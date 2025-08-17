לא רגוע. אוהדי חיפה שרו בסיום: יעקב תשחרר

לא כך מכבי חיפה קיוותה להגיע לפתיחת העונה בליגה, אך זה המצב. הירוקים הפסידו לבית”ר במשחק האירופאיות, הודחו לראקוב ולא ישחקו באירופה והיום (ראשון) נכנעו 2:0 גם למכבי בני ריינה במשחק על המקום השביעי בטוטו, כדי לסיים רק במקום השמיני. הקבוצה מהכרמל תחל את דרכה בליגת העל ביום שבת (20:30), מול אותה ריינה, שוב באצטדיון סמי עופר.

רגע לפני שהמאמנים דייגו פלורס וסלובודאן דראפיץ’ הגיבו להתמודדות, הקהל של מכבי חיפה לא אהב בכלל את ההפסד, אבל בכלל. הצופים הירוקים באצטדיון סמי עופר הגיבו עם קריאות נגד הבעלים מיד עם שריקת הסיום, ככשרו: “יעקב תשחרר, יעקב תשחרר”, וגם “לא רוצים את שחר בחיפה”, במסר ברור ליענקל’ה שחר. כמו כן, שחקני חיפה בחרו שלא ללכת לקהל בסיום המשחק.

לאחר ההפסד אמר דייגו פלורס: “היה משחק שהיה חשוב עבורי לראות כמה שחקנים, דברים אישיים, ואני חושב שראיתי שחקנים שאני רציתי לראות. כשנצפה במשחק שוב ננתח אותו. עשינו המון שינויים היום וזה רגיל, וגם הכרחי כי שיחקנו לא מזמן רק באירופה. גם אם אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, המשחק הכי חשוב הוא נגד ריינה שוב במחזור הראשון. ראיתי שחקנים שאהבתי את מה שראיתי מהם, הקצב היה קשה, אבל שיחקנו טוב במחצית הראשונה, זזנו טוב”.

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

המאמן הארגנטינאי של מכבי חיפה סיכם: יש לחץ וזה רגיל, זה מועדון גדול ואתה צריך לנצח בכל משחק, ואני חושב שהיו לנו גם משחקים טובים כמו נגד ראקוב. אנחנו נהיה מוכנים בשבוע הבא, אני חושב שהקבוצה הזו יכולה לרוץ לאליפות, יש מה לשפר כקבוצה כמובן, אנחנו במצב שבו אנחנו חייבים להשתפר, וזה יקרה בכל אימון. אנחנו בודקים לגבי רכש, יחד עם ההנהלה, מאמין שנצרף כמה שחקנים”.

שון גולדברג הוסיף: “לא חששנו ללכת להגיד תודה לקהל, הקהל תמיד רוצה בטובתנו ותמיד לצידנו, לא היינו מספיק טובים היום, למרות שכן היו דקות של כדורגל טוב, נצטרך להשתפר. הקהל כועס ויש לו את הזכות שלו לכעוס ובצדק, היינו צריכים לנצח היום, רצינו לעשות יותר באירופה, נעשה הכל כדי להגיע מוכנים לליגה ולהמשיך להשתפר”.

סוף פודגראנו מאוכזב (עמרי שטיין)

הבלם אמר גם: מרגישים פה את הלחץ תמיד, זה מועדון שרוצה להשיג הכל וכשזה לא קורה אנחנו מאוכזבים, אנחנו רוצים תמיד להגיע הכי רחוק שיש וכמובן שיש לחץ, אבל זה לחץ חיובי. אנחנו מאוד אופטימיים, החיבור עם המאמן החדש מצוין, עובדים קשה באימונים כדי להביא דברים טובים למגרש ולצערי במשחק הזה והאחרון זה לא קרה, אבל הפנים קדימה. אנחנו רוצים להביא כדורגל טוב, יש כאן המון איכות. אני חושב שיש כאן שחקנים נהדרים, אנחנו הולכים על כל התארים, הולכים עם חזה זקוף כאן”.

המאמן המנצח דראפיץ’ שיתף בסיום: “אני מרוצה ממה שראיתי, לא ספגנו ויש שיפור בזה. אני יודע שאנחנו מסוכנים מקדימה, יש לנו את מוחמד שכר ואנחנו מגיעים למצבים, יש עוד מה לשפר כי זו תחילת עונה וזה עדיין רק גביע הטוטו. יש עוד כמה חיזוקים שאנחנו מחכים להם, הקבוצה לא שלמה, אבל יש התקדמות. לא ספגנו ועדיין אנחנו צריכים להשתפר בהנעת הכדור, בבילד-אפ, להנחיל את השיטה. שינוי שיטה? צריך להתאים את השחקנים, כשיש את שכר והוא יודע להבקיע גולים אז מן הסתם לא נשים אותו מגן ימני, יש עוד מחשבות כי אנחנו בתחילת הדרך”.

לסיכום: “יש המון שאני מרוצה וגם דברים שאני לא. יש מקום לעוד שני זרים, מחפשים גם ישראלי אחד, זה הכיוון. יש לנו שוב חיפה פה בליגה, זה משחק אחר לגמרי, יהיה פה מלא, לא בטוח שיש זמן עד אז להביא חיזוק, אבל אלו החיים. כמו שהרבה מאמנים אמרו, יש חמש קבוצות שסגורות לעליון, וכל השאר מתמודדות על המקום האחרון בפלייאוף העליון, אז אנחנו שואפים לשחק כדורגל טוב ולהגיע לפלייאוף העליון”.

סלובודן דראפיץ' (עמרי שטיין)

מוחמד שכר, כוכב המשחק עם צמד, אמר: “אני מרגיש מצוין ואמרתי את זה גם שבוע שעבר, עברתי פציעה בסוף שנה שעברה והייתי כמה חודשים בחוץ וזה חיזק אותי, אמרתי שהשנה זה צריך לקרות ובינתיים ברוך השם זה קורה. נותנים לי פה שקט, דראפיץ’ נותן לי להיות בעמדה שיותר קדמית, מי שרואה את המשחקים ראה ששיחקתי שנה שעברה מגן בקו 5, השנה אני כנף, חלוץ שני והמספרים באים לידי ביטוי. אם אצטרך לשחק כמובן בתפקיד אחר אעשה את זה. ספר? גורם לי ליהנות, לקח לנו זמן להתחבר, יש פה הרבה חדשים, וחסר רק החיבור הזה, יש פה 7-8 שחקנים שלא היו פה, וספר עם השמאלית שלו – אני מקווה ליהנות ממנה כמה שיותר. לנצח בסמי עופר זה באמת קשה, אומרים שמכבי חיפה בתקופה לא קלה וזה באמת לא משנה, כי חיפה זו חיפה. כמו שבאנו היום והוכחנו שאפשר לנצח, נבוא גם בשבת ונרצה את כל הנקודות”.