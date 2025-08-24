הרכש ה-10: סנדי כהן חתם רשמית בהפועל ת"א

הפועל תל אביב עברה קיץ ארוך, מורכב, מרענן וגם מאתגר, ונראה שעוד חלק, אולי החלק האחרון, למרות שעם עופר ינאי אין לדעת, מגיע לפאזל. לא פחות מתשעה שחקנים כבר הצטרפו למחזיקת היורוקאפ לקראת הדרך החדשה שלה ביורוליג, והעשירי הגיע היום, כאשר סנדי כהן חתם באופן רשמי ובמועדון רשמו “לתקופת קדם העונה”.

כהן כמובן לא ייחשב כזר, כאשר הוא מחזיק באזרחות ישראלית, והוא צפוי עם הבכורה שלו באדום, אם יערוך כזו, להגיע למועדון מספר רביעי בישראל אחרי הפועל עפולה, בני הרצליה ולא אחרת מאשר מכבי תל אביב, היריבה הצהובה מעבר לכביש. הפורוורד זכה בישראל בשתי אליפויות עם הצהובים, ובאותו גמר גביע עם הרצליה כששיחק נגד הפועל תל אביב, קבוצתו החדשה.

סנדי כהן חתם על מנת להיות שחקן משלים בעקבות עומס השחקנים בנבחרת, ולמועדון יש אופציה עליו לעונה הבאה והוא צפוי להיות חלק מהסגל הרחב כל כך של איטודיס לפחות בקרוב. בעונה האחרונה הוא שיחק 32 משחקים במדי עפולה, ורשם ממוצעים של 9.1 נקודות, 3.4 ריבאונדים, 1.8 אסיסטים, 0.7 חסימות, חטיפה אחת, 1.3 איבודים, 58.8% ל-2, 30.9% ל-3 וכל זאת עם 28.4 דקות להתמודדות בממוצע.

סנדי כהן (רועי כפיר)

כאמור, סנדי כהן הוא הצירוף העשירי של עופר ינאי לקבוצה שלו הקיץ, אחרי שכבר חתמו טיילר אניס, כריס ג’ונס, יפתח זיו, וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, קולין מלקולם, טאי אודיאסי, דן אוטורו ואיתי שגב. כזכור, המועדון הולך להתקיים במסגרת מרכז אחד בסופיה, כשכל השחקנים שם יקבלו דירות וצפויים להתגורר שם.