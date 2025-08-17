יום ראשון, 23.11.2025 שעה 00:22
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
3011-2713פאריס סן-ז'רמן1
2812-3313מארסיי2
2811-2213לאנס3
2217-2413שטרסבורג4
2118-2313ראן5
2015-2312ליל6
2015-1812ליון7
2025-2513מונאקו8
1723-1813ניס9
1616-1812טולוז10
1421-1812פ.צ. פאריס11
1420-1313לה האבר12
1315-1012אנז'ה13
1127-1212מץ14
1021-1412ברסט15
1018-1112נאנט16
1026-1412לוריין17
719-712אוקזר18

סימנה וי: פ.ס.ז' פתחה את הליגה עם 0:1 על נאנט

לואיס אנריקה ביצע רוטציות אחרי הזכייה בסופר קאפ, חניכיו החלו את המסע לאליפות 5 ברציפות עם 3 נק', ויטיניה הכריע. וגם: סגירת המעגל של ז'ירו

|
ויטיניה ונונו מנדש חוגגים (IMAGO)
ויטיניה ונונו מנדש חוגגים (IMAGO)

אם פאריס סן ז’רמן תרשום העונה רק עונה שמתקרבת לעונה החולפת, אז היא תרשום עונה אדירה. אחרי טרבל היסטורי ורגע לאחר שזכתה בסופר קאפ, הקבוצה מעיר האורות החלה את המסע שלה לעבר זכייה חמישית ברציפות בליג 1, כשניצחה הערב (ראשון) 0:1 על נאנט. בנוסף, גם ליל פתחה את העונה שלה עם 3:3 אדיר מול ברסט.

נאנט – פ.ס.ז’ 1:0

זה לא היה הכי יפה, אבל כן הכי יעיל. אלופת אירופה פתחה את עונת 2025/26 בליגה הצרפתית עם שלושה נקודות במשחק חוץ לא פשוט, הודות לגול יחיד ובודד של ויטיניה בדקה ה-67 מבישול של נונו מנדש. לואיס אנריקה בחר לבצע רוטציות קצת, כששחקנים כמו אוסמן דמבלה, מנדש, חביצ’ה קוורצחאליה, אשרף חכימי ודזירה דואה פתחו על הספסל, ומי שערך בכורה במועדון הוא הבלם איליה זבארני, שהגיע לא מזמן מבורנמות’ תמורת 63 מיליון אירו. שער של גונסאלו ראמוס נפסל בדקה ה-76.

שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)

ברסט – ליל 3:3

המשחק של המחזור הראשון ללא ספק, והאירוע הכי גדול פה קרה דווקא מוקדם, בדקה ה-11. ליל עלתה ליתרון כשמי שכבש את השער הוא לא אחר מאוליבייה ז’ירו, שהגיע מלוס אנג’לס וכבש שער ראשון בליגה הצרפתית מזה 13 שנה, אז היה כישרון במונלפייה. האקון אמאר הראלדסון הכפיל בדקה ה-26 וקאמורי דומביה צימק לפני ההפסקה. בדקה ה-51 דומביה השווה למארחת כשהשלים צמד, נגאלאיאל מוכאו שוב נתן יתרון לקבוצה האחרונה שלקחה אליפות שהיא לא פ.ס.ז’, אבל ג'וליאן לה קארדינל חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-75.

אוליבייה זאוליבייה ז'ירו (IMAGO)

תוצאות נוספות

אוקזר – לוריין 0:1
אנז’ה – פ.צ פאריס 0:1
מץ – שטרסבורג 1:0

השלט של אופ"א בסופר קאפ
/* LAST / NEXT ROUNDs */