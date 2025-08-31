יום ראשון, 31.08.2025 שעה 17:07
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
4135-1712יוון1
3147-1452גאורגיה2
3150-1572ספרד 3
3137-1442איטליה 4
3152-1582בוסניה5
2187-1332קפריסין6
 בית 4 
4159-1952צרפת1
4159-1712פולין2
3137-1472ישראל3
3156-1352בלגיה4
2208-1902סלובניה5
2154-1352איסלנד6

מחכה לאבדיה: הרכש של ריאל יוביל את צרפת?

הרכז עלה לבוגרים בגיל 16 וסומן ככישרון ענק, נבחר בדראפט של הישראלי, חזר לאירופה ויקבל הזדמנות אצל הבלאנקוס. ביורובאסקט הוא יפגוש את הנבחרת

|
תיאו מאלדון (IMAGO)
תיאו מאלדון (IMAGO)

בקיץ 2019 הכדורסל הצרפתי דיבר בעיקר על שלושה שחקנים צעירים ומבטיחים: הראשון היה ויקטור וומבניאמה, רק בן 15, שהחל לשחק בבוגרים של נאנטר. השני היה קיליאן הייז בן ה-18, שעבר בדיוק משולה לאולם הגרמנית. והשלישי היה בן גילו של הייז: תיאו מאלדון, שחקנה של וילרבאן.

הייז ומאלדון התעתדו לצאת לדראפט בסוף אותה עונה, והשיח באירופה דיבר באותה שנה על שלושה צעירים מבטיחים, שאמורים להגיע לליגה הטובה בעולם מאירופה: על הייז ומאלדון דיברנו, והיה גם אחד - דני אבדיה.

שנה אחרי, ההתחלה של מאלדון מעבר לים הייתה אפילו טובה יותר משל הישראלי. ההמשך היה פחות טוב ובקיץ שעבר מאלדון חזר מארה"ב לקבוצה ממנה יצא, וילרבאן. העונה הקרובה תהיה עונת מפתח עבורו והיא מתחילה ועוברת דרך יורובאסקט מוצלח עם נבחרת צרפת. על הדרך, הוא יפגוש את אותו אבדיה ואת נבחרת ישראל.

תיאו מאלדון במדי צרפת (IMAGO)תיאו מאלדון במדי צרפת (IMAGO)

ביניים

מאלדון נולד ב-12 ביוני 2001 בעיר רואן ומגיל צעיר דובר עליו ככישרון ענק. בקיץ 2017 הוא כיכב ביורובאסקט עד גיל 16 והעמיד ממוצעים של 14.6 נקודות, 5.1 ריבאונדים, 3.1 אסיסטים ומדד של 15.7. כבר בעונת 2017/18, בגיל 16 בלבד, הוא הגיע לקבוצת הבוגרים של וילרבאן, עונת הבכורה שלו הייתה פושרת והוא שותף בה ב-11 משחקים בלבד, אבל בעונה לאחר מכן כבר הפך לשחקן משמעותי ותרם 7.7 נקודות ו-2.2 אסיסטים בליגה הצרפתית וביורוקאפ. באותה עונה זכה עם הקבוצה באליפות צרפת ובגביע הצרפתי, שנשארו התארים הקבוצתיים היחידים שלו עד כה. 

מאלדון הסתכל על ננדו דה קולו כמקור ההשראה שלו. בראיון בפברואר השנה מאלדון אמר: "תמיד הערצתי את מוסר העבודה של ננדו, את המקצוענות שלו וכמה שהוא שם לב לפרטים קטנים על המגרש. השתדלתי תמיד ללמוד את הדברים האלה ממנו".

לאחר 3 עונות בווילרבאן הגיע אותו דראפט מפורסם ואחרי כל ההשוואות בינו לבין אבדיה, הישראלי נבחר כזכור תשיעי ומאלדון רק בסיבוב השני, בבחירה מספר 34, על ידי פילדלפיה, שהעבירה אותו בטרייד לאוקלהומה סיטי, והיא החליטה לתת לו הזדמנות. עונת הרוקי של מאלדון הייתה מוצלחת מאוד עם 10.1 נקודות, 3.2 ריבאונדים ו-3.5 אסיסטים למשחק. אבדיה, לשם השוואה, העמיד באותה עונת רוקי ממוצע של 6.3 נקודות למשחק ו-1.2 אסיסטים.

