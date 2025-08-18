יום שני, 18.08.2025 שעה 09:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

גד עמוס: המשחק בליגה מול חיפה יהיה שונה לגמרי

שוער ריינה אחרי ה-0:2 על הירוקים ולפני המפגש מולם בפתיחת הליגה: "זה היה עוד משחק הכנה, הליגה הכי חשובה, מאמין שנהיה קבוצה טובה גם העונה"

עמית ארזי וגד עמוס (עמרי שטיין)
עמית ארזי וגד עמוס (עמרי שטיין)

מכבי בני ריינה ניצחה אתמול (ראשון) בצורה משכנעת 0:2 את מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר במסגרת משחקי המיקום בגביע הטוטו ויכולה לשאוב עידוד לקראת הדבר האמיתי בפתיחת הליגה - שוב בסמי עופר מול הירוקים.

בריינה שעלתה עם ההרכב החזק לעומת ההרכב המשני של חיפה, מודעים לכך שמשחק הליגה יהיה אופרה אחרת, בעיקר כאשר הירוקים יעלו עם ההרכב החזק ביותר. מה גם שלחיפה תהיה רוח גבית של 30 אלף צופים בסמי עופר.

מוחמד שכר הצטיין עם צמד וגם גד עמוס הוכיח יכולת מצוינת בין הקורות. "זה היה עוד משחק הכנה”, אמר השוער, “ברור שכיף לנצח, אבל אנחנו יודעים שבשבת הליגה מתחילה וזה יהיה משחק שונה, הליגה הכי חשובה".

על המשחק אתמול הוסיף עמוס: "רצינו לצבור ביטחון ולהתחבר עוד קצת כי יש לנו המון שחקנים חדשים. נעשה הכל כדי לבוא בשבת מוכנים עוד יותר ולנסות להביא נקודות. יש לנו צוות מקצועי מצוין שיידע להכין אותנו בצורה הטובה ביותר ואני מאמין ואופטימי שנהיה קבוצה טובה גם השנה".

"אני חושב שיש לנו איכויות טובות"
