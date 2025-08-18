גד עמוס: המשחק בליגה מול חיפה יהיה שונה לגמרי

מכבי בני ריינה ניצחה אתמול (ראשון) בצורה משכנעת 0:2 את מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר במסגרת משחקי המיקום בגביע הטוטו ויכולה לשאוב עידוד לקראת הדבר האמיתי בפתיחת הליגה - שוב בסמי עופר מול הירוקים.

בריינה שעלתה עם ההרכב החזק לעומת ההרכב המשני של חיפה, מודעים לכך שמשחק הליגה יהיה אופרה אחרת, בעיקר כאשר הירוקים יעלו עם ההרכב החזק ביותר. מה גם שלחיפה תהיה רוח גבית של 30 אלף צופים בסמי עופר.

מוחמד שכר הצטיין עם צמד וגם גד עמוס הוכיח יכולת מצוינת בין הקורות. "זה היה עוד משחק הכנה”, אמר השוער, “ברור שכיף לנצח, אבל אנחנו יודעים שבשבת הליגה מתחילה וזה יהיה משחק שונה, הליגה הכי חשובה".

על המשחק אתמול הוסיף עמוס: "רצינו לצבור ביטחון ולהתחבר עוד קצת כי יש לנו המון שחקנים חדשים. נעשה הכל כדי לבוא בשבת מוכנים עוד יותר ולנסות להביא נקודות. יש לנו צוות מקצועי מצוין שיידע להכין אותנו בצורה הטובה ביותר ואני מאמין ואופטימי שנהיה קבוצה טובה גם השנה".