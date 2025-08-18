יום שני, 18.08.2025 שעה 11:52
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
11-11ברייטון7
11-11פולהאם8
10-01צ'לסי9
10-01ניוקאסל10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00לידס14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

רוני חשף למה קמפבל לא דיבר איתו חצי שנה

אגדת יונייטד סיפר בפודקאסט חדש על משחק ה"פיצה גייט" המפורסם ("הוא לא היה מוכן לדבר איתי בנבחרת"), ונזכר: "פברגאס זרק פיצה על פרגוסון במנהרה"

|
סול קמפבל, וויין רוני ומייקל אואן (IMAGO)
סול קמפבל, וויין רוני ומייקל אואן (IMAGO)

אגדת מנצ’סטר יונייטד, וויין רוני, חשף סיפור מפתיע מהעבר, הקשור לאחת היריבויות הגדולות בתולדות הפרמייר ליג בין מנצ’סטר יונייטד לארסנל. חלוץ העבר סיפר בפודקאסט החדש שלו ב-’BBC’ כי חברו לנבחרת אנגליה באותם ימים, סול קמפבל, לא דיבר איתו למשך חצי שנה - בעקבות הפנדל השנוי במחלוקת שנפסק נגד בלם העבר במשחק בין שתי הקבוצות בעונת 2004/05.

המשחק ההוא, שהסתיים בניצחון 0:2 של יונייטד באולד טראפורד, קטע את רצף 49 המשחקים ללא הפסד של ארסנל בליגה – הישג שהגיע אחרי עונת ה"בלתי מנוצחים" ההיסטורית של ארסן ונגר. את השער הראשון במשחק כבש רוד ואן ניסטלרוי מהנקודה הלבנה, לאחר שרוני הוכשל ברחבה, לטענת השופט, על ידי קמפבל. רוני שרק הצטרף לאותה עת ליונייטד מאברטון, חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-93 ביום הולדתו ה-19.

"הוא לא דיבר איתי מעל חצי שנה", סיפר רוני, "בהתכנסויות של נבחרת אנגליה הייתי מנסה לפתח איתו שיחה, אמרתי לו: ‘נו באמת, אנחנו משחקים יחד בנבחרת’. אבל הוא לא היה מוכן לדבר איתי כי הרגיש שצללתי. במהלך עצמו הוא לא שלח את הרגל, אבל היה מגע קטן וזה היה מספיק”.

המשחק ההוא ייזכר גם בזכות תקרית ה"פיצה גייט" המפורסמת כאשר ססק פברגאס, ששיחק אז בארסנל והיה בן 17, זרק משולש פיצה לעבר אלכס פרגוסון במנהרת השחקנים לאחר שריקת הסיום. תקרית זו רק העמיקה את היריבות הלוהטת בין הקבוצות.

ססק פברגאס, אלכס פרגוסון ו-וויין רוני (IMAGO)ססק פברגאס, אלכס פרגוסון ו-וויין רוני (IMAGO)

בין 1997 ל-2005, משחקים בין ארסנל ליונייטד הניבו לא פחות משבעה כרטיסים אדומים, בעידן שבו שתי הקבוצות נאבקו בצמרת על כל תואר אפשרי. בעונת 2003/04 הואשם ואן ניסטלרוי כי גרם להרחקתו של פטריק ויירה במשחק שנודע כ"קרב באולד טראפורד". אותו משחק כלל גם החמצת פנדל דרמטית על ידי ההולנדי, והוביל להתפרצות מצד שחקני ארסנל - במיוחד מרטין קיאון.

בעונה שאחריה, נרשמה תקרית בלתי נשכחת בין הקפטנים רוי קין ופטריק ויירה במנהרה באצטדיון הייבורי, כאשר השופט גרהאם פול נאלץ להפריד בין השניים עוד לפני העלייה למגרש.

רוני התייחס גם לעימותים האלו, ואמר: "כששיחקתי ביונייטד, זו הייתה היריבות הגדולה ביותר. אהבתי לשחק נגדם, אבל זה נרגע בשנים האחרונות. המשחק הראשון שלי נגד ארסנל באולד טראפורד היה בדיוק זה עם רוי ו-ויירה במנהרה – אפשר היה לחתוך את המתח בסכין. גם השופטים הרגישו את זה".

לסיום, רוני נזכר שוב באירוע המפורסם עם ססק ופרגוסון: "פברגאס זרק עליו פיצה במנהרה. היו מריבות, דחיפות - כל אחד היה מעורב. אלה היו משחקים שאי אפשר היה להוריד מהם את העיניים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */