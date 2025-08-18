יום שני, 18.08.2025 שעה 15:44
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

סנדי כהן סיכם בהפועל ת"א ויחתום באופן רשמי

האמריקאי-ישראלי, ששיחק בעברו במכבי ת"א, יהיה הצירוף ה-10 של מחזיקת היורוקאפ ויחזק את הסגל של איטודיס. ירוויח כ-160 אלף דולר, מספריו בפנים

|
סנדי כהן במדי מכבי ת
סנדי כהן במדי מכבי ת"א (עמרי שטיין)

הפועל תל אביב עברה קיץ ארוך, מורכב, מרענן וגם מאתגר, ונראה שעוד חלק, אולי החלק האחרון, למרות שעם עופר ינאי אין לדעת, מגיע לפאזל. לא פחות מתשעה שחקנים כבר הצטרפו למחזיקת היורוקאפ לקראת הדרך החדשה שלה ביורוליג, והעשירי בדרך, כאשר סנדי כהן צפוי לחתום היום (שני) באופן רשמי ולחזק את הסגל של דימיטריס איטודיס, כשיצטרף בחוזה לשלושה חודשים עם אופציה של המועדון להאריך את ההתקשרות עד סיום העונה.

כהן כמובן לא ייחשב כזר, כאשר הוא מחזיק באזרחות ישראלית, והוא צפוי עם החתימה שלו באדום להגיע למועדון מספר רביעי בישראל אחרי הפועל עפולה, בני הרצליה ולא אחרת מאשר מכבי תל אביב, היריבה הצהובה מעבר לכביש. הפורוורד זכה בישראל בשתי אליפויות עם הצהובים, ובאותו גמר גביע עם הרצליה כששיחק נגד הפועל תל אביב, שצפויה להיות קבוצתו החדשה.

סנדי כהן צפוי להרוויח במועדון האדום שכר של כ-160 אלף דולר לעונה, ולהיות חלק מהסגל הרחב כל כך של איטודיס. בעונה האחרונה הוא שיחק 32 משחקים במדי עפולה, ורשם ממוצעים של 9.1 נקודות, 3.4 ריבאונדים, 1.8 אסיסטים, 0.7 חסימות, חטיפה אחת, 1.3 איבודים, 58.8% ל-2, 30.9% ל-3 וכל זאת עם 28.4 דקות להתמודדות בממוצע.

סנדי כהן (רועי כפיר)סנדי כהן (רועי כפיר)

כאמור, סנדי כהן יהיה הצירוף העשירי של עופר ינאי לקבוצה שלו הקיץ, אחרי שכבר חתמו טיילר אניס, כריס ג’ונס, יפתח זיו, וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, קולין מלקולם, טאי אודיאסי, דן אוטורו ואיתי שגב. כזכור, המועדון הולך להתקיים במסגרת מרכז אחד בסופיה, כשכל השחקנים שם יקבלו דירות וצפויים להתגורר שם.

בנושא הזה, בימים האחרונים ובכמה נגלות אנשי הפועל תל אביב המריאו בזה אחר זה כדי לטפל בליקויים מסוימים שיש באולם בסופיה, שצפוי לארח את משחקי האדומים ביורוליג. במועדון מסבירים שאין משהו חריג ושכל הליקויים ניתנים לתיקון די בקלות, ושאירוע דומה קרה גם באולם בסמוקוב והכל תוקן בזמן כדי לארח ביורוקאפ, כמו שהכל צפוי להיות מתוקן בזמן כדי לארח ביורוליג.

הפועל ת"א ועופר ינאי בסערת המחאות
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */