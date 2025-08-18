במיליוני ש"ח: חגיגת המענקים שהמדינה תשלם

לפני שנה מדינת ישראל שילמה כמעט 17 מיליון שקל עבור המדליות במשחקים האולימפיים והפראלימפיים בפאריס 2024. הם ריגשו מדינה שלמה בימים קשים, יצאו להתחרות במאמץ אדיר מול הספורטאים הטובים ביותר בעולם, התעלו ברגעי האמת ושינחו מדינה שלמה. המענקים הללו נקבעו מראש כתמריץ עבורם להצליח והם אכן הפתיעו כשחזרו עם 17 מדליות, אבל באותם ימים שר התרבות והספורט מיקי זוהר הצהיר: “אני שמח לתת לכם את המענקים הללו, שימחתם מדינה שלמה”.

בימים האחרונים התקיימו בסין משחקי העולם, אירוע פחות נוצץ שאליו מגיעים כל הענפים שאינם אולימפיים לתחרות רב-ענפית דומה. הישראלים שנשלחו לשם חזרו עם 14 מדליות, הרבה מעל הצפי. מן הסתם, ספק רב אם היו שם את הספורטאים הטובים ביותר בעולם בכל הענפים וספק רב אם מדינות השקיעו בחלוקת מענקים עבור אותם הספורטאים. אלא שמדינת ישראל דווקא משלמת, ומשלמת לא מעט.

ל-ONE נודע כי המדינה תחלק מענקים לכל המדליסטים ממשחקי העולם, כאשר משרד התרבות והספורט קבע כי על כל מדליה שהם יזכו בה הם יקבלו חצי מסכום המענק שקיבל ספורטאי אולימפי או פראלימפי בפאריס 2024, אך בשל כמות המדליות הגבוהה שקיבלו שם הישראלים - המדינה צפויה לשלם לספורטאים סכום מטורף שיגיע לפי ההערכות ל-5,725,000 שקלים. וזה רק עבור הספורטאים שזכו במדליות, לא כולל המאמנים.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

במשרד התרבות והספורט לכאורה לא התכוננו לשלם סכום כזה מפתיע וככל הנראה לא ציפו שהמשלחת הישראלית תשוב מסין עם 6 מדליות זהב, 4 מדליות כסף ו-4 מדליות ארד. הפרסים המטורפים שמקבלים המשתתפים במשחקי העולם הם בגדר חגיגה על הקופה הציבורית, כאשר הציבור בקושי היה מודע לאירוע, משום שלא היו כותרות מפוצצות בכלי התקשורת ולא יהיה טקס מפואר כשהם יחזרו ארצה. זה עבר מתחת לרדאר.

גורמים בספורט הישראלי אמרו: “כל הכבוד להם על ההישגים ואף אחד לא מקטין אותם, אבל לכאורה יש פה בזבוז כספים מטורף בלי איזה אפקט גדול. מעכשיו כל ספורטאי שלא יגיע למשחקים האולימפיים יוכל ללכת למשחקי העולם שנה לאחר מכן, להתחרות בענף ספורט אחר שאין בו באמת תחרות לכאורה ואולי לגרוף כסף במענקים גבוהים. אי אפשר להשוות בכלל בין הספורט האולימפי לספורט שאינו אולימפי. יש איגודים ואגודות שמתקשים להתקיים ופה מחלקים כסף במיליוני שקלים. זה לא ייאמן”.

אז איך מחולקים הפרסים? כל מדליית זהב של ספורטאי בודד מביאה לו מענק של 500 אלף שקל, מדליית כסף שווה 350 אלף שקל וארד 250 אלף שקל. לגבי זוג ספורטאים שזכה במדליה משותפת, כל אחד מהם יקבל 75 אחוז מהסכום המקורי לפי צבע המדליה, כלומר על מדליית זהב כל אחד מהזוג מקבל 375 אלף שקל ויחד הם זכו ב-750 אלף שקל. בגלל שגם נבחרות משתתפות בתחרות קבוצתית לעתים, בשלישיית או רביעיית ספורטאים כל אחד יקבל 50 אחוז מגובה המענק על אותה מדליה.

