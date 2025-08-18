יום ראשון, 23.11.2025 שעה 00:26
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
2511-1912נאפולי1
2412-2611אינטר2
245-1211רומא3
248-2112בולוניה4
229-1711מילאן5
2011-1512יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1520-1212אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
819-1112גנואה18
616-611ורונה19
619-1012פיורנטינה20

בכורה למודריץ', 0:2 למילאן על בארי בגביע

הקרואטי שיחק 24 דקות בסן סירו וזכה לקבלת פנים מטורפת. הרוסונרי ניצחו את הקבוצה מהסרייה ב' ועלו לשלב 32 האחרונות. פולישיץ' ורפאל ליאאו כבשו

|
לוקה מודריץ' מודה לקהל (IMAGO)
לוקה מודריץ' מודה לקהל (IMAGO)

הכדורגל חזר אחרי פגרה ארוכה ובין הליגות המקומיות והאירופאיות, באיטליה התחיל שלב 64 האחרונות של הגביע, כאשר מה שכמובן משך את העין בעיקר אמש (ראשון) זה הבכורה של לוקה מודריץ’ במילאן, שניצחה 0:2 את בארי ועלתה לשלב 32 האחרונות.

קודם כל ולפני הכל, כידוע הקרואטי עבר למילאן לפני חודש, כאשר הערב זו הייתה הבכורה הרשמית שלו, בסן סירו, מול הקהל הביתי, כשגם המועדון וגם האוהדים הכינו לו קבלת פנים מטורפת עוד לפני תחילת המשחק, כשכל שחקני הרכש החדשים עלו לכר הדשא, הוא עלה אחרון והאוהדים הריעו לו ברמות שלא זוכרים שנים באצטדיון של הרוסונרי, שזכו לה רק הגדולים ביותר.

נעבור למשחק עצמו, מילאן לא התקשתה יותר מידי מול הקבוצה מהסרייה ב’,כאשר לקח לה 14 דקות בלבד לעלות על הלוח, כשפיקאיו טומורי בישל לרפאל ליאאו את הראשון, בדקה 42 נפסל לשער לרוסונרי ובפתיחת המחצית השנייה, כריסטיאן פולישיץ’ הכפיל.

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (רויטרס)

זה לקח 66 דקות, אבל בסופו של דבר, כאמור, מודריץ’ עלה לבכורה לקול תרועה מצד הקהל הביתי שהריע לו כמובן, כשאף הקרואטי ביצע מהלך קסם אחד והראה לנו כמה הוא גדול כמובן, כשהוא הסתובב על המקום פעמיים וסיים בבעיטה, אך לא כבש, כשבדקה ה-90 הוא אף כמעט בישל, אבל לא היה אף אחד שיסיים. כעת, מילאן עלתה לשלב 32 האחרונות ובעוד חמישה ימים בלבד תפתח את הסרייה א’ כשתפגוש את קרמונזה, שוב פעם בבית.  

כריסטיאן פולישיץכריסטיאן פולישיץ' חוגג (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */