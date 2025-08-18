בנבחרת מבינים: צריכים לבוא צנועים ליורובאסקט

נבחרת ישראל ספגה אתמול (ראשון) את הפסדה השני בתקופת ההכנה לאחר שנכנעה למונטנגרו במסגרת משחק ההכנה האחרון לפני אליפות אירופה, שהיה גם למעשה ההזדמנות הראשונה היחידה והאחרונה של הנבחרת לראות את מצבו של ים מדר לקראת המשך החודש. בנבחרת הודו פשוט כי זה היה משחק לא טוב מכל בחינה אפשרית וכזה שלאחריו נותרו כמובן עוד אימונים, אך גם החלטה בנוגע לניפוי האחרון כאשר אריאל בית הלחמי יצטרך לקבל את ההחלטה באשר למי הם השניים שלא יצאו לפולין.

הכחולים לבנים הציגו אולי את המשחק הכי לא טוב שלהם בתקופת ההכנה. במשחק עצמו הם לא הובילו, ההגנה לא הייתה שם, האגרסיביות לא הייתה שם ואם נגד אסטוניה היו עוד דקות שבהם הדברים נראו טוב יותר, אתמול היה משחק ההכנה הכי פחות טוב. בנבחרת מבהירים כי בית ד’ ביורובאסקט יהיה מאוד קשה ומדברים על לבוא צנועים ולא בדיוק כדי להוריד ציפיות, פשוט כי המשחק אתמול נתן להם הוכחה וכשבטח כשמדובר בטורניר עם פורמט כזה שאין בו באמת מקום לטעויות.

הקליעות לא בדיוק נכנסו מבחוץ ואם יש דבר אחד שכן אפשר לקחת מהמשחק הוא היכולת של ים מדר, כפי שהעידו בנבחרת. הגארד סיים את המשחק עם 12 נקודות ובטורניר עצמו הוא גם יצטרך לעשות עוד דברים ולהפעיל את חבריו לנבחרת טוב יותר מעמדת הרכז. הדבר החיובי הוא שיש עוד מספר ימים לעבוד על התיאום בין כלל השחקנים ולהוסיף אלמנטים נוספים כמו גם ללטש אחרים.

ים מדר ובר טימור (חגי מיכאלי)

הדבר הפחות חיובי, מעבר ליכולת על הפרקט אתמול מול הדומיננטיות של ניקולה ווצ'ביץ', הוא שבעוד שבוע הנבחרת ממריאה, כך שמלאכה עדיין לא חסר ובמהלך הטורניר אין באמת יותר מדי אפשרויות לתקן, אם בכלל. בינתיים, אריאל בית הלחמי וחניכיו ישובו הערב ארצה וימשיכו בהכנות לאליפות אירופה 2025, את תקופת ההכנה כזכור הם סיימו עם מאזן של שלושה ניצחונות (גאורגיה, קפריסין ויוון) אל מול שני הפסדים (אסטוניה ומונטנגרו).