יום שלישי, 19.08.2025 שעה 02:55
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו לאומית
גביע הטוטו לאומית 25-26
 גביע הטוטו לאומית 
00-00הפועל עפולה1
 בית 1 
00-00הפועל נוף הגליל1
00-00הפועל עכו2
00-00הפועל חדרה3
00-00מ.ס קריית ים4
 בית 2 
00-00הפועל כפ"ס1
00-00מכבי הרצליה2
00-00הפועל רעננה3
 בית 3 
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפר שלם3
00-00מכבי יפו4
 בית 4 
00-00הפועל ראשל"צ1
00-00הפועל ר"ג2
00-00מ.ס כפר קאסם3
00-00עירוני מודיעין4

בני יהודה בגמר גביע הטוטו אחרי 0:1 על רעננה

רגע לפני פתיחתה הרשמית של הליגה, מוסטפא סלמי (56') העניק ניצחון לדגו בחצי הגמר והכתומים יתמודדו עם קריית ים על התואר. וגם: משחקי הדירוג

|
מוסטפא סלמי חוגג (חגי מיכאלי)
מוסטפא סלמי חוגג (חגי מיכאלי)

רגע לפני פתיחתן הרשמית של הליגות הבכירות בישראל, רגעי ההכרעה בגביע הטוטו מגיעים, כאשר אמש (שני) גילינו מי העולה השנייה לגמר הגביע של הלאומית, כאשר בני יהודה ניצחה 0:1 את הפועל רעננה ותפגוש את מ.ס קריית ים. במקביל, משחקי הדירוג נערכו ושם – עירוני מודיעין גברה 1:2 על הפועל חדרה, הפועל עכו ניצחה 0:1 את הפועל רמת גן, והפועל כפר סבא ניצחה 2:3 בדו קרב פנדלים את הפועל כפר שלם.

חצי הגמר: הפועל רעננה – בני יהודה 1:0

הקבוצה מהשרון העפילה לאחר שסיימה בראשות בית ב’ וקיוותה להמשיך במומנטום החיובי ולעלות לגמר רגע לפני שהליגה תצא לדרך, אך לכתומים, שחולמים העונה על עלייה לליגת העל, היו תוכניות אחרות. החבורה של מסאי דגו שלטה ברוב המשחק ובדקה ה-48 אף החמיצה פנדל כשפרנץ פיירו בעט גבוה מעל השער, אך בדקה ה-56, מוסטפא סלמי, במבצע אישי מבריק, כבש ושלח את קבוצתו לגמר הגביע, שם בני יהודה תפגוש כאמור את מ.ס קריית ים. 

אוהדי בני יהודה בשלט לזכר עדן ירושלמי "ל (פרטי)אוהדי בני יהודה בשלט לזכר עדן ירושלמי "ל (פרטי)
סתיו ישראלי מרחיק (חגי מיכאלי)סתיו ישראלי מרחיק (חגי מיכאלי)
אוהד לויטה וגיא אוחיון (חגי מיכאלי)אוהד לויטה וגיא אוחיון (חגי מיכאלי)

דקה 20: עד כה אין יותר מדי מצבים לשתי הקבוצות, שמתקשות לייצר מצבים.

איתמר גוהטה (חגי מיכאלי)איתמר גוהטה (חגי מיכאלי)
אוואגו אספה ושגיא דרור (חגי מיכאלי)אוואגו אספה ושגיא דרור (חגי מיכאלי)
אוהד לויטה (חגי מיכאלי)אוהד לויטה (חגי מיכאלי)

דקה 48, החמצת פנדל! לא ייאמן, השופט שרק לבעיטת עונשין מהנקודה הלבנה אחרי הכשלה על פרנץ פיירו. החלוץ לקח את הבעיטה, אך בעט גבוה מעל השער.

פרנץ פיירו מוכשל (חגי מיכאלי)פרנץ פיירו מוכשל (חגי מיכאלי)
גיא אוחיון מצביע על הנקודה הלבנה (חגי מיכאלי)גיא אוחיון מצביע על הנקודה הלבנה (חגי מיכאלי)
פרנץ פיירו בועט (חגי מיכאלי)פרנץ פיירו בועט (חגי מיכאלי)
פרנץ פיירו מאוכזב אחרי ההחמצה (חגי מיכאלי)פרנץ פיירו מאוכזב אחרי ההחמצה (חגי מיכאלי)

דקה 56, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: מוסטפא סלמי קיבל כדור ברחבה, זרק שלושה – ארבעה שחקנים ובעט לפינה.

מוסטפא סלמי רץ לחגוג (חגי מיכאלי)מוסטפא סלמי רץ לחגוג (חגי מיכאלי)
שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)
מוסטפא סלמי חוגג (חגי מיכאלי)מוסטפא סלמי חוגג (חגי מיכאלי)
שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל רעננה מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל רעננה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

הפועל ר”ג – הפועל עכו 1:0

במשחק הדירוג על המקומות 5-8, הקבוצה מהצפון הצליחה להשיג ניצחון רגע לפני פתיחת הליגה, כאשר השער היחיד הגיע במחצית הראשונה, כשערבוביה בהגנה גרמה לבלאגן בדקה ה-12, הגנת האורדונים לא הצליחה להרחיק כמו שצריך ואשרף רבאח ניצל זאת והכריע את המפגש.

דקה 21, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: אחרי ערבובייה גדולה בהגנה והרחקה לא טובה של הגנת רמת גן, אשרף רבאח כבש

הפועל כפ”ס – כפר שלם 1:1 (2:3 בדו קרב פנדלים)

המשחק הצמוד ביותר הערב, שהוא היה המאבק על המקומות 9-12 והגיע עד לדו קרב פנדלים. הירוקים עלו ליתרון ראשון בדקה השביעית משער של יואב קורן, אך כעבור שתי דקות אור רויזמן בפעולה אישית נפלאה, השווה וקבע 1:1, כשהתוצאה נותרה על כנה עד סיום 90 הדקות ושם, כפר סבא ניצחה 2:3 בפנדלים.

דקה 7, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח אל יואב קורן, שהתקדם ברחבה, לא התבלבל וכבש.

דקה 9, שער! הפועל כפר שלם השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. אור רויזמן פרץ מימין שמאל, עבר את השומר שלו ובעט לרשת.

עירוני מודיעין – הפועל חדרה 1:2

במשחק הדירוג על מקומות 13-16, העולה החדשה פגשה את היורדת הטרייה, כשדווקא הראשונה היא זאת שנקלעה ראשונה לפיגור, זאת משער של פרחאת עבדי (36’), אך אז, בליץ’ של חמש דקות והיא הפכה. בן יחזקאל כבש ראשון בדקה ה-67, אמיר אלה הוסיף בדקה ה-72 והכריע את ההתמודדות.

דקה 36, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: התקפה מושלמת של חדרה. כדור עומק הגיע לליאור מלה שהעביר רוחב מצד שמאל עד לצד ימין, שם פרחאת עבדי הגיע ודחק בקלות.

דקה 67, שער! עירוני מודיעין השוותה ל-1:1: בן יחזקאל קיבל את הכדור באזור הרחבה, התקדם מעט ובאחד על אחד לא התבלבל וכבש.

דקה 72, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-1:2: והנה המהפך. אמיר אלה הגביה נהדר מצד שמאל, הכדור חלף על פני שני שחקנים וחדר לרשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
