדיה, שכיום מבוגר בשלוש שנים ונמצא במקום אחר בקריירה שלו. האם זה הישג שיהיה ניתן לשחזר ואיגור האם אתה תנסה לשמור עליו?

איגור הבן: "אני אשמח, אני אוהב תחרות אני אוהב להתחרות נגד הטובים ביותר וברור שדני הוא אחד מהכי טובים שיש. כבר תקופה שהוא ב-NBA וביסס את עצמו בעמדה הזו ואני אשמח, אבל נראה איך ילכו הדברים עם הבריאות ואיך יהיו הדברים".

איגור האב: "ברור שלדני הייתה עונה נהדרת וכמו שאמרתי ישראל עכשיו היא לא רק דני, היא מעולם לא הייתה כך, אבל כעת אני חושב שהשחקנים האחרים התפתחו והפערים הצטמקו. הייתה לו עונה נהדרת. וכן היה לנו אז גם ביצוע נהדר נגד סלובניה, דבר שיהיה קשה מאוד לעשותו שוב, אז זו משימה חדשה עם מסלול חדש ושחקנים חדשים ולהכיר את דני של עכשיו ואת זה של לפני שלוש שנים, מדובר בשחקנים שונים. גם במקרה של לוקה, אבל גם אנחנו שונים אז נצטרך למצוא דרכים שונות כדי להשיג את המטרות שלנו".

דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)

לראות את איגור ב-NBA, עבורך כאב, כמה זה מיוחד לראות את הקריירה של הבן שלך וגם לראות אותו מקבל את ההזדמנות שלו בליגה ועבורך איגור תספר לנו על איך זה להיות חלק מהליגה, להגיע מהקולג' לאחר שלא בחרו בך בדראפט.

איגור הבן: "כמובן שזו הרגשה סוריאליסטית ואני לא באמת יכול לתאר במילים איך הרגשתי באותו הרגע, שבו הגיעה שיחת הטלפון והם אמרו שהם רוצים להחתים אותי. כמובן שאני מאוד שמח שהם נתנו לי את ההזדמנות, אחרי הכל זה כל מה שרציתי, את ההזדמנות, ופילי נתנו לי אותה וכעת אני צריך לעשות כל שביכולתי כדי לנצל אותה בצורה הנכונה ולבסס את מעמדי. עם מה שאני רוצה לעשות ועם איך שהקבוצה רואה אותי, ולהוציא לפועל את מה שהם רוצים שאעשה. זה לא יהיה קל, זה הצעד הראשון, הם נתנו לי את ההזדמנות וכעת אני חייב לנצל אותה עד תום".

איגור האב: "זה אושר וחיוך אמיתיים שהיה לנו על פנינו כי זה היה התשלום על כל ההקרבה שלו ושל המשפחה, לראות את הילד מצליח. אז תחילה איגור סיים את הקולג', שזה היה עצום ואז הוא קיבל את ההזדמנות ב-NBA, וגם לדעת שהוא נפצע, זו הייתה פציעה קטנה, אבל התזמון שלה היה פשוט נוראי, זה היה לאחר העונה אחרי שהוא שיחק שלוש שנים בקולג' מבלי שהייתה לו פציעה רצינית שגרמה לו להחמיץ משחק אחד. ואז זה קורה לפני הדראפט והאימונים האישיים עם קבוצות ה-NBA שהיו מתוכננים, והיה לאיגור היה עניין רב ואז הפציעה הקטנה הזו... ואז כולם סוג של מתרחקים ממך, אך הוא הותיר את חותמו קודם לכן והיו כמה קבוצות שרצו להחתים אותו לאחר שלא נבחר בדראפט. אני גאה מאוד בו ובסוכן שלו וכעת הצ'אנס שם, וזה כל מה שאפשר לבקש, הצ'אנס שם, תלך לשם תעשה את הדבר שלך, תהיה התחרות ותגשים את החלומות שלך".

אנחנו חייבים לשאול אותך על הקשר לניקולה וויצ'יץ', עד כמה הייתה גדולה ההשפעה שלו עבור איגור?

איגור האב: "ניקולה הוא חבר קרוב מאוד שלי ואני אגלה לך סוד קטן, הוא היה הסנדק של איגור והשם השני שלו הוא ניקולה. זה עצום ואנחנו קרובים מאוד בכל הדברים שקשורים לכדורסל ויש לניקולה כרגע את מארין, שהוא צעיר יותר מהבנים שלי, אבל שלושתם כישרונות גדולים ואנחנו מצפים לעזור האחד לשני בלפתח את הקריירה שלהם. מארין היה אצלנו בבית הקיץ הזה קרוב לשלושה שבועות (מספר בערגה) ובילה איתנו וכשבני האמצעי היה בנבחרת הלאומית, בני הקטן היה בבית של ניקולה, בילה עם מארין והתאמן איתנו – אז אנחנו עדיין קרובים מאוד".

ניקולה וויצ'יץ' (איציק בלניצקי)

לסיום, מהם הטופ 3 רגעים שלכם כאב ובן בעולם הכדורסל?

איגור הבן: "(מחייך) הרגע הראשון מבחינתי איתך היה כשניצחנו את טורניר קדם העפלה (אולימפי, מ.ב) לפני שלוש שנים. אהבתי כששיחקנו משחק ראווה נגד נבחרת סרביה לפני שנתיים ואז בשנה שעברה כששיחקנו נגד קרואטיה, זה היה די מדהים גם כן, אבל לא היו לנו כל כך הרבה רגעים".

איגור האב: "(מחייך) עבורי זה האימונים המוקדמים בשעה 7 במגרש החוץ, מול הים איפה שאנחנו מתחילים חימום ועושים את כל התרגילים של שליטה בכדור וקליעה, ולשחק אחד על אחד. זה הסב לי את האושר הכי גדול, עם כל מה שעשינו עבורי כאב הרגעים האלו יקרים מפז".