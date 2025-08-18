בליץ' הרשים, מנספורד לאבו פרחי: אתה נשאר

מכבי תל אביב ניצחה אמש (ראשון) 1:2 את הפועל ירושלים וסיימה במקום החמישי את גביע הטוטו, ובכך תכניס מהמפעל השלישית בחשיבותו 510,000 שקלים. סייד אבו פרחי עם שער בכורה בבוגרים ודור תורג'מן כבשו עבור החניכים של ז'רקו לאזטיץ', שנראו טוב מאוד במחצית הראשונה כאשר עלו בהרכב שבו חלק מהשחקנים קיבלו הזדמנות ראשונה להראות את יכולתם כמו נועם בן הרוש, דני גרופר, אבו פרחי והרכש כריסטיאן בליץ'.

הסרבי הרשים, הפגין יכולת טובה, וגם בישל את השער השני לתורג'מן. השאלה הגדולה היא האם זה הספיק כדי שכבר ביום חמישי הוא יפתח בהרכב של לאזטיץ' מול דינמו קיייב בפלייאוף הליגה האירופית ועל כך המאמן לא היה מוכן להתחייב לאחר המשחק. גם נועם בן הרוש, גרופר, הייטור, בן לדרמן ואבו פרחי נראו טוב במרבית הדקות ובמועדון בעיקר אהבו את הגישה: "במשחקים האלה יש הזדמנות להראות את היכולת ולנסות לתת למאמן חומר לחשוב עליו, והם נתנו".

שחקן נוסף שבמכבי ת"א אהבו לראות את המשחק שלו אמש הוא הקשר, איתמר נוי, שממשיך לדפוק על דלת ההרכב הראשון של לאזטיץ'. אבו פרחי, שכבש והוחלף במחצית, סיפר לאחר המשחק כי הוא לא יושאל העונה, חרף ביקוש גדול מקבוצות רבות בליגת העל. המנכ"ל, בן מנספורד, שוחח עם אבו פרחי בשבוע שעבר וציין בפניו כי בעקבות העזיבות שהתרחשו בסגל הוא יוכל לקבל את ההזדמנות שלו העונה לדקות משחק במכבי ת"א וכי הוא לא יושאל שוב. "העונה אני לא מושאל, אנסה לקחת את ההזדמנות שלי בכל פעם שאקבל אותה, כמו שלקחתי היום", אמר אבו פרחי.

סיד אבו פרחי מאושר (רדאד ג'בארה)

שני השחקנים שצפויים לעזוב את הקבוצה עם ווסלי פטאצ'י ודור תורג'מן. הראשון יעשה זאת לאלקמאר אחרי המשחקים נגד דינמו קייב ועשה סיבוב פרידה מהקהל עוד לפני המשחק. הוא היה לוקח חלק במשחק מול ירושלים אם היה מצליח להגיע בזמן לאימון המסכם ביום שבת, אך הטיסה שלו בוטלה והטיסה הבאה כבר נחתה לאחר האימון. בנוגע לתורג'מן, הוא נפרד מהקהל בסיום המשחק, אך נכון להבוקר הוא עדיין לא מכורטס לארה"ב.

העסקה עם ניו אינגלנד בשלביה הסופיים, אך טרם נסגרה לגמרי. הצדדים אופטימיים שזה יקרה וכי זה הכיוון, ובכל מקרה, תורג'מן לא חייב להיות פיזית בארה"ב לצורך השלמת העסקה. חלון ההעברות ב-MLS ייסגר ביום חמישי בחצות לפי זמן מרכז, מה שאומר - ביום שישי בשעות הבוקר בישראל, ובכל מקרה כדי שההעברה תתרחש כל מה שצריך זה רק להגיש את המסמכים הנדרשים בזמן והשחקן יכול להגיע אפילו כמה ימים לאחר מכן. כרגע רק פרטים קטנים נותרו, כשהתכנון הוא לטוס תוך 24 שעות, אם כי עדיין לא הוזמנו כרטיסי טיסה. ההצעה של ניו אינגלנד כבר עלתה פעם נוספת וקרובה כבר ל-6 מיליון דולר.