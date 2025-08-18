"מודריץ' הוא כבר אליל בסן סירו", ליאאו נפצע

לוקה מודריץ’ יצא אתמול (ראשון) לדרך חדשה עם הופעת הבכורה שלו במדי מילאן. הוא נכנס כמחליף בניצחון 0:2 על בארי בגביע האיטלקי, הלהיב את האוהדים בסן סירו והוכיח שגם פחות מחודש לפני שיחגוג יום הולדת 40, יש לו עדיין מה למכור.

“28 דקות דקות של אושר עילאי, מודריץ’ הוא כבר אליל בסן סירו", נכתב בעיתון ‘גאזטה דלו ספורט’ האטילקי, “הבכורה של האלוף הקרואטי לא איכזבה למרות הציפיות העצומות, הוא עשה כמה מהלכים שהקפיצו את האוהדים מהכיסאות שלהם".

עוד נכתב על הקרואטי: “עבורו המשחק לא מסתיים כשהשופט שורק. 10 דקות אחרי הסיום, לוקה עדיין היה בצדי המגרש, עסוק בלהסביר כמה מהלכים לנואה אוקאפור, שנכנס כמחליף. בעוד אחרים כבר היו במקלחות, הוא נתן עצה לחבר לקבוצה. באצטדיון ללא אולטראס או ארגוני אוהדים, השם היחיד שהעלה את הדציבלים בדרך הישנה והטובה היה של מודריץ’".

לוקה מודריץ' ושחקני מילאן (IMAGO)

אבל היו גם חדשות רעות למילאן: רפאל ליאאו אמנם כבש את שער היתרון בדקה ה-14, אבל גם סיים את המשחק בגלל פציעה. שלוש דקות בלבד לאחר מכן, הפורטוגלי נאלץ לרדת מהמגרש והרוסונרי מקווים כמובן שהוא לא ייעדר ממחזור הפתיחה של הסרייה א’ מול קרמונזה בשבת.

ליאאו סובל ממתיחה בשריר התאומים ברגלו הימנית, ובמהלך המחצית השנייה הוא נצפה ביציע, כשהוא צולע באופן בולט, אך לפי גורמים במועדון, שוררת אופטימיות זהירה בנוגע לחומרת הפציעה. בימים הקרובים יעבור השחקן סדרת בדיקות, שיקבעו האם יוכל להיות כשיר לפתיחה הרשמית של הליגה.