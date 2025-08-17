שנפר: חיזבאללה תנצח בגדול אם ק"ש לא תשחק

מזכירות ההתאחדות לכדורגל צפויה לדון ולהצביע מחר (שני) על הצעת יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, להחריג את קבוצת הנוער של עירוני קריית שמונה מירידת ליגה בליגת העל לנוער. ההצעה נובעת מהיעדר מגרש ביתי בעיר והגבלות באפשרויות האימון. עם זאת, המהלך כבר מעורר התנגדות חריפה מצד קבוצות אחרות בליגה, החוששות להשפעה ישירה על מאבקי ההישרדות שלהן.

המהלך, שפורסם לראשונה ב-ONE, נתקל בהתנגדות משמעותית מצד חלק גדול מקבוצות ליגת העל לנוער, שטוענות כי החרגה כזו תפגע בשוויון ותסכן את סיכוייהן לשרוד בליגה. נזכיר כי כבר לפני כשנתיים הוקפאו הירידות בשל המלחמה, והליגה תפחה ל-18 קבוצות מבלי שצומצמה מאז.

בשבוע שעבר הופיע בפני ועדת הנוער דורון שנפר, יו"ר מחלקת הנוער של קריית שמונה, והגיש בקשה להחרגה נוספת גם השנה. בתחילה נרשמה התנגדות, אך לאחר דיונים נערכה הצבעה ובה התוצאה הייתה 12–9 נגד המהלך.

שנפר הגיב בזעם ואמר לONE: "אם לא תהיה החרגה אנחנו לא נופיע כי אין לנו מגרש, אין חדרי הלבשה, זה יהיה ניצחון הכי גדול של חיזבאללה שקריית שמונה לא תופיע. אנשים עם אינטרסים צרים שלהם, לא של הכדורגל הישראלי. כולם מדברים על סולידריות עד שזה מגיע אליהם – אין סולידריות, אין ערכים, אין שום דבר. המלחמה לא של ילדי קריית שמונה והם לא ישלמו את המחיר".

קבוצת הנוער של עירוני קריית שמונה (לילך וויס-רוזנברג)

עוד הוסיף: "גם להיות מופנים מהבית, גם לחזור לבית ללא מתקנים וגם לצפות להתמודד שווה בשווה עם קבוצות שיש להן הכול זה לא הגיוני. המתקנים נהרסו על ידי טילים של חיזבאללה. מה מצפים, שנלך לשחק במגרשים אחרים? זה ספורטיבי שקבוצה אחת תשחק בבית עם חדרי הלבשה מסודרים, וקבוצה אחרת שאין לה מתקן תשלם פעם נוספת את מחיר המלחמה?"

שנפר המשיך: "את מה שלא עשה חיזבאללה עושים מספר אנשים אינטרסנטים. לא נוכל בצער רב להשתתף בליגה אם לא יהיה צדק ממידת כוח וצדק ולא רחמים. כל מי שמצביע נגד, שיסתכל לילדי קריית שמונה בעיניים ויתבייש. נוח להם שילדי קריית שמונה יהיו השכפ"ץ של המדינה, בזמן שהם שותים בבתי הקפה איפה שגרים. אני מוכן לקבל את המתקנים של הקבוצות שמשחקות בליגה ושיבואו לקריית שמונה, אין לי בעיה להתחלף איתם. הם יכולים רק להתבייש בהתנהלות ובהתנהגות הזו".

לסיום אמר: “אני בטוח שהשכל הישר יגבר, ויהיה רוב בהנהלת ההתאחדות לאשר את הדבר הזה, כי ילדי קריית שמונה לא אשמים שהייתה מלחמה, לא אשמים שנהרסו להם המתקנים, ולא אשמים שהם עדיין לא תוקנו. אני סומך על אנשי המזכירות של ההתאחדות לכדורגל שיקבלו את ההחלטה הנכונה, ואלו שיקבלו החלטה אחרת יצטרכו ללכת לישון ולהסתכל בעיניים לילדי קריית שמונה, שאין להם איפה לשחק”.