כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

דיווח באזרבייג'ן: קרבאח מביעה עניין בפודגוראנו

באזרבייג'ן טוענים ששחקנה של מכבי חיפה, שחזר העונה לסגל הירוקים אחרי השאלה בהראקלס ההולנדית, נמצא ברשימות של קרבאח שעשויה לנסות ולהחתימו

|
סוף פודגראנו (עמרי שטיין)
סוף פודגראנו (עמרי שטיין)

מכבי חיפה עשויה לדלל את הסגל עד לסיום חלון ההעברות, ובאזרבייג’ן מדווחים שקרבאח הביעה עניין בשחקן ההתקפה של הירוקים סוף פודגוראנו, שנמצא ברשימות של הקבוצה האזרית.

פודגוראנו חזר הקיץ לסגל הירוקים אחרי עונת השאלה בהראקלס ההולנדית. הקיצוני בן ה-23 שחתום במועדון מהכרמל עד 2026 הספיק לפני כן לשחק בקבוצה עד גיל 19 של רומא ובספציה האיטלקיות.

קרבאח זכתה בעונה שעברה באליפות אזרבייג'ן בהפרש של 15 נקודות מהמקום השני. מחר תתמודד קרבאח מול פרנצווארוש במשחק הראשון מבין שניים במסגרת פלייאוף ליגת האלופות.

סוף פודגוראנו מסיים חוזה בתום העונה ולפי שעה גם מעבר לעובדה שאינו מצליח להרשים, מכבי חיפה לא פנתה אליו להאריך את חוזהו, מה שאומר שאם יושאל שוב יסיים את הפרק שלו בירוק.

