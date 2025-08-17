שער ובישול לאוצ'ה, חטאפה גברה 0:2 על סלטה

המחזור הראשון של הליגה הספרדית נמצא בעיצומו והמשיך היום (ראשון) כאשר סלטה ויגו אירחה את חטאפה בבלאידוס למשחק בו שתי הקבוצות קיוו לפתוח עונה ברגל ימין, אך מי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה האורחת מפאתי מדריד, בזכות 0:2 נהדר. מאוחר יותר אתלטיק בילבאו תארח את סביליה למשחק מרתק במיוחד. המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

סלטה ויגו – חטאפה 2:0

האנדלוסים קיוו להשיג נקודות ראשונות העונה במשחק הפתיחה הביתי, אך דווקא האורחת, שאת העונה שעברה סיימה שהיא שתי נקודות בלבד מעל לקו האדום עלתה ראשונה על לוח התוצאות בדקה ה-47, כאשר אוצ’ה חדר לרחבה במפגן פיזיות עוצמתי והשאיר כדור רך לאדריאן ליסו, שמתוך הרחבה לא התבלבל וכבש ללא בעיות את הראשון. בדקה ה-72 אוצ’ה הוסיף לשער שלו בישול, כשדהר כל הדרך לרחבה, הותיר את השוער מאחור ובקלילות גלגל את הכדור לרשת וקבע את תוצאת המשחק.