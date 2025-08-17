זוארץ מבקש להחריג את נוער ק"ש מירידת ליגה

מזכירות ההתאחדות לכדורגל צפויה לדון ולהצביע מחר (שני) על הצעת יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, להחריג את קבוצת הנוער של עירוני קריית שמונה מירידת ליגה בליגת העל לנוער. זאת, בשל היעדר מגרש ביתי בעיר, כאשר גם אפשרויות האימון מוגבלות.

המהלך מעורר התנגדות חריפה מצד חלק ניכר מקבוצות ליגת העל לנוער, שחוששות מהשפעה על סיכויי ההישרדות שלהן בליגה. כבר לפני כשנתיים הוקפאו הירידות בשל המלחמה, והליגה תפחה ל-18 קבוצות מבלי שצומצמה מאז.

בשבוע שעבר הופיע בפני ועדת הנוער דורון שנפר, יו"ר מחלקת הנוער של קריית שמונה, והגיש בקשה להחרגה נוספת גם השנה. בהתחלה הייתה התנגדות, לאחר דיונים, נערכה הערב הצבעה ובה נרשמה תוצאה של 12–9 נגד המהלך.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

בינתיים, קבוצות ליגת העל לנוער הקימו קבוצת וואטסאפ ייעודית לנושא, ובה הביעו התנגדות למהלך קבוצות בית"ר ירושלים, מ.ס אשדוד, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל רעננה, עירוני רמת השרון והפועל חיפה. אותן קבוצות אף מאיימות: אם קריית שמונה תזכה להחרגה, הן לא ישחקו בליגה עד כדי השבתה כוללת.

זוארץ, מצדו, סיכם עם קריית שמונה כי כל משחקי הקבוצה יתקיימו מחוץ לעיר, לנוכח מצבה של העירייה. מנהלת "תקומה", האמונה על העברת תקציבים לשיקום יישובי הצפון, טרם העבירה כספים לעיריית קריית שמונה, והאצטדיון המקומי עדיין לא שופץ מאז שנפגע.

גורמים המעורים בפרטים תוקפים את המדינה על "התנהלות שמפקירה את הצפון" ואינם מסתירים את זעמם: "הקבוצה נאלצת להתמודד עם מציאות בלתי אפשרית, והאחריות לכך מונחת על כתפי הממשלה".

זוארץ עצמו רוצה בסך הכל שהכדורגל הישראלי יגלה סולידריות עם ילדי קריית שמונה על מה שהם עוברים.