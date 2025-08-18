יום שני, 18.08.2025 שעה 08:44
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
00-00נאפולי1
00-00אינטר2
00-00אטאלנטה3
00-00יובנטוס4
00-00רומא5
00-00פיורנטינה6
00-00לאציו7
00-00מילאן8
00-00בולוניה9
00-00קומו10
00-00טורינו11
00-00אודינזה12
00-00גנואה13
00-00ורונה14
00-00קליארי15
00-00פארמה16
00-00לצ'ה17
00-00ססואולו18
00-00פיזה19
00-00קרמונזה20

"מודריץ' הוא כבר אליל בסן סירו", ליאאו נפצע

באיטליה התלהבו מהבכורה של הקרואטי ב-0:2 של מילאן על בארי בגביע: "עשה מהלכים שהקפיצו את האוהדים". הפורטוגלי סובל ממתיחה, רגע לפני תחילת הליגה

|
לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

לוקה מודריץ’ יצא אתמול (ראשון) לדרך חדשה עם הופעת הבכורה שלו במדי מילאן. הוא נכנס כמחליף בניצחון 0:2 על בארי בגביע האיטלקי, הלהיב את האוהדים בסן סירו והוכיח שגם פחות מחודש לפני שיחגוג יום הולדת 40, יש לו עדיין מה למכור.

“28 דקות דקות של אושר עילאי, מודריץ’ הוא כבר אליל בסן סירו", נכתב בעיתון ‘גאזטה דלו ספורט’ האטילקי, “הבכורה של האלוף הקרואטי לא איכזבה למרות הציפיות העצומות, הוא עשה כמה מהלכים שהקפיצו את האוהדים מהכיסאות שלהם".

עוד נכתב על הקרואטי: “עבורו המשחק לא מסתיים כשהשופט שורק. 10 דקות אחרי הסיום, לוקה עדיין היה בצדי המגרש, עסוק בלהסביר כמה מהלכים לנואה אוקאפור, שנכנס כמחליף. בעוד אחרים כבר היו במקלחות, הוא נתן עצה לחבר לקבוצה. באצטדיון ללא אולטראס או ארגוני אוהדים, השם היחיד שהעלה את הדציבלים בדרך הישנה והטובה היה של מודריץ’".

לוקה מודריץלוקה מודריץ' ושחקני מילאן (IMAGO)

אבל היו גם חדשות רעות למילאן: רפאל ליאאו אמנם כבש את שער היתרון בדקה ה-14, אבל גם סיים את המשחק בגלל פציעה. שלוש דקות בלבד לאחר מכן, הפורטוגלי נאלץ לרדת מהמגרש והרוסונרי מקווים כמובן שהוא לא ייעדר ממחזור הפתיחה של הסרייה א’ מול קרמונזה בשבת.

ליאאו סובל ממתיחה בשריר התאומים ברגלו הימנית, ובמהלך המחצית השנייה הוא נצפה ביציע, כשהוא צולע באופן בולט, אך לפי גורמים במועדון, שוררת אופטימיות זהירה בנוגע לחומרת הפציעה. בימים הקרובים יעבור השחקן סדרת בדיקות, שיקבעו האם יוכל להיות כשיר לפתיחה הרשמית של הליגה.

האם החיבור המפתיע של מודריץ' ומילאן יצליח?
הוספת תגובה



טוען תגובות...
