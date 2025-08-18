יום רביעי, 20.08.2025 שעה 08:10
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

בנבחרת מבינים: צריכים לבוא צנועים ליורובאסקט

הכחולים לבנים מסכמים הכנה ועם הפנים לאליפות אירופה: נקודות האור מגיעה מכיוונו של ים מדר. הנבחרת תגיע הערב ארצה ותשלים אימונים אחרונים בישראל

|
קאדין קרינגטון ותומר גינת (פיב
קאדין קרינגטון ותומר גינת (פיב"א)

נבחרת ישראל ספגה אתמול (ראשון) את הפסדה השני בתקופת ההכנה לאחר שנכנעה למונטנגרו במסגרת משחק ההכנה האחרון לפני אליפות אירופה, שהיה גם למעשה ההזדמנות הראשונה היחידה והאחרונה של הנבחרת לראות את מצבו של ים מדר לקראת המשך החודש. בנבחרת הודו פשוט כי זה היה משחק לא טוב מכל בחינה אפשרית וכזה שלאחריו נותרו כמובן עוד אימונים, אך גם החלטה בנוגע לניפוי האחרון כאשר אריאל בית הלחמי יצטרך לקבל את ההחלטה באשר למי הם השניים שלא יצאו לפולין.  

הכחולים לבנים הציגו אולי את המשחק הכי לא טוב שלהם בתקופת ההכנה. במשחק עצמו הם לא הובילו, ההגנה לא הייתה שם, האגרסיביות לא הייתה שם ואם נגד אסטוניה היו עוד דקות שבהם הדברים נראו טוב יותר, אתמול היה משחק ההכנה הכי פחות טוב. בנבחרת מבהירים כי בית ד’ ביורובאסקט יהיה מאוד קשה ומדברים על לבוא צנועים ולא בדיוק כדי להוריד ציפיות, פשוט כי המשחק אתמול נתן להם הוכחה וכשבטח כשמדובר בטורניר עם פורמט כזה שאין בו באמת מקום לטעויות. 

הקליעות לא בדיוק נכנסו מבחוץ ואם יש דבר אחד שכן אפשר לקחת מהמשחק הוא היכולת של ים מדר, כפי שהעידו בנבחרת. הגארד סיים את המשחק עם 12 נקודות ובטורניר עצמו הוא גם יצטרך לעשות עוד דברים ולהפעיל את חבריו לנבחרת טוב יותר מעמדת הרכז. הדבר החיובי הוא שיש עוד מספר ימים לעבוד על התיאום בין כלל השחקנים ולהוסיף אלמנטים נוספים כמו גם ללטש אחרים.

ים מדר ובר טימור (חגי מיכאלי)ים מדר ובר טימור (חגי מיכאלי)

הדבר הפחות חיובי, מעבר ליכולת על הפרקט אתמול מול הדומיננטיות של ניקולה ווצ'ביץ', הוא שבעוד שבוע הנבחרת ממריאה, כך שמלאכה עדיין לא חסר ובמהלך הטורניר אין באמת יותר מדי אפשרויות לתקן, אם בכלל. בינתיים, אריאל בית הלחמי וחניכיו ישובו הערב ארצה וימשיכו בהכנות לאליפות אירופה 2025, את תקופת ההכנה כזכור הם סיימו עם מאזן של שלושה ניצחונות (גאורגיה, קפריסין ויוון) אל מול שני הפסדים (אסטוניה ומונטנגרו).

