יום שני, 18.08.2025 שעה 12:09
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'

מאמינה בו: נועם מזל חתם במכבי עירוני נתיבות

שחקן הכנף, שבעונה החולפת זכה לשחק יחד עם הפועל אשקלון בסמי עופר, יחבור לסגל של יואל סויסה. מזל עוזב את העיר אשקלון לאחר שלוש עונות רצופות

|
נועם מזל (יונתן גינזבורג)
נועם מזל (יונתן גינזבורג)

מכבי עירוני נתיבות הודיעה כי היא מצרפת לשורותיה את נועם מזל, שחקן הכנף שיחגוג יום הולדת 21 בחודש הבא. בעונה החולפת, היה לשחקנה של הפועל אשקלון, ששיחקה במסגרת סיבוב ח’ בגביע המדינה מול מכבי חיפה, באצטדיון סמי עופר, שם הפסידה בגדול, אבל נשארה עם מחמאות. מעבר לכך, אשקלון עשתה היסטוריה והעפילה לליגה ב’, אחרי הקמתה מחדש.

בשנת 2023, מזל התראיין ל-ONE וסיפר דאז על ההתאוששות מהמצב הבריאותי שחווה ועד חלומותיו, בדומה לקריירה העשירה של אחיו, שביט, המשחק כיום במדי הפועל פתח תקווה מליגת העל. למרות שנשאר בליגות הנמוכות, ועתה חובר למכבי עירוני נתיבות, אותה יאמן בעונה הקרובה יואל סויסה, עדיין חולם בגדול ומאמין שעם טיפת מזל - העונה הזו תוביל אותו למקום טוב.

את עונת 2024/25 סיים עם הפועל אשקלון במקום הראשון בטבלת ליגה ג’ דרום והשיג עם חבריו כרטיס לסיבוב ח’ במסגרת גביע המדינה בכדורגל, שם פגשו את מכבי חיפה כאמור. שחקן הכנף התכבד ב-13 הופעות במדי הקבוצה. בעונת 2023/24, היה חלק ממיזם כדורגל חדש בעיר הדרומית, הפועל שמשון אשקלון, במדיה רשם תשע הופעות.

נועם מזל במסירת רוחב בסמי עופר (יונתן גינזבורג)נועם מזל במסירת רוחב בסמי עופר (יונתן גינזבורג)

האשקלוני יעזוב את הקן המוכר לו ויחבור לקבוצה מליגה ב’ דרום ב’ שתפתח את עונת 2025/26 במסגרת הסבבים המוקדמים בגביע המדינה, שם יפגשו חניכיו של יואל סויסה את מ.כ הפועל אשדוד של שרלי אטיאס, במשחק חוץ. משחקי סיבוב א’ בגביע המדינה, בהם מתמודדות קבוצות ליגה ב’, יתקיימו ב-29/08. 

