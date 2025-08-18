בני יהודה בגמר גביע הטוטו אחרי 0:1 על רעננה

רגע לפני פתיחתן הרשמית של הליגות הבכירות בישראל, רגעי ההכרעה בגביע הטוטו מגיעים, כאשר אמש (שני) גילינו מי העולה השנייה לגמר הגביע של הלאומית, כאשר בני יהודה ניצחה 0:1 את הפועל רעננה ותפגוש את מ.ס קריית ים. במקביל, משחקי הדירוג נערכו ושם – עירוני מודיעין גברה 1:2 על הפועל חדרה, הפועל עכו ניצחה 0:1 את הפועל רמת גן, והפועל כפר סבא ניצחה 2:3 בדו קרב פנדלים את הפועל כפר שלם.

חצי הגמר: הפועל רעננה – בני יהודה 1:0

הקבוצה מהשרון העפילה לאחר שסיימה בראשות בית ב’ וקיוותה להמשיך במומנטום החיובי ולעלות לגמר רגע לפני שהליגה תצא לדרך, אך לכתומים, שחולמים העונה על עלייה לליגת העל, היו תוכניות אחרות. החבורה של מסאי דגו שלטה ברוב המשחק ובדקה ה-48 אף החמיצה פנדל כשפרנץ פיירו בעט גבוה מעל השער, אך בדקה ה-56, מוסטפא סלמי, במבצע אישי מבריק, כבש ושלח את קבוצתו לגמר הגביע, שם בני יהודה תפגוש כאמור את מ.ס קריית ים.

אוהדי בני יהודה בשלט לזכר עדן ירושלמי "ל (פרטי)

סתיו ישראלי מרחיק (חגי מיכאלי)

אוהד לויטה וגיא אוחיון (חגי מיכאלי)

דקה 20: עד כה אין יותר מדי מצבים לשתי הקבוצות, שמתקשות לייצר מצבים.

איתמר גוהטה (חגי מיכאלי)

אוואגו אספה ושגיא דרור (חגי מיכאלי)

אוהד לויטה (חגי מיכאלי)

דקה 48, החמצת פנדל! לא ייאמן, השופט שרק לבעיטת עונשין מהנקודה הלבנה אחרי הכשלה על פרנץ פיירו. החלוץ לקח את הבעיטה, אך בעט גבוה מעל השער.

פרנץ פיירו מוכשל (חגי מיכאלי)

גיא אוחיון מצביע על הנקודה הלבנה (חגי מיכאלי)

פרנץ פיירו בועט (חגי מיכאלי)

פרנץ פיירו מאוכזב אחרי ההחמצה (חגי מיכאלי)

דקה 56, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: מוסטפא סלמי קיבל כדור ברחבה, זרק שלושה – ארבעה שחקנים ובעט לפינה.

מוסטפא סלמי רץ לחגוג (חגי מיכאלי)

שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)

מוסטפא סלמי חוגג (חגי מיכאלי)

שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל רעננה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

הפועל ר”ג – הפועל עכו 1:0

במשחק הדירוג על המקומות 5-8, הקבוצה מהצפון הצליחה להשיג ניצחון רגע לפני פתיחת הליגה, כאשר השער היחיד הגיע במחצית הראשונה, כשערבוביה בהגנה גרמה לבלאגן בדקה ה-12, הגנת האורדונים לא הצליחה להרחיק כמו שצריך ואשרף רבאח ניצל זאת והכריע את המפגש.

דקה 21, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: אחרי ערבובייה גדולה בהגנה והרחקה לא טובה של הגנת רמת גן, אשרף רבאח כבש

הפועל כפ”ס – כפר שלם 1:1 (2:3 בדו קרב פנדלים)

המשחק הצמוד ביותר הערב, שהוא היה המאבק על המקומות 9-12 והגיע עד לדו קרב פנדלים. הירוקים עלו ליתרון ראשון בדקה השביעית משער של יואב קורן, אך כעבור שתי דקות אור רויזמן בפעולה אישית נפלאה, השווה וקבע 1:1, כשהתוצאה נותרה על כנה עד סיום 90 הדקות ושם, כפר סבא ניצחה 2:3 בפנדלים.

דקה 7, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח אל יואב קורן, שהתקדם ברחבה, לא התבלבל וכבש.

דקה 9, שער! הפועל כפר שלם השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. אור רויזמן פרץ מימין שמאל, עבר את השומר שלו ובעט לרשת.

עירוני מודיעין – הפועל חדרה 1:2

במשחק הדירוג על מקומות 13-16, העולה החדשה פגשה את היורדת הטרייה, כשדווקא הראשונה היא זאת שנקלעה ראשונה לפיגור, זאת משער של פרחאת עבדי (36’), אך אז, בליץ’ של חמש דקות והיא הפכה. בן יחזקאל כבש ראשון בדקה ה-67, אמיר אלה הוסיף בדקה ה-72 והכריע את ההתמודדות.

דקה 36, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: התקפה מושלמת של חדרה. כדור עומק הגיע לליאור מלה שהעביר רוחב מצד שמאל עד לצד ימין, שם פרחאת עבדי הגיע ודחק בקלות.

דקה 67, שער! עירוני מודיעין השוותה ל-1:1: בן יחזקאל קיבל את הכדור באזור הרחבה, התקדם מעט ובאחד על אחד לא התבלבל וכבש.

דקה 72, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-1:2: והנה המהפך. אמיר אלה הגביה נהדר מצד שמאל, הכדור חלף על פני שני שחקנים וחדר לרשת.