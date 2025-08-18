יום שני, 18.08.2025 שעה 09:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
במכבי ת"א תמכו בלאזטיץ': מגיע לו יחס אחר

במועדון לא אהבו את הקריאות נגד המאמן ב-1:2 מול הפועל ירושלים: "זה לא יכול להיות". הסרבי הודה: "זה פוגע בי, אבל למדתי לשמוע את מה שנגד כבעד"

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב ניצחה אמש (ראשון) 1:2 את הפועל ירושלים וסיימה במקום החמישי בגביע הטוטו, אך גם משחק זניח בלו"ז העמוס של הצהובים, לא עבר בשקט כאשר במהלך המשחק החלה שירה מאחד היציעים כנגד המאמן, ז'רקו לאזטיץ'. כ-7,500 אוהדים הגיעו לאצטדיון בלומפילד, והשירה נשמעה היטב והגיעה גם לאוזניו של הסרבי שאומנם לא דובר עברית, אבל הבין היטב את הקללה הספציפית נגדו. 

"הקריאות פוגעות בי, אבל זה היה ועבר, ואני מתרכז רק במשחק הבא", הודה לאזטיץ' לאחר המשחק. "אני סרבי, אז למדנו כסרבים מנואבק ג'וקוביץ' לשמוע את מה שנגד ולהפוך אותו למה שבעד. אני מבין שיש אכזבה כי הודחנו מליגת האלופות. אני יודע איך להתמודד עם זה אבל כן, זה לא נעים. כשהם שרים לאזטיץ’ בן זונה אני שומע יאללה יאללה לאזטיץ’". 

במועדון מאידך ממש לא קיבלו בשלוות נפש את הנושא. הקריאות הרתיחו את ההנהלה, והכעס שלהם היה גדול מאוד על כך. "זה לא יכול להיות שמאמן שזכה באליפות מקבל יחס כזה בבית שלו ולא בפעם הראשונה. מגיע לו יחס אחר. מדובר במאמן של מכבי ת"א, שהגיע לכאן בתקופה שרוב האנשים לא מוכנים להתקרב לישראל, ואף בחר להישאר שנה נוספת. זכינו בשתי אליפויות ברציפות, אחרי שלוש שנים בלי צלחת, וז'רקו משמעותי מאוד בכך ששמרנו על התואר בעונה שעברה ומגיע לו שהקהל שלו יעריך אותו". 

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

במכבי ת"א מודעים לכך שמרבית הקריאות הגיעו מהקהל הצעיר יותר של הקבוצה, רובם בני נוער, וסבורים כי מתנהל מסע הסתה כנגד לאזטיץ' ברשתות החברתיות שזלג אל היציע. במועדון לא באמת יכולים לטפל בנושא, אך כן מנסים להגן ככל האפשר על הסרבי, וגורם נוסף מכבי ת"א שיתף בתסכול: "כואב מאוד לראות את זה, אולי אנחנו עושים טעות שאנחנו בכלל מתייחסים לזה, אבל לקלל מאמן שזכה באליפות זה באמת מדרון חלקלק שאנחנו רוצים לעצור".

לאזטיץ: מרוצה מהרבה דברים במשחק