נמרוד ריידר (באדיבות התאחדות "אילת")

לפי ההערכות, הספורטאים שזכו במדליות במשחקי העולם בסין יזכו למענקים בסך כולל של 5,725,000 שקל. אומנם המענקים הם נמוכים יותר ביחס למשחקים האולימפיים, אבל לשם ההשוואה כלל הספורטאים האולימפיים שזכו במדליות האולימפיות בצרפת קיבלו ביחד מענקים בגובה של 6,747,500 שקל. וזה כמובן לא כולל את מענקי המאמנים, שמקבלים חצי מהסכום ואם יש להם כמה מדליות נוספות אז הם מקבלים 50% פחות על כל מדליה החל מהמדליה השנייה.

ישנם כמה ספורטאים שירוויחו מענק יפה מאוד בעקבות השתתפותם במשחקי העולם. במשלחת לסין היה את נימרוד ריידר, שזכה בשתי מדליות זהב בג’יו ג’יטסו, כאשר הוא עשה זאת גם כשהתחרה בקטגוריית המשקל של עד 77 ק”ג וגם כשהתחרה במשקל הפתוח. כפי הנראה, הוא ראה כי טוב וניסה להתחרות פעמיים בשני משקלים שונים, ועל כך הוא גרף פרסים בגובה של 750 אלף שקל לבדו.

גם משי רוזנפלד עשתה דבר דומה וזכתה בשתי מדליות כסף בג’יו ג’יטסו, אחת במשקל של עד 63 ק”ג והשנייה במשקל הפתוח לנשים, ועליהן היא קיבלה 525 אלף שקל. בג’ודו או בטאקוונדו, שהם ענפים אולימפיים, זה לא היה קורה כי אי אפשר להתחרות בכמה משקלים. זה מגוחך.

משי רוזנפלד (איגוד הג'יו ג'יטסו)

נילי בלאק, שבאה מאומנויות הלחימה וזכתה בעבר במדליות באגרוף תאילנדי במסגרת משחקי העולם, התחרתה הפעם בסמבו וזכתה במדליה כמעט מבלי להתחרות בכלל - וגרפה 250 אלף שקל. היא התחילה את המשחקים ברבע הגמר ויריבתה ממרוקו לא עלתה לקרב נגדה, כך שזכתה בניצחון טכני והעפילה לחצי הגמר, שם הובסה 8:0 ליריבה מרוסיה ונשרה לקרב על מדליית הארד, אך היריבה הקזחית שהייתה אמורה להתחרות מולה בקרב על המדליה נפצעה ולא הופיעה ולכן שהמדליה הלכה לנילי בלאק. כלומר, הספורטאית הישראלית עמדה על הפודיום תקבל מענק שמן בלי לרשום אף ניצחון(!).

איך זה קורה? ובכן, כי לא מדובר באירוע ספורט יוקרתי ונוצץ באמת. במשחקי העולם יש רק כ-3,700 ספורטאים מ-118 מדינות שמתחרים ב-34 ענפי ספורט, כך שהסיכוי להשיג מדליה על הנייר הוא גבוה יותר מאשר במשחקים האולימפיים, שהם אירוע הספורט הגדול בעולם ובהם מתחרים כ-10,500 ספורטאים מ-206 מדינות על מדליות ב-32 ענפים.

אמנם כל מי שרושם הישג בתחרויות ברחבי העולם ומעלה את דגל ישראל למעלה צריך לקבל תמיכה מהמדינה, אבל עם כל הכבוד אי אפשר להשוות בין אירוע מעורר מחלוקת וחסר יוקרה לאירוע ענק עם טובי הספורטאים שמגלגל כסף ענק ומשודר לכל פינה ברחבי העולם. כמובן שזכותם של הספורטאים להתפרנס ולהרוויח, אבל בעיניהם של מקבלי ההחלטות הסכומים גבוהים מדי.

נילי בלאק (צילום: יח"צ אילת)

במשרד התרבות והספורט צפויים לבחון מחדש את הנושא בקרוב. בגלל שזה נכתב במבחני התמיכה מראש, המדינה תעמוד בהבטחתה ותחלק את המענקים הללו לאותם הספורטאים, הרי אי אפשר לשנות את כללי המשחק אחרי שריקת הסיום. אלא שבעתיד זה ישתנה, אחרי בחינה מחודשת של המועצה הלאומית לספורט, אם כי בהתאחדות אילת שמאגדת את הענפים שאינם אולימפיים כבר התלוננו שהם מקבלים רק 50% אחוז מהאולימפיים ושצריך להשוות את התנאים. ספק רב אם יש מדינה שמשלמת על מדליות במשחקי העולם כמו ישראל - והחגיגה הזו עשויה להיעצר בקרוב.