ננדו דה קולו מול חסיאל ריברו (הטוויטר של וילרבאן)ננדו דה קולו מול חסיאל ריברו (הטוויטר של וילרבאן)

אלא שהמספרים של מאלדון הלכו וירדו: בעונה השנייה באוקלהומה הוא רשם 7.1 נקודות, 2.6 ריבאונדים ו-2.2 אסיסטים. בתום אותה עונה הוא הועבר בטרייד ליוסטון, שמצידה שלחה אותו לשארלוט, אבל המספרים לא השתפרו: 6.7 נקודות למשחק היו לו בצפון קרוליינה, למרות שאסיסטים הוא מסר יותר (3.5). את עונת 2023/24 פתח בשארלוט ובאמצעה הועבר לפיניקס. בסך הכל באותה עונה שיחק ב-17 משחקים וממש לא הרשים. בארבעת משחקיו בפיניקס קלע מאלדון רק 1.3 למשחק. היה ברור שדרוש לו שינוי.

בקיץ 2024 מאלדון, כבר בן 23, חזר לאירופה, לווילרבאן. הפעם הוא כבר היה שחקן מוביל בקבוצה הצרפתית והממוצעים שהעמיד העונה ביורוליג היו 17 נקודות, 4.6 אסיסטים ו-3.4 ריבאונדים, מה שהעניק לו מקום בחמישייה השנייה של העונה. בחודש פברואר הוא גם נבחר לשחקן החודש ביורוליג. "ללבוש את החולצה הזאת זה מאוד משמעותי עבורי", אמר בראיון באותה עונה. 

ועכשיו מאלדון עומד במבחן גדול נוסף בקריירה שלו, כשריאל מדריד רכשה אותו מווילרבאן. "זה עדיין מרגיש לי כמו חלום. לשחק במועדון הכי גדול באירופה זה משהו מדהים", אמר מאלדון בראיון בחודש יולי, "אני לא חושב שעדיין הבנתי את זה עד הסוף. אני חושב שזה יכה בי באמת כשאתחיל איתם את קדם העונה ואכיר את המאמן ואת השחקנים האחרים". מאלדון מצפה מעצמו להוביל גם בריאל מדריד. הביטחון לעשות זאת ובטח גם ההרשאה לכך מהמאמן שלו עוברים דרך טורניר טוב ביורובאסקט.

תיאו מאלדון עם טוני פארקר (IMAGO)תיאו מאלדון עם טוני פארקר (IMAGO)

ומה לגבי חזרה ל-NBA? מאלדון לא פוסל חזרה לשם, אבל גם לא אובססיבי לגבי זה. "אם תהיה הזדמנות לחזור לשם, אשקול אותה", הוא אמר, "אני לוקח את זה מיום ליום. היה כיף מאוד לשחק שם. אני לא מודאג בקשר לזה. אני במקום נהדר גם במדריד".

עוד קודם לכן, מאמן נבחרת צרפת, פרדריק פוטו, מייעד לו מקום מרכזי בנבחרת ביורובאסקט הקרוב. במוקדמות הוא השתתף בשני משחקים בלבד ולא בלט בהם, עם 6 נקודות ו-1.5 אסיסטים בממוצע בלבד, ב-15.9 דקות למשחק. אבל במוקדמות לנבחרת צרפת היה קל והיא לא ממש הייתה זקוקה לו. היורובאסקט יהיה סיפור שונה ומאלדון, בתור הרכז הפותח של הטריקולור, יקבל תפקיד מרכזי בהרבה וירצה גם להוכיח לריאל שכדאי לה לשים את הכדור העונה הרבה בידיים שלו. האם זה יקרה? נעקוב בעניין.

דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)

"הטורניר הזה מאוד מרגש", אמר מאלדון למגזין ‘SKweek’. "יש לי הזדמנות להתחרות עם הנבחרת על אליפות אירופה. חסרים לנו הרבה שחקנים, אבל זה אפילו הופך למרגש יותר, כי זה הופך אותנו לסוג של אנדרדוג והאתגר גדול יותר".

