מכבי ת"א גברה 1:5 על בית"ר ירושלים בנערים א'

קבוצת שנתון 2009 של מכבי תל אביב, המודרכת על ידי ארז בלפר - ששב למחלקת הנוער של המועדון לאחר עשור, החלה היום את דרכה בליגת העל של שנתון נערים א', עם תקוות לעונה טובה יותר מהעונה שעברה - בה הייתה בתמונת הצמרת הגבוהה של ליגת העל של שנתון נערים ב', אך לא הצליחה להתמיד עד לסיום ואת העונה סיימה במקום השלישי בטבלה במרחק דו ספרתי מהאלופה, מכבי פ"ת.

משחק הפתיחה של העונה זימן משחק ביתי מול בית"ר ירושלים - שזכתה בעונה שעברה באליפות ארצית דרום של שנתון נערים ב', בעונה שבה גם ניצחה בביתה 1:3 את מכבי פ"ת במשחק גביע. הירושלמים, שנפרדו במהלך הקיץ ממלך השערים, ינון אלקוקין, שעבר להפועל ת"א, קיוו להתחיל דרך חדשה בליגת העל ברגל ימין, אך המשוכה שעמדה מולם הייתה גבוהה מדי.

כבר בדקה השלישית מכבי ת"א עלתה ליתרון 0:1, מסירת רוחב בתוך הרחבה מצאה את דניאל בן שושן, שבעט לרשת וקבע 0:1 כחול. בדקה החמישית חטיפת כדור של מכבי ת"א הובילה את נועם עזרן למצב קורץ מול השוער הירושלמי, אך עזרן החמיץ את המסגרת והתוצאה נותרה בעינה.

ארז בלפר (רויטרס)

בדקה השמינית בית"ר ירושלים הצליחה למצוא את רשתה של מכבי ת"א: בעיטה מכ-23 מטרים נהדפה בצורה לא מוצלחת ע"י השוער התל אביבי, על הכדור החוזר עט טוהר גני, שבעט מטווח קצר לרשת וקבע שוויון 1:1. בדקה ה-35 היתרון חזר למכבי ת"א: עידו יוסף חדר לרחבת בית"ר ירושלים, עבר את השוער ובעט מטווח אפס לרשת וקבע 1:2 למכבי ת"א.

בדקה ה-40 נועם עזרן פרץ לרחבת בית"ר ירושלים וסיפק מסירת רוחב קצרה ומדויקת לרוני האוזי, החלוץ המוכשר שהגיע מהפועל רעננה, שדחק את הכדור לרשת וקבע את תוצאת המחצית הראשונה - 1:3 לזכות בית"ר ירושלים.

המחצית השנייה המשיכה בשליטה מוחלטת של התל אביבים. בדקה ה-71 מסירת רוחב בתוך הרחבה הירושלמית מצאה את דניאל בן שושן, שבעט כדור שנהדף ע"י השוער האורח, אך בן שושן השתלט על הכדור החוזר, בעט לרשת, השלים צמד והעלה את קבוצתו ליתרון 1:4.

בדקה ה-75 התקפה מסודרת של מכבי ת"א נכנסה להילוך גבוה, כשעידו יוסף השתלט על הכדור כ-28 מטרים משער האורחת ומשם ביצע מבצע אישי, במהלכו עבר מספר שחקנים, חדר לרחבה, בעט לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:5 לזכות מכבי ת"א.

שתי הקבוצות שנפגשו היום ייפגשו במחזור הקרוב, קבוצות שטרם שיחקו בשני ימי המשחקים הראשונים של הליגה. בית"ר ירושלים תארח את מ.ס אשדוד - שתארח מחר (שני) את הפועל ת"א, בעוד שמכבי ת"א תצפין למשחק מול עולה חדשה נוספת, מ.כ נהלל יזרעאל - שתתארח ביום שלישי אצל מחזיקת גביע המדינה, הפועל פ"ת.