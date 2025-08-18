יום שני, 18.08.2025 שעה 12:06
כדורגל ישראלי

היחסים לחצי הגמר בין בית"ר י-ם להפועל חיפה

ב'ווינר' קבעו: הירושלמים עדיפים בגביע הטוטו, יחס של פי 3.80 לניצחון של הצפוניים מנגד. בגזרת הלאומית, בני יהודה פייבוריטית על הפועל רעננה

ג'בון איסט ועומר אצילי (חג'אג' רחאל ועמרי שטיין)
ג'בון איסט ועומר אצילי (חג'אג' רחאל ועמרי שטיין)

עונת 2025/26 בכדורגל הישראלי כבר יצאה לדרך ורגע לפני שליגת העל תיפתח באופן רשמי, גביע הטוטו מגיע לשלבי ההכרעה. אצל קבוצות הליגה הבכירה במפעל, בית”ר ירושלים תארח הערב (שני) ב-20:00 את הפועל חיפה לחצי הגמר, כשהפועל תל אביב כבר מחכה במעמד על התואר. אצל קבוצות הליגה הלאומית לצד משחקי הדירוג, הפועל רעננה תפגוש את בני יהודה (19:30) לחצי הגמר.

על פי ה’ווינר’, הירושלמים פייבוריטית מול הצפוניים. ניצחון לחבורה של ברק יצחקי יעניק למנחשים יחס של פי 1.55, כשמנגד העפלה לגמר של גל אראל וחניכיו – תניב יחס של פי 3.80. אם המשחק ייגמר ללא הכרעה ב-90 דקות, התוצה תיתן יחס של פי 3.75.

בטוטו של הלאומית, הכתומים משכונת התקווה עדיפים על פי ה’ווינר’ על פני יריבתם מהשרון עם יחס של פי 1.70 לניצחון. אם רעננה תצא אם ידה על העליונה, המנחשים ייזכו ליחס של פי 2.90 בעוד שאי הכרעה ב-90 דקות תניב יחס של פי 3.20.

