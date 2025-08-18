יום שני, 18.08.2025 שעה 09:31
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

הביקורות מתעצמות: נראים כמו עדר ללא רועה

הלחץ במכבי חיפה עולה, והחיצים לעבר פלורס גוברים: "לא מבין לאיזה סיר לחץ נכנס". המאמן: "עובדים עבור אליפות". מו"מ עם קשר אחורי זר. וגם: מלמד

|
ג'ורג'ה יובאנוביץ' מאוכזב (עמרי שטיין)
ג'ורג'ה יובאנוביץ' מאוכזב (עמרי שטיין)

במכבי חיפה עדיין לא מדברים על פיחות במעמדו של דייגו פלורס, אבל עושה רושם שאם המאמן הארגנטינאי לא יתעורר וכבר במשחק הליגה הקרוב מול אותה בני ריינה שניצחה אתמול (ראשון) בסמי עופר 0:2 במסגרת גביע הטוטו, לא רק שלא ינצח, אלא קבוצתו לא תפגין יכולת הרבה יותר טובה והתקפית, המאמן הארגנטינאי ירגיש מהר מאוד איך הכיסא שלו מתנדנד.

אחרי ההדחה מאירופה והיכולת החלשה כל כך מול ראקוב הפולנית ,גם במכבי חיפה טוענים שניתן היה לצפות אתמול לקצת יותר כדורגל חיובי ויצירתי, אבל לצערם שוב חזר הניגון. הקבוצה שוב הייתה ללא סדר וארגון, עם הגנה חשופה שיכולה הייתה לספוג מנה כפולה של שערים וחלק קדמי מבולבל ולא מרוכז ליד שערה של ריינה.

פלורס באופן מפתיע החליט להחליף כמעט את כל ה-11 שלו במגרש (למעט ליסב עיסאת) ולא השכיל מראש להבין שגם אם מדובר בגביע הטוטו, עדיין מדובר במשחק רשמי ולא במשחק אימון בו מחליפים את כל שחקני ההרכב כפי שקרה אתמול: “אנחנו נראים כמו עדר ללא רועה. שחקנים לא ממוקמים במקום שלהם, לא הגנתית ולא התקפית. פלורס איש נחמד מאוד, אבל כנראה שלא מבין לאיזה סיר לחץ הגיע, בו הוא חייב להביא תוצאות”, אמרו במועדון.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

פלורס עצמו התייחס למה שקורה ואמר: “אני חושב שעשינו דברים טובים, אבל כמו תמיד כשמפסידים יש בעיות, ויש גם אחרים שמבקרים. כדי להיות מציאותיים, אנחנו חייבים להשתפר ולהכיר בכך. כרגע התמונה לא מספיק ברורה לכולם, וזה משהו שנצטרך לעבוד עליו. כל שחקן, הצוות וגם ההנהלה, כולם יודעים שהאפשרות היחידה היא לעבוד קשה כדי להיות תחרותיים. אנחנו לא עובדים בשביל לסיים במקום שני או באמצע הטבלה. אנחנו עובדים כדי להיות אלופים, בכל מצב ובכל משחק”.

במכבי חיפה מודעים לצורך הגדול בחיזוק על מנת להציב קבוצה טובה בהרבה מזאת ששיחקה עד היום, ולשם כך יש ניסיון בימים אלה למצוא את הקשר האחורי שיעשה את ההבדל. הקבוצה במשא ומתן עם קשר אחורי זר, אבל הנושא טרם הבשיל לחתימה. קשר זר יבוא על חשבון אחד מהשניים: קסנדר סברינה, שממשיך לאכזב מתחילת העונה, או פדראו הפצוע, שיש מצב שיושאל ויחזור לקראת ינואר כמחליפו של עבדולאי סק שיוצא לאליפות אפריקה.

סברינה, למרות הקרדיט הגדול שזוכה מפלורס, משחק אנמי וחסר תכליתיות. גם סוף פודגוראנו הוכיח אתמול מדוע במכבי חיפה צפויים לשקול את עתידו. אחד השחקנים ששמו עלה שיעזוב הוא גיא מלמד, שאתמול יצא מהמגרש אחרי שהרגיש מתיחה בשריר בירך האחורי. מלמד ייבדק במהלך היום ואם אכן חומרת הפציעה תאלץ את מלמד להיעדר תקופה ארוכה, החלוץ ימשיך בהתאם לחוזהו, כאשר לרוטציה ייכנס עומר דהן שיהיה מחליף ראשון לטריבנטה סטיוארט סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ'. 

