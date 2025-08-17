יום ראשון, 17.08.2025 שעה 22:43
כדורגל ישראלי

"דור תורג'מן ופטאצ'י? אם הם יעזבו אז נדבר"

לאזטיץ' אחרי ה-1:2 של מכבי ת"א על הפועל ירושלים בגביע הטוטו: "מרוצה ממה שראיתי", על בליץ': "יכול לשחק טוב יותר". זיו אריה דיבר על החטופים

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב סיימה במקום ה-5 בגביע הטוטו, אחרי שניצחה הערב (ראשון) 1:2 את הפועל ירושלים במשחקי הדירוג. מבחינת האלופה, ההתמודדות הייתה בצל עזיבתם הצפויה של דור תורג’מן ו-ווסלי פטאצ’י, שלא היה בסגל. החלוץ עצמו היה בין הכובשים, יחד עם סייד אבו פרחי כאשר הרכש כריסטיאן בליץ’ ערך בכורה בצהוב. גיא בדש צימק בפנדל לזכות הקבוצה מהבירה.

עם תום ההתמודדות, דיבר המאמן המנצח, ז’רקו לאזטיץ’: “אני מסופק ממה שראיתי, הגישה הייתה נכונה והגענו להרבה הזדמנויות. המשחק שלנו היה טוב”. על בליץ’ והאפשרות שיפתח מול דינמו קייב: “הוא יכול לשחק טוב יותר”.

על תורג’מן ופטאצ’י, שעשויים כאמור לעבור ליעדים חדשים: “הם השחקנים שלנו. אם הם יעזבו? אז נדבר”. על היריבה הבאה בפלייאוף הליגה האירופית: “כל משחק הוא חשוב והניצחון הזה היה חלק מההכנה, יש לנו שלושה ימים כדי להתכונן”.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד גשחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)

נועם בן הרוש: “אני יכול לסכם את המשחק כערב טוב עבורי. לבוא לבלומפילד ולשחק מול כל האוהדים זו חוויה, על אימון אני בא להוכיח. היה לי כיף, חיכיתי מהרגע שחתמתי להופעת הבכורה. ההחמצה? מרגיש פספוס, אבל זה כבר מאחוריי”. על הסיטואציה שלו אצל הצהובים: “הגעתי למועדון הכי גדול, יש כאן תחרות על ההרכב ואפילו על הסגל. צריך לבוא ולהוכיח, אני מאמין בעצמי שעם עבודה קשה אני אקבל את הדקות שלי”. על דינמו קייב: “משחק חשוב מאוד ואנחנו יכולים לעלות לליגה האירופית, אני מאמין בשחקנים ובקבוצה”. 

זיו אריה דיבר גם הוא בסיום, והזכיר שוב לכולנו מה חשוב באמת: “מה שחשוב זה האנשים שלא היו פה היום, האנשים שהלכו לכיכר ועשו מה שצריך. זה לא עניין של פוליטיקה, אלא קארמה. המדינה הזאת בקארמה שלילית ושום דבר טוב לא יכול לקרות פה עד שלא נוציא אותם. כל השאר זה קשקוש ולא רלוונטי. ביום שלישי יש את האזכרה של הירש גולדברג פולין, אני קורא לכל מי שיכול שיבוא לתמוך בו לזכרו”.

זיו אריה (רדאד גזיו אריה (רדאד ג'בארה)

גיא בדש: “לא עשינו משחק גדול, אבל ידענו מלכתחילה שהתוכנית היא לתת לכולם לשחק. היו הרבה חילופים במחצית ודברים מתוכננים מראש, אבל לא היינו טובים בכלל בלי קשר למכבי ת”א”. על המוכנות לליגה: “עשינו הכנה טובה מאוד, גם התוצאות וגם הדרך. נבוא מוכנים לשבת”. על היעדים העונה: “פלייאוף עליון הוא משהו ריאלי”. על הזווית שלו לגבי יום השביתה והחטופים: “הם היו צריכים להיות פה לפני שנתיים, זה פשוט צריך להיגמר ולהיעצר עכשיו”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */