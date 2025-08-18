אוסקר גלוך הרשים בדקות שקיבל מול גו אהד איגלס במשחקו השני באייאקס, אלא שהקבוצה מאמסטרדם סיימה ב-2:2 ומי שספג את מירב הביקורות בתקשורת היה מאמנו ג’ון הייטינחה, בין היתר כי לא הציב את הישראלי ב-11 שלו.

“הדברים לא הלכו טוב עבור אייאקס מול טלסטאר, ובפועל היא איבדה נקודות גם מול גו אהד איגלס. דייבי קלאסן וסטיבן ברחאוס היו חייבים להישאר מחוץ להרכב, לפחות כך סבורים אוהדי המועדון מאמסטרדם. מבחינתם, זה כמעט פשע שאוסקר גלוך נאלץ לפתוח שוב על הספסל, בעוד שקלאסן וברחאוס היו בהרכב הפותח”, נכתב בתקשורת ההולנדית.

“ברגע שגלוך חזר אל הדשא, הדברים השתפרו”, נכתב ב-’AD’ המקומי: "הייטינחה ביצע אז חילוף כפול. כשגלוך נכנס זה נתן לאייאקס יותר שליטה. לקבוצה של הייטינחה גם הייתה ההזדמנות הטובה ביותר לנצח במחצית השנייה, כשיצרה את רוב המצבים. גלוך נעצר בידיו של דה בוסר, ושוער גו אהד, בקושי רב, גם הציל כמה בעיטות של ברחאוס".

בהולנד אף מצביעים ישירות על קלאסן: "להושיב את גלוך על הספסל במקום קלאסן זה כמו להחליף נעלי ריצה בעקבים לפני מרתון. אתה פשוט מקשה על עצמך בצורה בלתי רגילה". וגם על ברחאוס: "ההכנה הזו אולי נחמדה, אבל ברחאוס פשוט כבר לא מספיק טוב כדי לפתוח". מבחינתם, שניהם צריכים לרדת מהרכב. "גלוך על הספסל, זה אומר מספיק על הייטינחה. שחקן כזה לא יכול לשבת על הספסל כשקלאסן משחק", סיכמו בהולנד.