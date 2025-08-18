יום רביעי, 20.08.2025 שעה 11:53
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

"צריך לשמור על לאמין ימאל, הוא יכול לעורר זעם"

שחקן העבר של ריאל מדריד, סטיב מקמנמן, שלח אזהרה ברורה לברצלונה ופליק לגבי הרגע במשחק בו יש לפקח ביתר שאת על הכוכב הצעיר "בגלל הכישרון שלו"

|
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

ברצלונה פתחה את עונת 2025/26 בלה ליגה בסערה, עם ניצחון 0:3 על מיורקה שנותרה ב-9 שחקנים עקב שני אדומים. מי שנעץ את השער השלישי, עם ביצוע אדיר, הוא לאמין ימאל. הכישרון הגדול של הקטלונים עם המספר 10 על הגב, היטל בשומריו כהוגן לפני שכבש בעוד היתרון הכפול של בארסה די הכריע את ההתמודדות בשלב מוקדם, דבר שהיריבה לא אהבה.

בדיוק מהסיטואציות האלה, יש מי שראה לנכון להזהיר את האנזי פליק כאשר מדובר דווקא על השחקן העבר של ריאל מדריד – סטיב מקמנמן. האנגלי שלבש את מדי הבלאנקוס מ-1999 עד 2003, הבהיר במהלך המשחק בערוץ התקשורת בו הוא מפרשן כי בבלאוגרנה צריכים לדעת “לשמור על ימאל” בדקות האחרונות כשהקבוצה לקראת ניצחון ברור משום שהוא “יעורר את זעמו של היריב בגלל הכישרון שלו”.

לצד אותה נקודה, שנגד מיורקה לפחות אכן הוכחה ככזאת שיש בה מן האמת, מקמנמן לא שכח כמובן גם לשבח את הספרדי הצעיר: “לאמין ימאל הוא כוכב, מה שהוא עושה זה פשוט מבריק”. עוד הוסיף הקשר שגם שיחק בליברפול ובמנצ’סטר סיטי: “יש לו את היכולת לנוע שמאלה, היכן שהוא חזק, אבל גם לחתוך ימינה. יש לו הכל כרגע והוא עוד הולך להשתפר. זה תענוג מוחלט לראות אותו משחק”.

סטיב מקמנמן בקלאסיקו האגדות (IMAGO)סטיב מקמנמן בקלאסיקו האגדות (IMAGO)

ברצלונה תמשיך גם בסוף השבוע הבא במשחקי החוץ שלה, כשהשיפוץ בקאמפ נואו עדיין לא הסתיים וגם חזרה עם חלק מהקהל עוד צריכה לקבל אישורים. בינתיים, פליק וחניכיו יתארחו בשבת הקרובה (22:30, שידור חי בערוץ ONE) אצל לבאנטה העולה החדשה במסגרת המחזור השני. אחר כך, ייצאו למשחק חוץ נוסף אצל ראיו וייקאנו ורק אז ישובו הביתה מול ולנסיה במחזור הרביעי של העונה.

