ההבטחה הבאה של מכבי נתניה: ליאם כהן

במכבי נתניה מלטשים בעדינות את היהלום הבא שלהם, כך מסתמן. ליאם (Li-Em) כהן, כבר רשם שלושה משחקים העונה, שניים מהם בקבוצה הבוגרת ואחד בסוף השבוע האחרון, עם פתיחת ליגת העל לנוער. שחקן הכנף (והמגן) שיחק 90 דקות מלאות מול הפועל קריית שמונה, אותה ניצחו חניכיו של בני לם בתוצאה 0:7. כהן יהיה שייך העונה לבוגרים, ומפעם לפעם יצטרף גם לקבוצת הנוער.

בשונה מחבריו לקבוצה, יאיר בניטה ואילאי יצחק אטיה, הרי גם הם חריגי גיל לעונה הנוכחית, ליאם רשם קצת יותר מ-21 דקות משחק מול מ.ס אשדוד בבוגרים, ועוד קצת יותר מ-23 דקות משחק מול הפועל פתח תקווה בבוגרים – צמד משחקים ששוחקו במסגרת גביע הטוטו. יוסי אבוקסיס התרשם ממנו מאוד במחנה האימונים, ולכן היה חשוב לו לשתף אותו בבוגרים.

בסוף השבוע, כאמור, ליאם כהן היה חלק מה-11 של בני לם, הרי שסשה פלדמן, המאמן, מרצה עונש הרחקה מעונה שעברה ולכן לם (המנהל המקצועי במחלקה) מחליפו על הקווים. כהן היה בין שישה שחקני סגל ששמרו על מקומם ב-11, בעוד אחרים הוחלפו. יש לציין כי בני לם בעצמו התעקש על השחקן ורצה כי יהיה חלק מהסגל שלו למשחק הליגה הראשון בליגת העל לנוער, וכך היה.

ליאם כהן (באדיבות המדיה של מכבי נתניה)

מלבד שלוש עונות בצעירותו (קבוצות ילדים ג’, ילדים ב’ וילדים א’) במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ועוד חצי עונת השאלה בנוער של הפועל כפר סבא (2023/24), ליאם כהן שייך למכבי נתניה בכל רמח איבריו. כשהיה בן שבע, החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל במחלקת הנוער של מכבי נתניה, אי-שם בקבוצת טרום ילדים ג’ של המועדון.

מאחוריו 207 הופעות בדיוק במועדון הכדורגל מכבי נתניה, כאשר 203 הופעות מהן במחלקת הנוער (מטרום ילדים ג’ ועד לנוער), לצד ארבע הופעות בבוגרים, כשמתוכן שתי הופעות בעונה החולפת במסגרת ליגת העל, כמחליף במשחקים מול מכבי חיפה (מחזורים 31 ו-36). לא רבים השחקנים הצעירים המגיעים למספריו מבחינת כמות המשחקים במחלקת הנוער, וזה מעיד על דבר מה.

ליאם כהן (באדיבות המדיה של מכבי נתניה)

ככל שתתקדם עונת 2025/26, במכבי נתניה מקווים לשלב את ליאם כהן עוד יותר בבוגרים תחת הדרכתו של יוסי אבוקסיס, כשבקבוצת הנוער מאמינים כי גם אצלם הוא יוכל לתרום העונה, בתקווה להוביל אותה למקום מכובד בצמרת ליגת העל לנוער, ומי יודע, אולי גם לקחת תואר כזה או אחר לאחר שנים ארוכות.