ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
31-21אלאבס5
11-11ולנסיה6
11-11ריאל סוסיאדד7
00-00ריאל מדריד8
00-00אתלטיקו מדריד9
00-00אתלטיק בילבאו10
00-00בטיס11
00-00אוססונה12
00-00אספניול13
00-00סביליה14
00-00אלצ'ה15
02-11לבאנטה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

שער ובישול לאוצ'ה, חטאפה גברה 0:2 על סלטה

הקבוצה שסיימה את העונה שעברה כשהיא עם שתי נק' בלבד מעל לקו האדום, פתחה את הליגה הספרדית בצורה מצוינת מול האנדלוסים בביתם, הקשר הניגרי כיכב

|
שחקני חטאפה חוגגים (La Liga)
שחקני חטאפה חוגגים (La Liga)

המחזור הראשון של הליגה הספרדית נמצא בעיצומו והמשיך היום (ראשון) כאשר סלטה ויגו אירחה את חטאפה בבלאידוס למשחק בו שתי הקבוצות קיוו לפתוח עונה ברגל ימין, אך מי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה האורחת מפאתי מדריד, בזכות 0:2 נהדר. מאוחר יותר אתלטיק בילבאו תארח את סביליה למשחק מרתק במיוחד. המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

סלטה ויגו – חטאפה 2:0

האנדלוסים קיוו להשיג נקודות ראשונות העונה במשחק הפתיחה הביתי, אך דווקא האורחת, שאת העונה שעברה סיימה שהיא שתי נקודות בלבד מעל לקו האדום עלתה ראשונה על לוח התוצאות בדקה ה-47, כאשר אוצ’ה חדר לרחבה במפגן פיזיות עוצמתי והשאיר כדור רך לאדריאן ליסו, שמתוך הרחבה לא התבלבל וכבש ללא בעיות את הראשון. בדקה ה-72 אוצ’ה הוסיף לשער שלו בישול, כשדהר כל הדרך לרחבה, הותיר את השוער מאחור ובקלילות גלגל את הכדור לרשת וקבע את תוצאת המשחק.

שחקני חטאפה חוגגים (La Liga)שחקני חטאפה חוגגים (La Liga)
