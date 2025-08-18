יום חמישי, 21.08.2025 שעה 02:57
מי בטופ? השחקנים הכי יקרים בפנטזי ליגת העל

ליגת החלומות של ONE יוצאת לדרך ומחירי הכוכבים בישראל פורסמו. מי הכי יקר במכבי תל אביב וחיפה, אצילי ושועה ראש בראש וכמה עולים סטיוארט ובליץ'?

השחקנים היקרים בליגת העל (מערכת ONE)
השחקנים היקרים בליגת העל (מערכת ONE)

ליגת החלומות של ONE יצאה לדרך ומחירי השחקנים של ליגת העל הישראלית פורסמו וחשפו את התשובה לשאלה המסקרנת, למי שווי השוק הגבוה ביותר?

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן

בליגת העל יש רק שני שחקנים בעלי שווי מקסימלי, ושניהם מבית”ר ירושלים. מדובר בעומר אצילי ובירדן שועה, ששווים 15 מיליון כל אחד. בעונה שעברה שועה סיפק שבעה שערים ותשעה בישולים ב-29 הופעות בליגה, ואילו אצילי שהגיע לקבוצה מהבירה בחלון ההעברות של החורף מצא את הרשת שבע פעמים והוסיף בישול ב-19 הופעות ליגה (לצד עוד שלושה שערים ובישול ב-4 משחקים בגביע).

אך ההצלחה של השניים בעונה שעברה לא מבטיחה שהם גם יביאו לכם הכי הרבה נקודות, שכן השנה התווספו מספר פרמטרים חדשים לשכלול הנקודות, שינויים שעשויים לייצר מצב אחר בקצב צבירת הנקודות.

ירדן שועה ועומר אצילי (חגי מיכאלי)ירדן שועה ועומר אצילי (חגי מיכאלי)

בפנטזי החדש של ליגת העל, כל מסירת מפתח תהיה שווה נקודה אחת, כל שני דריבלים יעניקו נקודה, וכך גם כל שני תיקולים מוצלחים וכל שתי חטיפות. בנוסף, כל שלושה חילוצי כדור יקנו לשחקן נקודה. זאת כמובן מעבר לפרמטרים המקובלים כמו שערים, בישולים, בונוס על אי ספיגה, וכד’. 

שינויים אלה עשויים לעזור לשחקנים כמו אושר דוידה למשל, אשר ידוע ביכולות הדריבל שלו ובכישרון מסירה שוודאי יתרום לניקוד שלו באמצעות כמות נכבדת של מסירות מפתח.

אושר דוידה חוגג (Picture by Pedja Milosavljevic)אושר דוידה חוגג (Picture by Pedja Milosavljevic)

דוידה מוערך העונה ב-11 מיליון, כאשר מעליו נמצאים שמות כמו דור פרץ (13 מיליון), קינגס קאנגווה מהפועל באר שבע (13 מיליון) וגם דן ביטון וסתיו טוריאל (12 מיליון כל אחד). אלון תורג’מן, טריבנטה סטיוארט, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ וגיא מלמד (השלושה האחרונים הם השחקנים היקרים ביותר של מכבי חיפה) מוערכים ב-11 מיליון כל אחד.

שחקנים נוספים שיעלו לכם 11 מיליון אירו כדי להכניס להרכב שלכם (מתוך תקציב שבועי של 120 מיליון אירו) הם הלדר לופס, איגור זלטאנוביץ’, רוי רביבו, עבדולאי סק ואלעד מדמון.

הכי יקר במכבי חיפה לצד יובאנוביץהכי יקר במכבי חיפה לצד יובאנוביץ' וסטיוארט. מלמד (עמרי שטיין)

שחקנים במחירים פחות גבוהים שיכולים להתברר כמציאה הם לוקאס ונטורה ב-9 מיליון, דולב חזיזה, עדי יונה וירין לוי ב-8 מיליון, קשר הרכש של מכבי תל אביב כריסטיאן בליץ’ ב-8 מיליון ואביאל זרגרי ב-5 מיליון.

היכנסו למשחק בלינק הבא, צפו במחירי השחקנים החדשים והרכיבו את קבוצתכם בהקדם, שכן במצב של שוויון נקודות – מי שהרכיב את קבוצתו מוקדם יותר ייחשב לפניו. 

