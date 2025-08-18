סנדי כהן סיכם בהפועל ת"א ויחתום באופן רשמי

הפועל תל אביב עברה קיץ ארוך, מורכב, מרענן וגם מאתגר, ונראה שעוד חלק, אולי החלק האחרון, למרות שעם עופר ינאי אין לדעת, מגיע לפאזל. לא פחות מתשעה שחקנים כבר הצטרפו למחזיקת היורוקאפ לקראת הדרך החדשה שלה ביורוליג, והעשירי בדרך, כאשר סנדי כהן צפוי לחתום היום (שני) באופן רשמי ולחזק את הסגל של דימיטריס איטודיס, כשיצטרף בחוזה לשלושה חודשים עם אופציה של המועדון להאריך את ההתקשרות עד סיום העונה.

כהן כמובן לא ייחשב כזר, כאשר הוא מחזיק באזרחות ישראלית, והוא צפוי עם החתימה שלו באדום להגיע למועדון מספר רביעי בישראל אחרי הפועל עפולה, בני הרצליה ולא אחרת מאשר מכבי תל אביב, היריבה הצהובה מעבר לכביש. הפורוורד זכה בישראל בשתי אליפויות עם הצהובים, ובאותו גמר גביע עם הרצליה כששיחק נגד הפועל תל אביב, שצפויה להיות קבוצתו החדשה.

סנדי כהן צפוי להרוויח במועדון האדום שכר של כ-160 אלף דולר לעונה, ולהיות חלק מהסגל הרחב כל כך של איטודיס. בעונה האחרונה הוא שיחק 32 משחקים במדי עפולה, ורשם ממוצעים של 9.1 נקודות, 3.4 ריבאונדים, 1.8 אסיסטים, 0.7 חסימות, חטיפה אחת, 1.3 איבודים, 58.8% ל-2, 30.9% ל-3 וכל זאת עם 28.4 דקות להתמודדות בממוצע.

סנדי כהן (רועי כפיר)

כאמור, סנדי כהן יהיה הצירוף העשירי של עופר ינאי לקבוצה שלו הקיץ, אחרי שכבר חתמו טיילר אניס, כריס ג’ונס, יפתח זיו, וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, קולין מלקולם, טאי אודיאסי, דן אוטורו ואיתי שגב. כזכור, המועדון הולך להתקיים במסגרת מרכז אחד בסופיה, כשכל השחקנים שם יקבלו דירות וצפויים להתגורר שם.

בנושא הזה, בימים האחרונים ובכמה נגלות אנשי הפועל תל אביב המריאו בזה אחר זה כדי לטפל בליקויים מסוימים שיש באולם בסופיה, שצפוי לארח את משחקי האדומים ביורוליג. במועדון מסבירים שאין משהו חריג ושכל הליקויים ניתנים לתיקון די בקלות, ושאירוע דומה קרה גם באולם בסמוקוב והכל תוקן בזמן כדי לארח ביורוקאפ, כמו שהכל צפוי להיות מתוקן בזמן כדי לארח ביורוליג.