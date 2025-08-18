יום שני, 18.08.2025 שעה 09:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בית"ר חוזרת לשגרה, השחקנים חיזקו את שועה

במועדון מנסים להנמיך להבות בצל סאגת הקפטן ומרוצים מטירוף האוהדים לקראת חצי גמר הטוטו: "צריכים להחזיר לקהל". השחקנים עודדו את שועה בצל העונש

|
ירדן שועה (שחר גרוס)
ירדן שועה (שחר גרוס)

אחרי הסערה סביב ועדת המשמעת של ירדן שועה, בבית״ר ירושלים מנסים להנמיך להבות ולחזור לשגרה. היום (שני) תפגוש הקבוצה מהבירה את הפועל חיפה במשחק חצי גמר גביע הטוטו בטדי והטירוף של האוהדים בשיא, כשעדיין לא התחילה העונה באופן רשמי ולמעלה מ-14,600 אוהדים רכשו כרטיסים למשחק שלא כלול במנוי.

״זו הפתעה נעימה, זה מראה שהקהל שלנו בא רעב לעונה הזו ואוהב את הקבוצה, צריך להחזיר לו על הדשא״, אמרו בבית״ר. נכון להיום בבוקר, ההכנסות של בית״ר ממכירת הכרטיסים עומדת על כ-950,000 ש״ח. מבחינת ההרכב שאיתו יעלה ברק יצחקי הערב, נראה שלא יהיו שינויים מההרכב שפתח במשחק האחרון מול ריגה.

טימוטי מוזי, עומר אצילי וסמואל קאלו בחוד, עדי יונה, אילסון טבארש וירין לוי תורגלו בקישור. שחקני בית״ר חיזקו את הקפטן ירדן שועה אחרי שנחשפו לעונש שספג השחקן, בקבוצה מקווים שהסיפור סביב ירדן שועה לא יפגע מקצועית בקבוצה עד החזרה שלו למגרשים במחזור השני של הליגה.

ירדן שועה עומד לועדת משמעת בביתר
