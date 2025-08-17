יום ראשון, 17.08.2025 שעה 23:01
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

בית הלחמי: יש מה לתקן. משהו חיובי? חזרת מדר

מאמן ישראל סיכם את ההכנה האחרונה, הפסד 88:76 למונטנגרו: "התחלנו לא טוב ורדפנו. נעשה עוד כמה אימונים בארץ ונצא. ים נראה טוב ומרגיש טוב בסה"כ"

|
אריאל בית הלחמי (שחר גרוס)
אריאל בית הלחמי (שחר גרוס)

זהו זה, הכל מוכן עבור נבחרת ישראל כדי להתחיל את היורובאקסט, למרות שכן נראה שיש עוד טיפה עבודה. הכחולים לבנים ערכו היום (ראשון) את משחק האימון האחרון שלהם לקראת אליפות אירופה, ובו הם הפסידו 88:76 למונטנגרו. החדשות הטובות הן מכיוונו של ים מדר, שחזר לשחק בדיוק במאני טיים, 11 יום לפתיחת הטורניר היוקרתי.

מאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי סיכם: “משחק אחרון שלנו בהכנה, התחלנו את המשחק לא טוב ובעצם רדפנו אחריהם לאורך 35 הדקות הבאות. שיתפנו הרבה שחקנים היום, חילקנו את העמוס, סיימנו בעצם את משחקי ההכנה שלנו. חוזרים לארץ, יש לנו עוד כמה אימונים לעשות עד שנצא לאליפות. משהו חיובי? החזרה של ים מדר, שבסך הכל היה נראה טוב ומרגיש טוב. יש לנו עוד כמה דברים לתקן, אבל הכיוון הוא חיובי”.

