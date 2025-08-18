יום רביעי, 20.08.2025 שעה 11:58
439-3619פלמנגו1
3915-2418פלמייראס2
3814-3220קרוזיירו3
3317-2518באהיה4
2911-2318בוטאפוגו5
2919-2918מיראסול6
2922-2420סאו פאולו7
2724-2318פלומיננזה8
2726-2220ברגנטינו9
2519-1919סיארה10
2421-2018אתלטיקו מיניירו11
2426-2219אינטרנסיונל12
2325-1919גרמיו13
2225-1920קורינתיאנס14
2129-2019סאנטוס15
1924-2518ואסקו דה גמה16
1924-1820ויטוריה17
1538-1518ג'ובנטוד18
1531-1919פורטלזה19
1027-1218ספורט רסיפה20

ניימאר: זה היה חרא, בושה לשחק ככה, חרפה

כוכב סנטוס היה שבור אחרי התבוסה 6:0 לוואשקו: "בוכה מתסכול ומרגיש בושה עמוקה, מעולם לא חוויתי דבר כזה. כל אחד צריך לחשוב מה הוא רוצה מעצמו"

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

ניימאר לא ישכח כל כך מהר את המפלה שספג בלילה שבין ראשון לשני עם סנטוס בתבוסה 6:0 לוואשקו דה גאמה של פיליפה קוטיניו בליגה הברזילאית. ניימאר שיחק את כל 90 הדקות ובסופו של דבר ירד מהדשא כשהוא ממרר בבכי ולוקח את התבוסה בצורה קשה במיוחד.

"אני מאוכזב לגמרי מהמשחק שלנו”, אמר ניימאר בעצב מול המצלמות, "לאוהדים יש את כל הזכות למחות - כל עוד זה לא בא לידי ביטוי באלימות פיזית. אבל לקלל, לצעוק - זה לגמרי לגיטימי. אני מרגיש בושה עמוקה. מעולם לא חוויתי דבר כזה. אני בוכה מתוך תסכול, כעס, על הכול. לצערי, אני לא יכול לעזור בכל דרך. היום זה היה נורא – זו המציאות".

ניימאר לא חסך במילים ואף תיאר את התצוגה של סנטוס כ"מבישה" וכ"חרפה". הכוכב שחתום במועדון עד לסוף העונה, קרא לחשבון נפש עמוק מצד כלל שחקני הסגל: "אם אני צריך לסכם את זה - זה היה חרא. זו בושה לשחק ככה עם החולצה של סנטוס. כל אחד צריך להוריד את הראש, ללכת הביתה, ולחשוב טוב טוב מה הוא רוצה מעצמו".

ניימאר בסיום (IMAGO)ניימאר בסיום (IMAGO)

לאחר המשחק ניימאר העלה לאינסטגרם תמונה שלו שבור וכתב: “זה לא מגיע לסנטוס". זה קרה אחרי התבוסה הגדולה בקריירה שלו – יותר מה-4:0 עם סנטוס מול ברצלונה בגביע העולם למועדונים ב-2011, וגם מה-4:0 שספג עם בארסה מול פ.ס.ז’ בליגת האלופות ב-2017, לפני המהפך המפורסם של ה-1:6.

לאחר התבוסה לוואשקו, המאמן קלבר חאבייר פוטר בחדר ההלבשה, ולא ימשיך להדריך את הקבוצה בליגה הברזילאית. סנטוס מדורגת כעת במקום ה-15 עם 21 נקודות בלבד - מצב שמעורר דאגה רבה בקרב האוהדים והמועדון כולו.

