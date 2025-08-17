סימנה וי: פ.ס.ז' פתחה את הליגה עם 0:1 על נאנט

אם פאריס סן ז’רמן תרשום העונה רק עונה שמתקרבת לעונה החולפת, אז היא תרשום עונה אדירה. אחרי טרבל היסטורי ורגע לאחר שזכתה בסופר קאפ, הקבוצה מעיר האורות החלה את המסע שלה לעבר זכייה חמישית ברציפות בליג 1, כשניצחה הערב (ראשון) 0:1 על נאנט. בנוסף, גם ליל פתחה את העונה שלה עם 3:3 אדיר מול ברסט.

נאנט – פ.ס.ז’ 1:0

זה לא היה הכי יפה, אבל כן הכי יעיל. אלופת אירופה פתחה את עונת 2025/26 בליגה הצרפתית עם שלושה נקודות במשחק חוץ לא פשוט, הודות לגול יחיד ובודד של ויטיניה בדקה ה-67 מבישול של נונו מנדש. לואיס אנריקה בחר לבצע רוטציות קצת, כששחקנים כמו אוסמן דמבלה, מנדש, חביצ’ה קוורצחאליה, אשרף חכימי ודזירה דואה פתחו על הספסל, ומי שערך בכורה במועדון הוא הבלם איליה זבארני, שהגיע לא מזמן מבורנמות’ תמורת 63 מיליון אירו. שער של גונסאלו ראמוס נפסל בדקה ה-76.

שחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)

ברסט – ליל 3:3

המשחק של המחזור הראשון ללא ספק, והאירוע הכי גדול פה קרה דווקא מוקדם, בדקה ה-11. ליל עלתה ליתרון כשמי שכבש את השער הוא לא אחר מאוליבייה ז’ירו, שהגיע מלוס אנג’לס וכבש שער ראשון בליגה הצרפתית מזה 13 שנה, אז היה כישרון במונלפייה. האקון אמאר הראלדסון הכפיל בדקה ה-26 וקאמורי דומביה צימק לפני ההפסקה. בדקה ה-51 דומביה השווה למארחת כשהשלים צמד, נגאלאיאל מוכאו שוב נתן יתרון לקבוצה האחרונה שלקחה אליפות שהיא לא פ.ס.ז’, אבל ג'וליאן לה קארדינל חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-75.

אוליבייה ז'ירו (IMAGO)

תוצאות נוספות

אוקזר – לוריין 0:1

אנז’ה – פ.צ פאריס 0:1

מץ – שטרסבורג 1:0